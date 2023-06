La recherche du submersible Titanic manquant entre dans le troisième jour crucial alors que l’oxygène diminue

La plongée sur le Titanic a été organisée par OceanGate Expeditions, une société privée de recherche et de tourisme qui a mené plus d’une douzaine d’expéditions sous-marines depuis 2010. La société avait effectué des plongées sur le Titanic au cours des deux dernières années.

« Nous prions pour le retour en toute sécurité de l’équipage et des passagers », ont déclaré Andrew Von Kerens et Jim Wilkinson, porte-parole d’OceanGate, dans un communiqué au Washington Post.

Bien qu’OceanGate et les responsables gouvernementaux n’aient pas dévoilé les noms des passagers mardi matin, Mauger a déclaré que ceux à bord comprenaient un commandant pour piloter le navire de 21 pieds et quatre « spécialistes de mission » qui ont payé pour participer à l’expédition. Parmi eux se trouve Hamish Harding, un homme d’affaires britannique et aventurier chevronné, qui a posté sur les réseaux sociaux avant le voyage qu’il se trouvait sur le navire.

« Nous sommes très reconnaissants de l’inquiétude manifestée par nos collègues et amis et voudrions demander à chacun de prier pour sa sécurité tout en garantissant l’intimité de la famille en ce moment », a déclaré la famille dans un communiqué.

OceanGate a alerté les garde-côtes de la disparition du Titan dimanche après-midi après que le contact a été perdu environ une heure et 45 minutes après le début de sa plongée. Après l’annonce de la disparition du navire, OceanGate Expeditions a déclaré dans un communiqué qu’il « mobilisait toutes les options » pour secourir les personnes à bord et que « toute son attention était portée sur les membres d’équipage du submersible et leurs familles ». Des avions de la Garde côtière et de la Garde nationale de New York ont ​​participé aux efforts de recherche.