La recherche des disparus se poursuit alors que le Maroc se remet du tragique séisme | Nouvelles sur les tremblements de terre

Les secouristes marocains ont intensifié leurs efforts pour retrouver les survivants du séisme dévastateur de vendredi, en se concentrant particulièrement sur certaines des zones les plus reculées des montagnes de l’Atlas, alors que des villages ont été rasés.

Les premiers secouristes étrangers sont arrivés pour apporter leur aide après le séisme le plus violent jamais enregistré dans ce pays d’Afrique du Nord, qui a tué au moins 2 122 personnes et en a blessé plus de 2 400, dont beaucoup grièvement, selon les chiffres officiels mis à jour dimanche soir.

Le séisme d’une magnitude de 6,8 a frappé à 72 kilomètres au sud-ouest du centre touristique de Marrakech, anéantissant des villages entiers dans les collines de l’Atlas.

Dimanche, une réplique de magnitude 4,5 a secoué la même région.

Le village de montagne de Tafeghaghte, à 60 km de Marrakech, a été presque entièrement détruit, avec très peu de bâtiments encore debout.

Des sauveteurs civils et des membres des forces armées marocaines ont recherché les survivants et les corps des morts. Alors qu’un corps a été retrouvé dans les ruines d’une maison, quatre autres y étaient encore enterrés, ont indiqué des habitants.

« Tout le monde est parti ! Mon coeur est brisé. Je suis inconsolable », a pleuré Zahra Benbrik, 62 ans, qui dit avoir perdu 18 proches, seul le corps de son frère étant toujours coincé. « Je veux qu’ils se dépêchent et le fassent sortir pour que je puisse pleurer en paix », a-t-elle déclaré.

De nombreuses maisons dans les villages de montagne isolés étaient construites en briques de terre crue.

Dans le village d’Amizmiz, près de Tafeghaghte, une pelle rétrocaveuse a emporté les décombres les plus lourds avant que les sauveteurs ne creusent dans les débris poussiéreux pour en extraire un corps qui semblait se trouver sous une couette.

Les deux villages se trouvent dans la province d’Al-Haouz, site de l’épicentre, où les autorités ont enregistré 1 351 décès.

Selon la télévision publique marocaine, « plus de 18 000 familles ont été touchées » par le séisme d’Al-Haouz.

Lahcen Haddad, sénateur marocain et ancien ministre, a décrit les difficultés rencontrées pour atteindre les zones reculées : « Parfois, les routes [leading to the villages] ne sont pas pavées, il faut donc faire venir l’armée pour atteindre la population [there]puis vous démarrez des missions de sauvetage en même temps que vous évacuez certains blessés.

Soutien international

Alors que le royaume déclarait trois jours de deuil national et envoyait des équipes de secours pour rechercher les victimes sous les décombres, il y a eu un élan de soutien et de solidarité internationale.

Le ministère espagnol de la Défense a déclaré qu’un avion de transport A400 avait décollé de Saragosse avec 56 sauveteurs et quatre chiens de recherche en direction de Marrakech pour « aider à la recherche et au sauvetage des survivants ». Un autre avion militaire a décollé d’une base de Torrejon de Ardoz, près de Madrid, avec 30 sauveteurs et quatre chiens de recherche, a indiqué un porte-parole du ministère de l’Intérieur.

« Nous enverrons tout ce qui est nécessaire car tout le monde sait que ces premières heures sont cruciales, surtout s’il y a des gens ensevelis sous les décombres », a déclaré la ministre de la Défense, Margarita Robles, à la télévision publique espagnole.

Outre l’Espagne, le Maroc a annoncé dimanche avoir accepté l’aide de trois autres pays seulement : la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué dans un communiqué avoir répondu favorablement « à ce stade » aux offres des quatre « d’envoyer des équipes de recherche et de sauvetage ».

Seules quatre offres d’aide ont été acceptées, car « un manque de coordination pourrait être contre-productif ».

D’autres pays ont également proposé leur aide.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que son pays a mobilisé « toutes les équipes techniques et sécuritaires pour pouvoir intervenir, lorsque les autorités marocaines le jugeront utile ».

Macron, ainsi que le Premier ministre indien Narendra Modi et les dirigeants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de l’Union africaine et de la Commission européenne, se sont également engagés dans une déclaration commune à « mobiliser nos outils et notre assistance techniques et financiers » pour aider le peuple marocain. .

Les États-Unis ont déclaré qu’ils disposaient également d’équipes de recherche et de sauvetage prêtes à se déployer, et le pape François a exprimé dimanche son soutien continu aux personnes touchées par la catastrophe.

« Je remercie les sauveteurs et tous ceux qui travaillent pour soulager les souffrances du peuple », a-t-il déclaré depuis la fenêtre du Vatican au-dessus de la place Saint-Pierre à Rome.

L’Algérie, qui entretient depuis longtemps des relations tendues avec le Maroc voisin, a ouvert son espace aérien, fermé depuis deux ans, aux vols transportant de l’aide humanitaire et évacuant les blessés.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dont le pays a établi en 2020 des liens avec le Maroc, a proposé d’envoyer des équipes de recherche et de sauvetage, déclarant qu’« Israël se tient aux côtés du Maroc dans cette période difficile ».

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a débloqué plus d’un million de dollars de son fonds d’urgence en cas de catastrophe pour soutenir le travail du Croissant-Rouge marocain sur le terrain.

La Croix-Rouge a prévenu qu’il faudrait des années pour réparer les dégâts.

« Ce ne sera pas une question d’une semaine ou deux… Nous comptons sur une réponse qui prendra des mois, voire des années », a déclaré Hossam Elsharkawi, son directeur pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Il s’agit du séisme le plus meurtrier au Maroc depuis celui de 1960 qui avait détruit Agadir, tuant plus de 12 000 personnes.