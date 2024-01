La recherche d’entraîneurs des Seahawks se réduit à nouveau avec Ben Johnson des Lions qui resterait à Détroit

Une fois tous les entretiens prévus terminés, l’heure de la décision est devenue mardi pour les Seahawks dans leur recherche d’un successeur à l’entraîneur le plus gagnant de l’histoire de la franchise, Pete Carroll.

Seulement, alors qu’un groupe des Seahawks comprenant le directeur général John Schneider est revenu à Seattle mardi après-midi après avoir interviewé le coordinateur défensif de Baltimore, Mike Macdonald, plus tôt dans la journée pour commencer à déterminer la suite des choses, il y avait un entraîneur de moins à considérer.

Alors que les Seahawks discutaient à Baltimore avec Macdonald – leur première entrevue officielle avec le joueur de 36 ans qui est devenu l’un des noms les plus en vogue de ce cycle d’entraîneur après avoir dirigé une défense des Ravens qui a accordé le moins de points dans la NFL cette saison – ils a appris que le coordonnateur offensif de Détroit, Ben Johnson, avait décidé de rester avec les Lions.

Selon plusieurs rapports, Johnson a appelé les Seahawks et Washington – les deux équipes qui avaient des postes d’entraîneur-chef – pour leur dire qu’il ne serait plus candidat pour aucun des deux postes.

Johnson a interviewé les Seahawks à Détroit lundi et avait été considéré parmi les favoris pour le poste avec Macdonald et le coordonnateur défensif de Dallas et ancien DC des Seahawks Dan Quinn.

Johnson, 37 ans, aurait décidé de rester en partie parce qu’il souhaite aider à mener à bien le travail visant à amener les Lions au Super Bowl, après avoir travaillé à Détroit depuis 2019.

Un rapport d’Adam Schefter d’ESPN, cependant, a également déclaré que “le prix demandé par Johnson a effrayé certaines équipes”.

Alors, la décision de Johnson laisse-t-elle simplement à Seattle le choix entre Macdonald et Quinn ?

Pas nécessairement.

À peu près au même moment où la nouvelle de la décision de Johnson a été annoncée, ESPN a rapporté que le coordinateur offensif des Giants, Mike Kafka, pourrait être un candidat légitime pour le poste.

Kafka a interviewé deux fois les Seahawks – une fois virtuellement et de nouveau en personne à Seattle la semaine dernière – mais n’avait généralement pas été considéré comme un concurrent sérieux.

Dan Graziano d’ESPN a cependant déclaré mardi que Kafka est « un nom à surveiller en tant que candidat potentiel pour le poste à Seattle si ce n’est pas Mike Macdonald ».

Bien que Kafka ait été le coordinateur offensif des Giants au cours des deux dernières saisons, il s’est fait un nom comme entraîneur de la NFL principalement grâce à son passage de cinq ans auprès d’Andy Reid à Kansas City en tant qu’entraîneur du contrôle de la qualité offensive pendant une saison et entraîneur des quarts pendant deux ans. puis le coordinateur du jeu de passes et l’entraîneur des quarts-arrières pour deux autres.

Dans ces rôles, il a souvent été cité pour son travail d’aide à Patrick Mahomes, qui a été repêché par les Chiefs la même année où Kafka est arrivé en tant qu’entraîneur.

“L’entraîneur Kafka est une personne spéciale et un entraîneur spécial”, a déclaré Mahomes lors de la journée médiatique du Super Bowl l’année dernière. “Il m’a en quelque sorte emmené [under his wing]. Quand il est arrivé ici, il était chargé du contrôle qualité et c’était ma première année en tant que rookie. J’ai passé beaucoup d’heures avec l’entraîneur Kafka où il m’enseignait le manuel de jeu et m’apprenait comment devenir quarterback dans la NFL. Cela a continué pendant longtemps.

Kafka avait également été sérieusement envisagé par l’Arizona l’année dernière avant que les Cardinals n’embauchent Jonathan Gannon.

“Je sais qu’il est là-bas en Arizona et s’il est embauché là-bas, il va redresser la situation”, a déclaré Mahomes l’année dernière au Super Bowl alors que les Cardinals étaient encore en train de prendre leur décision. “C’est un excellent entraîneur et une personne formidable aussi, donc je suis excité pour lui.”

Kafka a joué le poste de quart-arrière à Northwestern, puis a passé du temps sur les listes de sept équipes différentes de la NFL de 2010 à 2015, bien qu’il n’ait disputé que quatre matchs, tous en 2011 pour les Eagles lorsque Reid était l’entraîneur-chef, complétant 11 des 16 passes pour 107. mètres.

La réapparition soudaine et apparente de Kafka dans l’image semblait indiquer que les Seahawks réfléchissaient encore après le retour de Schneider et d’autres membres du personnel du front office à Seattle après leur vol cross-country dans l’avion privé du président de l’équipe, Jody Allen – il n’y avait aucune indication. Mardi soir, date à laquelle une décision pourrait arriver.

Mais on ne sait pas si les Seahawks ont prévu d’autres entretiens, ce qui semble signifier qu’une décision pourrait être prise à tout moment.

Et même si l’interview de Seattle avec Macdonald mardi était la première avec les Ravens DC, les Seahawks ont sûrement fait toutes sortes de recherches sur lui tout au long du processus.

Pourtant, certains membres de la ligue décrivaient l’interview de Seattle avec Macdonald mardi comme une étape cruciale pour chaque équipe, Ian Rapoport du NFL Network la qualifiant de « à surveiller ».

La décision de Johnson – qui marquait la deuxième année consécutive où il retirait son nom de l’entraîneur-chef, après l’avoir fait l’année dernière avec Houston et la Caroline – pourrait rendre plus compétitif pour Seattle l’obtention de Macdonald s’il était le choix.

Johnson était considéré depuis des semaines comme le favori pour le poste à Washington.

Des indications selon lesquelles ce n’était pas le slam dunk décrit sont devenues évidentes lorsque Washington a interviewé Macdonald lundi, quelques heures seulement après que les Ravens ont vu leur saison se terminer par une défaite lors du match pour le titre de l’AFC contre les Chiefs.

Le fait que Macdonald pourrait être sur le point de quitter une équipe avec laquelle il a été entraîneur à un certain titre chaque saison, sauf depuis 2014, était un sujet brûlant dans le vestiaire de Baltimore après le match.

« Il mérite tout ce qui l’attend », a déclaré dimanche aux journalistes le gardien de sécurité Kyle Hamilton à propos de la candidature de Macdonald au poste d’entraîneur-chef. « Si c’est un travail important quelque part, alors nous sommes tous très fiers de lui. Je pense que chacun a son propre voyage [and] son propre temps dans cette ligue, et il est un nom chaud dans cette ligue en ce moment, et à juste titre. Il a fait un excellent travail avec nous ces dernières années, et il l’a mérité, et cela ne lui a pas été donné. Je suis content pour lui. S’il reste ici, ce serait génial aussi.

Washington reste également intéressé par Quinn, qui a interviewé les commandants mardi.

Quinn a interviewé les Seahawks à Seattle la semaine dernière, bien qu’il ait évidemment besoin de peu de présentation de l’équipe ayant servi comme coordinateur défensif pour les saisons du Super Bowl de 2013 et 2014.

Mais le fait que Quinn ait poursuivi son interview à Washington a montré qu’il n’y avait aucune certitude qu’il sache qu’il se retrouverait à Seattle.

Washington a également poursuivi son projet d’interviewer le coordinateur défensif des Lions, Aaron Glenn, mardi et serait également toujours intéressé par l’entraîneur-chef adjoint de Baltimore, Anthony Weaver.

Chaque équipe a également appris mardi que le coordinateur offensif de Houston, Bobby Slowik – qui a interviewé virtuellement Seattle mais n’a pas fait de deuxième entretien en personne – restait avec les Texans, après avoir signé un nouvel accord avec l’équipe.

Les Seahawks ont également eu un deuxième entretien en personne la semaine dernière avec le coordinateur défensif des Raiders Patrick Graham et le coordinateur défensif de la Caroline Ejiro Evero.

Et bien que leurs noms n’aient pas été beaucoup mentionnés depuis lors en relation avec le poste, mardi soir, rien ne semblait être exclu alors que les recherches de Seattle allaient entrer dans leur quatrième semaine, mercredi marquant 21 jours depuis l’annonce que Carroll ne reviendrait pas. .