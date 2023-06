La recherche d’enfants disparus après le crash d’un avion dans la jungle s’intensifie grâce à de nouvelles preuves

Les autorités colombiennes ont annoncé la découverte d’empreintes de pas dans les jungles du sud qui, selon elles, pourraient enfin aider à localiser quatre enfants autochtones portés disparus après le crash de leur avion il y a un mois.

« Nous espérons à 100% les retrouver vivants », a déclaré le général Pedro Sánchez, commandant du Commandement conjoint des opérations spéciales, à l’Associated Press. Il a admis que la recherche est un travail extrêmement difficile, pas comme trouver une aiguille dans une botte de foin, mais « comme trouver une minuscule puce dans un énorme tapis qui se déplace dans des directions imprévisibles ».

Des membres des forces spéciales colombiennes et des dizaines d’indigènes de la région ont élargi les recherches dans la jungle de l’Amazonie colombienne.

Les chercheurs pensent que les empreintes appartiennent à l’enfant le plus âgé, une fille de 13 ans, et cela peut indiquer que les enfants, qui appartiennent au peuple indigène Huitoto, essaient de trouver leur chemin hors de la jungle.

« Nous avons trouvé des éléments très complexes à trouver dans la jungle », a déclaré Sánchez. « Par exemple, le couvercle d’un biberon. Si on a trouvé ça, pourquoi ne pas trouver le reste ? Parce que les enfants bougent.

Les autres enfants ont 9 et 4 ans, et le plus jeune n’a que 11 mois. Les soldats ont déjà parcouru plus de 1 000 miles avec des chiens renifleurs lors de leurs recherches, travaillant en rotation contre des conditions défavorables, y compris des heures de pluie qui peuvent anéantir toute preuve.

La jungle contient également une myriade d’animaux sauvages, notamment des jaguars, des serpents venimeux et des moustiques porteurs de maladies. Les Huitoto pratiquent la connaissance des fruits et des techniques de survie dans la jungle, ce qui peut avoir amélioré les chances de survie des enfants, selon la BBC.

L’accident s’est produit le 1er mai lors d’un vol entre la ville méridionale d’Araracuara et le nord du pays. Le pilote a signalé une panne de moteur et a déclaré une urgence avant de s’écraser dans la jungle.

Les autorités ont retrouvé les restes du petit avion environ deux semaines après son crash, ainsi que les restes du pilote, de son copilote et de la mère des enfants, Magdalena Mucutuy, 33 ans.

Des signes indiquaient que les enfants étaient toujours en vie et voyageaient dans la jungle, mais le président colombien Gustavo Petro a déclaré qu’il était impossible de vérifier beaucoup d’informations.

Le président Petro a déclaré que la recherche des enfants était une priorité, et Sánchez a ajouté qu’aucun délai n’avait été fixé pour conclure la recherche.

Sánchez a suggéré que si les enfants étaient morts, les animaux seraient attirés par les restes et auraient aidé les chercheurs à les retrouver.

Les chercheurs ont trouvé une bouteille, des serviettes, des couches usagées, des ciseaux et des empreintes de pas dans des endroits relativement proches de l’accident d’avion. L’armée a déployé des hélicoptères qui ont diffusé des enregistrements de la grand-mère des enfants pour essayer d’atteindre les enfants et les attirer vers les équipes de recherche, mais la pluie a peut-être étouffé les sons, a déclaré Sánchez.

Des rapports à la mi-mai indiquaient que les enfants avaient peut-être trouvé leur chemin vers une tribu indigène, qui les aiderait à les renvoyer aux autorités pour les réunir avec leur père, mais les enfants n’ont jamais pris contact et ne sont pas encore apparus.

Le président Petro a déclaré que son gouvernement ne pouvait pas non plus confirmer ces informations.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.