La recherche du submersible Titanic se termine avec la mort de passagers: et ensuite

OceanGate, le propriétaire et exploitant du submersible de location porté disparu depuis dimanche, a annoncé jeudi après-midi que les cinq passagers à bord étaient décédés, peu de temps après que des responsables ont signalé avoir identifié un champ de débris près du Titanic.

« Nous pensons maintenant que notre PDG Stockton Rush, Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood, Hamish Harding et Paul-Henri Nargeolet, ont malheureusement été perdus », a déclaré la société dans un communiqué. «Nos cœurs sont avec ces cinq âmes et chaque membre de leur famille pendant cette période tragique. Nous pleurons la perte de vies humaines et la joie qu’ils ont apportée à tous ceux qu’ils connaissaient.

Les garde-côtes américains ont déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que la chambre de pression du submersible était tombée en panne, provoquant l’implosion de l’engin, et que leur mort était immédiate.

Une coalition d’autorités internationales, y compris les garde-côtes et les marines américains et canadiens, a contribué à l’effort de recherche de plusieurs jours. Leurs efforts pour récupérer le submersible pourraient s’arrêter maintenant qu’il semble que la vie humaine n’est plus en jeu, bien qu’il soit possible que des efforts privés pour le faire puissent se poursuivre.

« La récupération de tout reste va être dictée par le simple risque pour la vie humaine et la propriété », a déclaré Matt Shaffer, un avocat spécialisé dans les dommages maritimes qui a représenté les victimes de plusieurs catastrophes maritimes majeures, y compris l’explosion de Deepwater Horizon en 2010. « Si cela va être si dangereux que cela va mettre en danger tant de personnes et d’équipements, ils ne le feront probablement pas. »

La Garde côtière a indiqué jeudi que la recherche des débris du submersible sera difficile compte tenu de l’environnement impitoyable sur le fond marin et n’a pris aucun engagement pour sa récupération.

Pour les familles des victimes, le combat ne s’arrêtera peut-être pas là. Shaffer dit que les familles pourraient poursuivre OceanGate, ainsi que d’autres personnes impliquées dans la construction de l’engin perdu – et les dommages financiers pourraient être énormes étant donné que Harding et Dawood étaient des milliardaires. Voici comment Shaffer prévoit qu’un combat juridique pourrait se dérouler.

Pensez-vous qu’il est possible que la société submersible puisse faire face à des conséquences juridiques ici ?

Je pense qu’il ne fait aucun doute que les propriétaires et les exploitants du navire sont responsables envers les survivants. Cette société est une société basée aux États-Unis. … C’est sous la juridiction du droit maritime des États-Unis. Et c’est sous la juridiction de la loi sur la mort en haute mer, qui prévoit des recours en cas de décès de l’équipage ou des passagers sur les voies navigables.

Il existe également des causes potentielles d’action contre les équipementiers dans la mesure où il peut être prouvé qu’ils ont joué un rôle dans la défaillance de ce navire. Tous les concepteurs, tous les fabricants extérieurs ou les personnes qui ont travaillé sur ce navire – ils pourraient potentiellement être tenus responsables.

À ce stade, nous parlons de responsabilité civile — dommages pécuniaires — et non de négligence criminelle de quelque sorte que ce soit, n’est-ce pas?

Droite. J’ai représenté la famille et l’équipage sur le Deepwater Horizon, le El Faro [a cargo ship that sank in 2015]et dans presque toutes les grandes catastrophes maritimes de ces dernières années, c’est la responsabilité civile.

Dans ce cas, vous allez avoir une grosse dispute au sujet de l’exonération de responsabilité, qui, je suppose, a été signée par quiconque monte à bord de ce bateau. Je suis sûr que c’est une responsabilité de renonciation assez étendue… qui énonce tout événement potentiel, y compris la mort ou des blessures graves. Et il appartiendra à un tribunal quelque part dans ce pays de déterminer si la renonciation est une renonciation valide.

Et qu’est-ce qui en ferait une renonciation potentiellement invalide ?

Les décharges de responsabilité qui sont signées avant qu’un incident ne se produise ne sont généralement pas favorisées par les tribunaux. Et les tribunaux examineront plusieurs facteurs pour prendre cette décision.

Ça dépend de quoi [court the case is in]. Par exemple, la Floride maintient les dérogations dans les cas de plongée sous-marine récréative. Ceux-ci sont très difficiles à contourner. Le Colorado maintient également les dérogations dans les cas de ski.

Donc, ce qu’un tribunal examinera, c’est qu’il s’agissait d’une activité ultra-dangereuse. [Some of these passengers] sont des explorateurs sophistiqués, bien voyagés, bien aguerris et ont fait d’autres types d’activités ultra-dangereuses. Ils savaient certainement que ce qu’ils faisaient était dangereux, avec un risque de mort, de maladie ou de blessure. Ce sont donc toutes des choses qui seraient de bon augure pour un tribunal confirmant une renonciation.

D’un autre côté, si des informations ont été dissimulées à ces passagers sur les défauts de ce bateau, cela peut suffire à faire en sorte qu’un tribunal invalide la renonciation. Apparemment, cette société savait par des litiges antérieurs, par des employés qui avaient déposé des plaintes, qu’il y avait des problèmes importants avec la coque de ce navire et l’équipement. Ce sera donc la question numéro un à débattre.

Quelle pourrait être l’ampleur de la responsabilité civile potentielle ici — quels pourraient être les dommages-intérêts recherchés ici, à grands traits ?

Je ne peux pas vous donner un montant en dollars. Mais d’une manière générale, [families] pourrait récupérer la valeur du soutien qui serait généré par le défunt tout au long de sa vie. Si votre mari était à bord de ce navire et qu’il gagnait un million de dollars par an et qu’il allait probablement travailler encore 30 à 40 ans, c’est évidemment un gros chiffre. Le demandeur peut être le conjoint du défunt ou un enfant mineur.

Vous pouvez également récupérer la valeur de la douleur et de la souffrance conscientes subies par le défunt avant son décès.

Comment compareriez-vous ce cas et la marée noire sous-marine causée par Deepwater Horizon ?

Tout comme dans Deepwater Horizon, il y avait apparemment de nombreux avertissements dans ce cas précisant que le navire n’était pas capable d’accomplir sa mission en toute sécurité. Ils avaient d’autres pistes qui ont dû être abandonnées à cause de problèmes. Et il y avait des lanceurs d’alerte qui parlaient du manque d’équipement ou de l’insuffisance d’équipement — notamment dans la coque et la fenêtre n’étant pas d’une résistance suffisante.

Il y avait donc des panneaux d’avertissement, et à Deepwater Horizon, il y avait aussi des panneaux d’avertissement. Les gens ont averti qu’ils précipitaient la production, qu’ils n’avaient pas correctement étayé le puits et que s’ils s’étaient juste arrêtés pour respirer, cela ne serait jamais arrivé.