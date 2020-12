Presque tous les cas de coronavirus identifiés en Nouvelle-Galles du Sud ont été liés à deux événements à Avalon sur les plages du nord la semaine dernière grâce au système de recherche des contacts de l’État.

Sur 30 nouveaux cas signalés dimanche, 28 ont déjà été liés à l’Avalon RSL et à l’Avalon Bowlo – et deux autres seraient liés au cluster.

En conséquence, le premier ministre Gladys Berejiklian a imposé des restrictions sur l’ensemble du Grand Sydney, mais seules les plages du nord ont été verrouillées.

Le Dr Chant a exhorté tout le monde à travers la Nouvelle-Galles du Sud à se faire tester dès qu’ils remarquent les symptômes les plus légers. Sur la photo: tests à Bondi Beach dimanche

Il y a eu plus de 28 000 tests samedi et les files d’attente ont duré jusqu’à six heures dimanche alors que les résidents ont répondu à l’appel. Sur la photo: une file d’attente de test à Darlinghurst dimanche