Des centaines d’agents chargés de l’application des lois sont descendus dans le sud du Maine cette semaine, à la recherche d’un amateur de plein air formé par l’armée qui a disparu après que la police a déclaré qu’il avait tué 18 personnes lors de deux fusillades distinctes mercredi.

Les victimes étaient âgées de 14 à 76 ans. Un adolescent quilleur, un constructeur naval et un interprète en langue des signes figuraient parmi les morts.

La recherche de Robert Card, 40 ans, de Bowdoin, a nécessité à la fois un jeu de jambes à l’ancienne et une technologie de pointe, mais pendant près de deux jours après la fusillade, il n’y avait toujours aucun signe de Card dans les airs, sur l’eau ou sur terre.

Puis, vendredi soir, les autorités ont annoncé que Card avait été retrouvé mort. Card serait mort d’une blessure par balle auto-infligée, a déclaré un responsable des forces de l’ordre à l’Associated Press. Le responsable n’était pas autorisé à discuter publiquement des détails de l’enquête et a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat.

Voici un aperçu des agences impliquées et des ressources qu’elles ont utilisées dans la recherche de carte :

RECHERCHE PAR EAU

Les efforts de recherche les plus visibles vendredi se sont concentrés sur la rivière Androscoggin, près de la ville de Lisbon Falls, dans le Maine. Le véhicule de Card était localisé sur une rampe de mise à l’eau à proximité.

Le commissaire à la sécurité publique du Maine, Mike Sauschuck, a déclaré que les recherches incluaient des « ressources aériennes » survolant la rivière et tentant de regarder à travers l’eau d’en haut pour identifier les meilleures zones où envoyer des plongeurs.

Des équipes de plongée de la police d’État et d’autres agences ont fouillé par le bas, a déclaré Sauschuck, certains plongeurs étant remorqués derrière des bateaux. D’autres équipements comprenaient des chalutiers, qui utilisent des filets ou d’autres dispositifs pour filtrer l’eau, et un sous-marin robotique équipé d’un sonar pour détecter des objets à l’aide d’ondes sonores.

Les gardes-chasse du Maine faisaient partie des agents participant à la recherche dans l’eau. Une compagnie d’électricité régionale qui exploite deux barrages sur la rivière a abaissé le niveau de l’eau dans la zone pour aider les chercheurs, a déclaré Sauschuck.

D’autres ont ratissé le rivage le long de la rivière, a-t-il déclaré, recherchant méticuleusement des indices sur les berges de la rivière ou à proximité.

Jeudi matin, la Garde côtière américaine a envoyé un bateau de patrouille le long de la rivière Kennebec, mais n’a rien trouvé d’anormal après des heures de recherche, a déclaré le premier maître Ryan Smith.

RECHERCHE PAR TERRAIN

Un porte-parole du ministère de la Sécurité publique du Maine n’a pas immédiatement répondu aux questions sur les types exacts d’outils utilisés pour la recherche de terrain.

David Carter, professeur de justice pénale et directeur du programme de renseignement à l’Université de Michigan State, a déclaré que les forces de l’ordre tentent généralement de restreindre la zone de recherche en analysant ce que l’on sait d’un suspect, en interrogeant la famille ou les amis sur les habitudes du suspect et en récurant. des rapports et des conseils aux forces de l’ordre pour toute activité suspecte dans la région, comme des véhicules volés ou de la nourriture ou des vêtements manquants.

Lors d’une conférence de presse vendredi après-midi, Sauschuck a déclaré que la police avait reçu plus de 530 indices et pistes et qu’elle les examinait chacune.

Certaines ont été signalées, et d’autres ont été « aussi simples que : « J’ai une maison vacante à cet endroit », « Je possède une grange dans laquelle j’ai peur d’entrer », « Il y a quelque chose ici qui me préoccupe ». moi », a-t-il déclaré.

Une ligne de signalement numérique mise en place par le FBI afin que les gens puissent soumettre des images de caméras de sécurité et d’autres médias susceptibles de révéler des indices sur la fusillade ou les mouvements de Card a reçu plus de 100 soumissions, a déclaré Sauschuck.

Les agences utilisent souvent des logiciels d’intelligence artificielle dotés d’une capacité de reconnaissance faciale pour parcourir des vidéos de sécurité, des caméras d’éclairage public ou d’autres séquences vidéo, a déclaré Carter.

“Cette technologie d’IA peut être utilisée pour rechercher la vidéo plus rapidement”, a déclaré Carter. “Ce n’est pas définitif, mais cela aide à le préciser.”

Les lecteurs de plaques d’immatriculation peuvent également aider à suivre les véhicules qui pourraient être utilisés par le suspect, a-t-il déclaré.

RECHERCHE PAR AÉRIEN

Des températures plus froides attendues ce week-end auraient facilité l’utilisation des équipements de recherche thermique, a déclaré Sauschuck lors de la conférence de presse de l’après-midi.

« S’il fait plus ensoleillé, vous pourrez mieux voir l’eau », a-t-il déclaré. “S’il fait plus froid, on peut affirmer que votre style d’équipement thermique, dans lequel vous recherchez la température corporelle ou les signatures thermiques, pourrait mieux fonctionner dans ce scénario.”

Les caméras infrarouges et autres équipements d’imagerie thermique de recherche et de suivi peuvent être particulièrement utiles pour rechercher des zones forestières par voie aérienne, a déclaré Carter.

“Les hélicoptères et les drones, étant donné la nature boisée de la forêt, l’utilisation de la technologie infrarouge peut vous aider à regarder à travers la canopée”, a déclaré Carter. « Cela va augmenter la température de votre corps. Mais vous allez aussi localiser des cerfs et des écureuils, toutes sortes de choses.

Les voisins ont déclaré que Card connaissait bien la terre, car sa famille vit dans la région depuis des générations et divers membres de la famille possèdent des centaines d’acres dans la région.

Des sites Web de suivi des vols ont montré des hélicoptères de la police d’État survolant la région dans les jours qui ont suivi la fusillade.

Rassembler tout ça

Avec une multitude d’agences participant à la recherche, la communication est essentielle, a déclaré Carter, et c’est là que les centres de fusion entrent en jeu.

Le ministère des Pêches intérieures et de la Faune du Maine a suspendu la saison de chasse au cerf dans la région et l’Agence des services frontaliers du Canada a émis une alerte « armé et dangereux » aux agents stationnés le long de la frontière américaine. Les agents chargés de l’application des lois de l’État et du gouvernement fédéral du FBI, du département de police de Lewiston et d’autres agences effectuent le travail de terrain, la paperasse et l’analyse.

Les agents fédéraux ont fouillé plusieurs propriétés associées à Card et les enquêteurs analysaient ses informations financières et ses empreintes numériques, y compris ses publications sur les réseaux sociaux.

Le Centre d’information et d’analyse du Maine sert de centre de fusion de l’État, chargé de fournir un soutien analytique et d’enquête sur les crimes complexes. Cela signifie souvent relier les points pour les différentes agences impliquées dans des recherches à grande échelle, a déclaré Carter.

« On ne peut pas faire grand-chose avec la technologie. Vous avez vraiment besoin d’un analyste dans les centres de fusion qui puisse dire : « ces points sont corrélés » », a déclaré Carter. « Les analystes peuvent rester au courant de tout et garder le cap. »

Le journaliste d’Associated Press Michael Balsamo à New York a contribué.

Rebecca Boone, Associated Press