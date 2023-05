La recherche d’entraîneurs de l’USMNT ne sera pas précipitée – directeur sportif de l’USSF

Le directeur sportif de la Fédération américaine de football, Matt Crocker, a déclaré que son objectif restait d’avoir un nouveau manager pour l’équipe nationale masculine américaine en place d’ici la fin de l’été, l’entraîneur par intérim Anthony Hudson devant rester en charge des finales de la Concacaf Nations League et de l’or cet été. Tasse.

Dans une séance de questions-réponses menée par l’USSF, Crocker a déclaré que ses deux principaux objectifs étaient de soutenir l’équipe nationale féminine des États-Unis avant la Coupe du monde de cet été et d’entamer le processus de recherche du prochain manager de l’USMNT.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

En ce qui concerne ce dernier objectif, Crocker a indiqué que l’USSF est loin de faire une embauche.

« Nous pensons que cette décision est cruciale non seulement pour les trois prochaines années, mais aussi pour l’héritage que cet entraîneur laissera sur l’avenir du programme », a-t-il déclaré à propos du processus d’embauche.

« Nous avons l’intention d’être réfléchis et minutieux dans notre évaluation et notre sélection. »

Crocker a déclaré que son plan était de mener une série d’entretiens en juin et de réduire la liste des candidats. De là, lui et l’USSF mèneront une autre série d’entretiens à la mi-juillet.

« Notre objectif est d’avoir notre nouvel entraîneur en place d’ici la fin de l’été, bien qu’il soit possible que les circonstances du club aient un impact sur le calendrier », a-t-il déclaré.

Le calendrier énoncé par Crocker indique que la location ne se fera pas avant la Ligue des Nations ou la Gold Cup. Les phases finales de la Ligue des Nations auront lieu à la mi-juin, la Gold Cup commençant peu de temps après et se terminant par la finale le 16 juillet. Cela signifie qu’Hudson continuera dans son rôle de manager par intérim jusqu’à la conclusion de la Gold Cup.

« Je pense qu’Anthony Hudson, [assistant coach] BJ Callaghan et le reste du personnel ont fait un travail fantastique pour faire avancer le programme », a déclaré Crocker.

« Il n’y a pas eu de baisse de niveau, et comme vous l’avez vu, plusieurs joueurs qui avaient le choix de représenter plus d’un pays ont choisi les États-Unis pendant leur mandat et Anthony et son équipe méritent un énorme crédit pour cela. Cela en dit long sur le travail qu’ils ont accompli, et nous sommes confiants dans leur capacité à mener ce groupe dans les tournois cet été. »

Matt Crocker dirige la recherche du prochain entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine des États-Unis. Patrick Smith/USSF/Getty Images pour l’USSF

Les hommes américains sont sans manager depuis que le contrat de Gregg Berhalter a été autorisé à expirer fin 2022 au milieu d’une enquête sur un incident de violence domestique de 1992 qui l’impliquait lui et sa désormais épouse Rosalind.

L’incident a été divulgué à US Soccer par Danielle Reyna, mère de l’attaquant de l’USMNT Gio Reyna, en réponse aux commentaires de Berhalter lors d’une conférence sur le leadership au cours de laquelle il a fait référence à la façon dont un joueur anonyme – identifié plus tard comme Gio Reyna – a failli être renvoyé chez lui. tournoi pour avoir mal réagi à son manque de temps de jeu au Qatar.

Une enquête ultérieure menée par US Soccer a révélé que Gregg et Rosalind Berhalter avaient décrit avec précision l’incident et que Gregg Berhalter était libre d’être embauché par l’USSF. La présidente de la Fédération, Cindy Parlow Cone, a déclaré en janvier que Berhalter restait candidat au poste d’entraîneur.

Un porte-parole du football américain a confirmé mercredi à ESPN que « rien n’a changé » en ce qui concerne la candidature de Berhalter.

Crocker a été nommé à son poste actuel le mois dernier, bien que sa date de début officielle ne soit pas avant le 2 août. Cela dit, il a déjà commencé à dialoguer avec le personnel, y compris récemment nommé vice-président du sport Oguchi Onyewu. Il s’est récemment rendu à Chicago, où se trouve le siège de l’USSF, pour la première fois dans le but de s’acclimater à la ville et de régler les conditions de vie pour lui et sa famille.

Du côté féminin, Crocker a déclaré avoir parlé à la directrice générale de l’USWNT Kate Markgraf et au manager Vlatko Andonovski, ainsi qu’aux joueuses Lindsey Horan et Becky Sauerbrunn.

« Je suis ici pour soutenir leur travail de toutes les manières possibles alors qu’ils finalisent leurs préparatifs pour le camp en juillet avant de se rendre à Auckland pour commencer la Coupe du monde. Vlatko a des décisions difficiles sur la liste finale, et je sais que lui et Kate suivent de près tous les joueurs de la NWSL. Nous continuerons à rester en contact autant que possible au cours des deux prochains mois. »

En ce qui concerne le processus d’embauche du prochain manager masculin, Crocker a déclaré qu’avec l’approbation du président de l’USSF Cone et du PDG JT Batson, il existe une stratégie en place qui comprend « avoir un ensemble diversifié de voix ». Crocker a également identifié les traits qu’il juge nécessaires pour le prochain manager – qui n’ont pas été divulgués dans les questions-réponses – et a commencé à avoir des conversations initiales avec les candidats.

« Ce que nous avons, c’est une liste de candidats qui, d’après nos recherches initiales, correspondent au profil », a-t-il déclaré. « Nous avons déjà eu un certain nombre de conversations avec certains des candidats. Dans certains cas, un candidat peut occuper un poste actuel, auquel cas nous devons être très respectueux envers leurs clubs et toujours nous assurer que toute communication commence par eux. Nos prochaines étapes consistera à mener des entretiens plus approfondis et à poursuivre ce que nous avons décrit comme un processus d’évaluation solide. »