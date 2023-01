La recherche du domicile de Biden par le DOJ trouve 6 autres documents classifiés

Une nouvelle recherche de la maison du président Joe Biden à Wilmington, Delaware, par département de la Justice Les autorités qui ont duré plus de 12 heures vendredi ont trouvé six autres documents marqués classifiés, a déclaré l’avocat personnel du président dans un communiqué samedi soir.

Certains des documents classifiés et des “documents environnants” dataient du mandat de Biden au Sénat, où il a représenté le Delaware de 1973 à 2009, selon son avocat, Bob Bauer, qui a déclaré que le DOJ avait été invité à mener la recherche.

Et “certains” des “documents” provenaient de son mandat de vice-président de l’administration Obama, de 2009 à 2017, a déclaré Bauer.

Le DOJ a également pris quelques notes que Biden avait personnellement écrites à la main en tant que vice-président, selon l’avocat.

Les documents rejoignent un groupe d’autres documents gouvernementaux classifiés précédemment découverts ce mois-ci à la résidence de Biden à Wilmington, et en novembre dans un bureau privé qu’il a maintenu dans un groupe de réflexion de Washington, DC, après avoir mis fin à son mandat de vice-président de l’administration Obama en 2017. .

Les documents découverts avant la perquisition de vendredi par le DOJ ont tous été retrouvés par les avocats de Biden, a indiqué la Maison Blanche. La dernière recherche a été la première fois révélée publiquement que les autorités fédérales chargées de l’application des lois ont effectué une recherche de documents gouvernementaux aux adresses privées de Biden.

Le procureur général Merrick Garland a nommé plus tôt ce mois-ci un avocat spécial pour enquêter sur la conservation par Biden des dossiers gouvernementaux après avoir été vice-président.

L’ancien président Donald Trump fait l’objet d’une enquête criminelle par un autre avocat spécial pour avoir pris des centaines de dossiers classifiés et d’autres documents gouvernementaux de la Maison Blanche lorsqu’il a quitté ses fonctions.

Selon la loi, les présidents et vice-présidents doivent rendre les documents gouvernementaux à la National Archives and Records Administration lorsqu’ils quittent leurs fonctions.

La Maison Blanche a été critiquée pendant des semaines pour la façon dont elle a géré la divulgation de la découverte des documents et la recherche de plus de documents après la découverte du premier lot d’un petit nombre de documents classifiés le 2 novembre au Penn Biden Center. pour la diplomatie et l’engagement mondial à Washington.

Cette première découverte est intervenue six jours avant les élections de mi-mandat, alors que l’équilibre du contrôle des partis politiques des deux chambres du Congrès était en jeu.

La Maison Blanche a attendu ce mois-ci pour révéler cette découverte.

Bauer, dans sa déclaration de samedi, a déclaré que l’équipe juridique du président avait proposé de fournir “un accès rapide” à la résidence privée de Biden “pour permettre au DOJ de mener une recherche dans l’ensemble des locaux à la recherche de dossiers potentiels de la vice-présidence et d’éventuels documents classifiés”.

Il a déclaré que cette offre avait été faite “dans l’intérêt de faire avancer le processus aussi rapidement que possible”.

“Le DOJ a demandé que la recherche ne soit pas rendue publique à l’avance, conformément à ses procédures standard, et nous avons accepté de coopérer”, a déclaré Bauer.

Il a déclaré que vendredi, le “DOJ a terminé une recherche approfondie de tous les documents au domicile du président à Wilmington”.

“Il a commencé vers 9h45 et s’est terminé vers 22h30 et a couvert tous les espaces de travail, de vie et de stockage de la maison”, a déclaré Bauer. “En accord avec le DOJ, des représentants de l’équipe juridique personnelle et du bureau du conseiller juridique de la Maison Blanche étaient présents.”

Le DOJ avait “un accès complet au domicile du président”, qui comprenait “des notes manuscrites personnelles, des fichiers, des papiers, des classeurs, des souvenirs, des listes de tâches, des horaires et des rappels remontant à des décennies”.

“Le DOJ a pris possession de documents qu’il jugeait dans le cadre de son enquête, y compris six éléments consistant en des documents avec des marques de classification et des documents environnants, dont certains provenaient du service du président au Sénat et d’autres de son mandat de vice-président. “, a déclaré Bauer.

“Le DOJ a également pris pour un examen plus approfondi des notes manuscrites personnelles des années de vice-présidence.”

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.