La recherche du FBI dans la résidence de Pence dans l’Indiana trouve un nouveau document classifié

Vendredi, des agents du FBI ont fouillé une propriété de l’Indiana appartenant à Mike Pence et ont trouvé de nouveaux papiers officiels, dont un avec des marques classifiées. La perquisition était la dernière étape d’une saga sur la rétention abusive de documents classifiés par Pence, Donald Trump et Joe Biden.

Le Washington Post signalé que Pence, l’ancien vice-président de Trump, se trouvait en Californie alors que la perquisition était effectuée à son domicile de Carmel, au nord d’Indianapolis. Un avocat de Pence était présent, selon le journal.

Les documents de Biden et Pence révèlent la crise américaine de “surclassification”, selon un expert En savoir plus

Le département américain de la justice n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat. Pence a publié une déclaration.

Depuis la découverte de documents classifiés sur la propriété Carmel le mois dernier, un porte-parole a ditPence et ses avocats avaient “entièrement coopéré avec les autorités compétentes et convenu d’une perquisition consensuelle de sa résidence qui a eu lieu aujourd’hui.

“Le ministère de la Justice a effectué une recherche approfondie et sans restriction de cinq heures et a retiré un document avec des marques classifiées et six pages supplémentaires sans ces marques qui n’ont pas été découvertes lors de l’examen initial par l’avocat du vice-président.”

Des découvertes similaires ont été faites dans des propriétés du Delaware appartenant à Biden et dans un bureau à Washington DC que le président a utilisé après son mandat de vice-président de Barack Obama.

En août dernier, un nombre beaucoup plus important de documents ont été découverts à Mar-a-Lago, la résidence de Trump en Floride.

Au milieu des tentatives acharnées de Trump pour entraver les autorités cherchant à récupérer, la perquisition de Mar-a-Lago a été effectuée via un mandat de perquisition. Trump et ses partisans ont depuis qualifié la perquisition de “raid”, faisant partie d’une prétendue victimisation par les ennemis politiques de l’ancien président.

À l’opposé, Biden et Pence ont coopéré avec les autorités.

Un avocat de Pence, Greg Jacob, auparavant dit aux Archives nationales un « petit nombre de documents » ont été « mis en boîte et transportés par inadvertance » au domicile de Pence après la fin de l’administration Trump en janvier 2021.

“Le vice-président Pence a immédiatement sécurisé ces documents dans un coffre-fort verrouillé en attendant de nouvelles instructions sur la bonne manipulation”, a déclaré Jacob. écrit.

En Floride récemment, Pence a dit: « Soyons clairs : ces documents classifiés n’auraient pas dû se trouver dans ma résidence personnelle.

“Des erreurs ont été commises et j’en assume l’entière responsabilité. Nous avons agi au-dessus de la politique et avons fait passer les intérêts nationaux en premier.

Pour le procureur général, Merrick Garland, la coopération et les mea culpas empressés ne diminuent pas le danger politique de la question des documents.

Biden, qui a nommé Garland, devrait se présenter pour une réélection en 2024. Trump est toujours le seul candidat déclaré à l’investiture républicaine, mais on pense que Pence est susceptible de se présenter.

Des avocats spéciaux nommés par Garland mais opérant indépendamment de lui enquêtent sur Biden et Trump.

Robert Hur enquête sur la conservation par Biden de dossiers classifiés. Jack Smith enquête sur la conservation des dossiers par Trump et d’autres sujetsy compris sa tentative d’annuler les élections de 2020.

Garland n’a pas commenté les découvertes du document Pence.

Mais il est apparu cette semaine que Smith a servi Pence une citation à comparaître dans le cadre de l’enquête sur l’incitation de Trump à l’attentat meurtrier contre le Congrès le 6 janvier 2021.

C’était le jour où Pence a présidé la certification de la victoire de Biden sur Trump, après avoir rejeté les demandes de blocage de Trump et de ses conseillers.

En novembre, dans une interview avec NBC, on a demandé à Pence si en fomentant une insurrection, Trump avait commis un acte criminel.

Pence a déclaré qu’il ne « savait pas s’il est criminel d’écouter de mauvais conseils d’avocats », a allégué une faute professionnelle au ministère de la Justice dans ses enquêtes sur Trump, a critiqué la perquisition du FBI à Mar-a-Lago et a déclaré : « Je pense que l’Américain les gens se joignent à moi en espérant que nous pourrons dépasser cela.

Pressé sur le sujet, il a concédé : “Personne n’est au-dessus de la loi.”

Vendredi, commentant la situation extrême de l’ancien vice-président, Joe Walsh, un ancien membre du Congrès républicain devenu conservateur anti-Trump, a dit: “Mike Pence s’est fait ça à lui-même. Pendant six ans, il a encouragé, permis et nourri le monstre.

«Puis, pendant une journée, il a fait son travail et le monstre s’est mis vraiment en colère. Et maintenant, personne ne veut de lui. Les fans du monstre ne veulent pas de lui, et les adversaires du monstre ne le veulent pas. Il s’est fait ça à lui-même.