La recherche du coordinateur offensif des Bears donne des réponses et des questions sur l’avenir du QB – NBC Sports Chicago

Le directeur général Ryan Poles et l’entraîneur-chef Matt Eberflus étaient assis dans la salle de conférence de presse du Halas Hall mercredi dernier et ont exposé leur vision du prochain coordonnateur offensif des Bears. Celui qui succédera à Luke Getsy, licencié, sera un « grand professeur », « adaptable », capable de « créer des explosifs » et « innovant ».

Les agents influents des Bears ont passé la semaine depuis le licenciement de Getsy à interviewer des candidats potentiels pour ce qu’ils croient être un poste convoité de coordonnateur offensif. Poles et Eberflus pensent que l’incertitude des Bears concernant le poste de quart-arrière, avec Justin Fields sur la liste et le choix n°1 dans leur poche arrière, ne fera que les aider à trouver le meilleur candidat.

À ce stade, les Bears ont ratissé large dans leur recherche du bon coordinateur offensif.

La recherche a commencé lorsque les Bears ont interviewé le coordinateur offensif des Seahawks de Seattle, Shane Waldron.

Waldron a travaillé avec Russell Wilson et Geno Smith pendant son séjour à Seattle. Waldron a reçu de nombreux éloges pour son travail avec Smith lors de la résurgence de la saison 2022 du quart-arrière, qui l’a vu remporter le titre de joueur de retour de l’année.

En trois saisons à Seattle, l’offensive de Waldron s’est classée 12e en EPA par jeu, 13e en taux de réussite, huitième en EPA par course et neuvième en EPA par recul. L’offensive des Seahawks s’est classée cinquième en verges par jeu, cinquième en pourcentage de courses explosives et neuvième en taux de passes explosives.

Les unités de Waldron ont réussi à convertir les premiers essais en une nouvelle série (2e dans la NFL), mais ont eu du mal dans la zone rouge (taux de touché de 51,5 %) et au troisième essai (taux de conversation de 38,5 %).

Les Bears ont suivi l’interview de Waldron en interviewant le coordinateur du jeu de passes des 49ers de San Francisco, Klint Kubiak, le coordinateur offensif du Kentucky, Liam Cohen, et l’entraîneur des quarts-arrières des Seahawks, Greg Olson.

Kubiak avait précédemment appelé à jouer en tant que coordinateur offensif des Vikings du Minnesota 2021. Il a également pris la relève en tant qu’appelant offensif au milieu de la saison 2022 pour les Broncos de Denver.

L’offensive des Vikings 2021 de Kubiak s’est classée première pour les jeux de 15 verges ou plus, sixième pour les jeux de 25 ou plus, septième pour les jeux de plus de 40 verges, neuvième pour le pourcentage de touchés dans la zone rouge, 11e pour les passes, 12e pour les verges et 14e pour les scores. .

Lorsque Kubiak a pris la relève en tant qu’appelant pour les Broncos, ils sont passés d’une moyenne de 13,8 points par match, la pire de la ligue, à 24,2 (au cours des semaines 14 à 18), ce qui les place au 11e rang.

Kubiak, 36 ans, est considéré comme une étoile montante dans les rangs des entraîneurs. On lui accorde beaucoup de crédit pour l’ascension de Brock Purdy en deuxième année avec les 49ers cette saison.

Les quatre premiers candidats ont tous une expérience dans l’arbre Shanahan/McVay.

Waldron a travaillé sous la direction de Sean McVay en tant qu’entraîneur des bouts serrés des Rams en 2017 avant de devenir le coordinateur du jeu de passes de Los Angeles en 2018. Cohen était le coordinateur offensif des Rams en 2022, tandis qu’Olson était l’entraîneur des quarts sous McVay en 2017.

Le père de Kubiak, Gary Kubiak, a des liens profonds avec Mike Shanahan et l’offensive de Shanahan. Kubiak a travaillé sous la direction de son père avec les Vikings et travaille maintenant sous la direction de Kyle Shanahan à San Francisco.

Eberflus a embauché Getsy parce qu’il considérait l’offensive des Packers de Green Bay – une émanation de l’arbre Shanahan – comme l’offensive la plus difficile à préparer en tant que coordinateur défensif. Les Polonais ont construit leur liste offensive – à savoir la ligne offensive – pour répondre aux besoins de l’attaque à large zone qui prévaut dans le système Shanahan.

L’attaque offensive de Getsy s’est éloignée de la fondation Shanahan et a manqué d’identité, de créativité et de plan clair en deux saisons à Chicago.

Il est clair que les Bears aimeraient revenir à un système qui correspond à leur personnel et qui fait partie du système “it” de la NFL moderne.

Les Bears veulent quelqu’un dont le plan correspond aux principes fondamentaux du plan Shanahan : une offensive conçue pour étendre le terrain horizontalement avec le jeu de course pour ouvrir des fenêtres dans le jeu de passes, utilise un mouvement pré-snap intense, se concentre sur la récupération du ballon. aux meneurs de jeu dans l’espace pour augmenter le YAC, et peuvent tout refléter pour qu’ils se ressemblent afin de créer des avantages dans le jeu play-action.

McVay et Shanahan ont fait évoluer leurs attaques depuis leur séjour ensemble à Washington. Matt LaFleur y a apporté sa propre touche à Green Bay, et Mike McDaniel a fait de même à Miami, tout comme Zac Taylor à Cincinnati.

Ces entraîneurs ont tous débuté dans le même système mais se sont adaptés pour s’adapter à leur personnel et pour combattre les contre-attaques de la défense moderne (Vic Fangio).

Eberflus voulait que son attaque soit une émanation de cet arbre, mais Getsy n’a pas tenu ses promesses. Il semble que les Bears veulent retourner au puits mais trouvent quelqu’un qui le peut.

Cependant, la dernière interview des Bears est une clé dans ce récit clair.

Peter Schrager de FOX Sports a rapporté lundi que les Bears avaient interviewé l’ancien coordinateur offensif des Ravens de Baltimore, Greg Roman, pour le poste.

Roman est surtout connu pour son travail visant à maximiser les dons des quarts sportifs Lamar Jackson et Colin Kaepernick. Roman est l’un des meilleurs tacticiens de jeu de course de la NFL, mais il n’a jamais montré sa capacité à faire évoluer la partie passe de son plan, c’est pourquoi les Ravens l’ont quitté en faveur de Todd Monken après la saison 2022.

La décision des Bears d’interviewer Roman donne l’impression qu’elle relève de la « collecte d’informations ». Les équipes interviewent souvent les candidats les plus bas de leur liste pour recueillir des idées pour améliorer leur attaque.

Roman aurait été un bon choix pour les Bears en tant que coordinateur offensif ou analyste offensif principal au cours des trois premières années de la carrière de Justin Fields. Roman aurait pu faire évoluer le jeu de course du quart-arrière des Bears d’une manière que Getsy ne pouvait pas.

Mais le temps est révolu.

Les Bears quitteront probablement Fields cette intersaison, et le schéma unidimensionnel de Roman ne semble pas correspondre naturellement à Caleb Williams ou à Drake Maye. Même s’ils restent avec Fields, les Bears doivent trouver un coordinateur offensif qui puisse aider Fields à continuer à s’améliorer en tant que passeur de la NFL et un programme qui le place dans la meilleure place pour réussir en tant que quart-arrière, pas seulement en tant que coureur.

Peut-être que les Bears pourraient offrir à Roman un poste de coordinateur du jeu, mais cela ressemble davantage à une interview d’enquête pour trouver des moyens d’ajouter plus d’outils à l’arsenal pour l’éventuel coordinateur offensif.

Ne vous attendez pas à ce que l’embauche des Bears donne un aperçu de leurs projets de quart-arrière.

Poles prévoit de prendre sa décision d’ici avril, et il est clair que les Bears donnent la priorité à un programme convivial pour les quarts-arrières qui est adaptable en fonction des compétences de l’appelant s’il est mis en œuvre correctement.

Waldron et Kubiak semblent être les leaders du club-house. Les deux seraient considérés comme des recrues impressionnantes et auraient la flèche orientée vers le haut pour l’offensive des Bears.

Le fait que Polonais et Eberflus aient ensuite interviewé Cohen et Olson est une raison pour faire une pause. Cohen n’a pas l’expérience de jeu dans la NFL, et les antécédents d’Olson en tant que coordinateur offensif sont aléatoires. Tous deux ont de l’expérience dans le système apparemment préféré, mais tous deux ont des défauts qui ne peuvent être négligés.

Il existe de nombreux esprits offensifs qui connaissent bien le système Shanahan et y apportent leurs propres modifications. C’est un système mortel qui peut être d’une grande aide pour un jeune quarterback. Les ours ont raison de se concentrer sur l’arbre sur lequel tant de branches mortelles jaillissent.

Mais le défi sera de trouver le bon disciple de Shanahan ou McVay, comme l’ont fait les Texans de Houston avec Bobby Slowik, et de ne pas répéter l’erreur qu’ils ont commise avec Getsy.

Parce que s’ils reniflent à nouveau, cela pourrait gâcher leur meilleure chance de sortir du cycle de l’enfer des quarts et de la médiocrité des franchises dans lequel ils se sont retrouvés au cours des 31 dernières années.

