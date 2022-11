La recherche des soldats russes disparus

À Rostov, Mme Chistyakova a réussi à identifier un soldat parce qu’il avait un tatouage inhabituel de griffe d’ours sur la main droite. Son corps était arrivé à la morgue le 3 juin, plus de deux mois avant qu’elle ne le retrouve. Personne ne cherchait activement parce que ses parents étaient morts, a-t-elle dit, alors elle a appelé sa belle-mère pour lui dire.

Après son premier jour, elle s’est assise sous les étoiles sur un trottoir résidentiel sombre de la ville, pleurant et priant.

Son fils est toujours porté disparu. Elle se demande si elle doit retourner à la morgue.

“Nous ne nous soucions pas de la politique, quoi que vous fassiez là-bas, rendez-les simplement”, a déclaré Mme Chistyakova. “S’ils ont été tués, rendez leurs corps.”

La famille de Vladimir Veselov, 36 ans, avait eu des nouvelles du soldat sous contrat pour la dernière fois vers le 16 mai et avait enduré un mois de silence avant de commencer à le rechercher.

Sa sœur Elena a déclaré qu’elle avait appelé la hotline et qu’on lui avait dit à plusieurs reprises que Vladimir ne figurait sur aucune “liste négative”, l’euphémisme désignant les personnes confirmées tuées, blessées ou disparues. Des recherches parmi les camarades de son frère l’ont conduite au médecin de terrain de son unité, dont le nom de code est Scalpel.

L’explosion d’un obus de char avait grièvement blessé Vladimir à la tête près de Kharkiv, lui a dit Scalpel. Le médecin avait évacué Vladimir vers un hôpital de Belgorod et ne l’avait pas revu depuis.

Elena a commencé à appeler des hôpitaux militaires à Belgorod et au-delà. Vers la fin du mois d’août, quelqu’un de l’hôpital Burdenko de Moscou, considéré comme le meilleur hôpital militaire de Russie, lui a dit que les patients en soins intensifs comprenaient un soldat non identifié dans un état végétatif. Il arborait un tatouage distinctif sur son bras supérieur gauche, un grand dragon ailé, et l’hôpital lui en a envoyé une photo. Elle avait retrouvé son frère.