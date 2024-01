La recherche d’entraîneur des Falcons est-elle « Belichick ou buste » ? Peut-être pas alors que nous entrons dans la semaine 3

Lundi était le premier jour où les équipes de la NFL pouvaient mener des entretiens en personne avec des candidats entraîneurs-chefs employés par des équipes dont la saison est terminée. Cela signifie que la recherche d’entraîneurs des Falcons d’Atlanta pourrait prendre fin d’un jour à l’autre.

Mais ce ne sera probablement pas le cas.

Les fans d’Atlanta doivent se préparer à terminer cette semaine sans entraîneur-chef et à ajouter de nouveaux noms à la liste des « interviewés » d’ici là. Par exemple, l’ancien entraîneur des Titans du Tennessee, Mike Vrabel, devrait passer un entretien pour le poste cette semaine, selon une source de l’équipe.

Vrabel deviendrait la 14e personne connue à avoir passé un entretien pour le poste. Le propriétaire de l’équipe, Arthur Blank, a annoncé le 8 janvier que sa recherche d’un nouvel entraîneur-chef serait exhaustive, mais cela a été à la limite épuisant.

Les Falcons semblent annoncer une nouvelle interview chaque jour, parfois deux fois par jour – comme dimanche, lorsque le coordinateur offensif des Houston Texans Bobby Slowik et le coordinateur offensif des Detroit Lions Ben Johnson ont participé à des interviews virtuelles.

Il convient de se demander quel est le sérieux de certains de ces entretiens virtuels. L’équipe de Johnson a terminé son match éliminatoire dimanche vers 18 heures et participe au match de championnat NFC ce week-end. Il y a de fortes chances que sa tête n’était pas à 100 pour cent sur la situation du plafond salarial d’Atlanta pour 2024 dimanche soir.

Pourtant, les Falcons ont le mérite d’avoir coché toutes les cases que la NFL a esquissées. La ligue a introduit pour la première fois la règle Rooney (du nom de Dan Rooney, le défunt propriétaire des Steelers de Pittsburgh) en 2003 pour augmenter le nombre d’entraîneurs-chefs issus de minorités dans la ligue et a régulièrement ajouté à ses règlements depuis lors.

Le résultat est un cycle de recrutement des entraîneurs en chef beaucoup plus lent, ce qui donne à davantage d’entraîneurs la possibilité d’être au moins exposés au processus d’entretien. Jusqu’à présent, les Falcons ont interviewé six candidats minoritaires : le coordinateur défensif des 49ers de San Francisco Steve Wilks, le coordinateur défensif des Panthers de la Caroline Ejiro Evero, l’entraîneur-chef adjoint des Ravens de Baltimore Anthony Weaver, le coordinateur offensif des Eagles de Philadelphie Brian Johnson, le coordinateur défensif de Détroit Aaron Glenn et le défensif des Rams de Los Angeles. coordinateur Raheem Morris.

Toutes ces interviews ont été virtuelles, bien que ESPN ait rapporté lundi qu’Atlanta aurait une deuxième interview cette semaine avec Morris. Les Falcons doivent mener au moins deux entretiens en personne avec des candidats issus de minorités pour se conformer à la règle Rooney. Une fois cela fait, ils peuvent embaucher un coach quand ils le souhaitent.

La candidature de Bill Belichick au poste d’entraîneur-chef des Falcons s’est refroidie la semaine dernière. (Dustin Bradford / Getty Images)

Ce qui nous amène à Bill Belichick. L’ancien entraîneur-chef des New England Patriots a rencontré les Falcons à deux reprises, la dernière fois vendredi lors d’une réunion à laquelle participaient Blank, le PDG de l’équipe Rich McKay, le président de l’équipe Greg Beadles et le directeur général Terry Fontenot, selon une source de l’équipe.

Belichick est le seul candidat connu à avoir passé deux entretiens pour le poste et à avoir rencontré toute l’équipe administrative. Cela – combiné aux six bagues de Belichick au Super Bowl en tant qu’entraîneur-chef, au fait qu’il n’est pas connu pour avoir interviewé d’autres équipes, aux anciennes poursuites de Blank auprès d’entraîneurs-chefs de renom comme Joe Gibbs et Bill Parcells et au fait qu’Atlanta a libéré Le coordonnateur défensif Ryan Nielsen passera un entretien pour un autre emploi le lendemain de sa première rencontre avec Belichick — a laissé croire que le processus d’entretien des Falcons consiste simplement à parcourir toute la bureaucratie de la NFL pour parvenir à une conclusion inévitable.

Peut être. Peut être pas. À tout le moins, la candidature de Belichick a perdu de son élan la semaine dernière, selon plusieurs sources de la ligue. L’Athlétisme que supposer que c’est « Belichick ou buste » est inexact. En plus de Slowik, Johnson, l’entraîneur-chef du Michigan Jim Harbaugh et les six candidats minoritaires, les Falcons ont rencontré le coordinateur défensif des Ravens Mike Macdonald, le coordinateur offensif des Bengals de Cincinnati Brian Callahan et le coordinateur offensif par intérim des Buffalo Bills Joe Brady. Callahan devait passer une deuxième entrevue cette semaine, mais les Titans du Tennessee l’auraient embauché comme entraîneur-chef lundi soir.

D’autres interviews (et peut-être même plus de noms) seront annoncées au fil de la semaine. Cela va donc être une semaine chargée et finalement insatisfaisante pour les fans des Falcons qui suivent cette recherche de près.

Et ce ne sera peut-être même pas fini la semaine prochaine. Les Falcons ont apparemment été impressionnés par Macdonald et Weaver des Ravens et Johnson et Glenn des Lions, et ils ont demandé une deuxième entrevue avec Macdonald et Weaver, selon NFL Network. Si l’une de ces affinités se transforme en un véritable travail, cette annonce ne sera faite qu’après le Super Bowl si l’équipe de cet entraîneur dépasse les matchs de championnat de la conférence.

Il semble donc que les fans d’Atlanta attendent davantage, qui ne sont que trop à l’aise avec cela.

(Photo du haut du propriétaire des Falcons, Arthur Blank : Jamie Sabau / USA Today)