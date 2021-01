Linda et Denise Nolan ont dévoilé leurs sentiments au milieu de leur recherche déchirante de leur sœur secrète de longue date.

Les sœurs chanteuses, issues d’une famille irlandaise de huit enfants, se sont lancées dans la recherche de leur demi-frère en attendant les résultats d’un test ADN.

Linda et Denise, qui ont connu la gloire en 1974 avec leur groupe de frères et sœurs, The Nolan Sisters, ont découvert que leur père Thomas Nolan avait engendré un autre enfant à la suite d’une liaison.

La femme a accueilli une fille de la baie qui serait née vers 1952 et aurait donc le même âge que Denise, qui a 68 ans.

Linda et sa sœur Maureen ont récemment lancé un appel à trouver sur l’émission de radio Ray D’Arcy alors que leur mission de trouver leur sœur était explorée dans leur émission de télévision At Home with the Nolans, et Maureen a mis son ADN dans une base de données dans le but de trouver leur moitié. enfant de mêmes parents.









Linda et Denise sont maintenant ouvertes à OK! En ligne à propos de leur chagrin à la recherche de leur parent disparu depuis longtemps.

Linda, qui a récemment révélé que son cancer du sein s’était propagé à son foie, a expliqué que leur mère avait dit à la famille que leur sœur était décédée.

«Quand notre père est mort, notre mère nous a dit que nous avions un frère et qu’elle pensait que c’était une fille, et elle était heureuse que nous essayions de la retrouver», a-t-elle déclaré à la publication.

«Elle nous a raconté comment c’était arrivé et que papa avait eu une aventure et que cette femme était enceinte au même moment où maman était enceinte et je suis de celles qui sont si excitées.

«C’est Maureen qui est allée plus loin et elle a fait le test ADN et ainsi nous pourrions trouver quelque chose.













(Image: Mirrorpix)



Denise a admis qu’elle était «l’une des réticentes» lorsqu’il s’agissait de chercher leur demi-frère.

Elle a expliqué: «Je pensais que je ne voulais vraiment déranger personne et je pensais que sa mère ne lui avait peut-être jamais dit.

«Mais si nous la trouvons, je l’accueillerai à bras ouverts si tout se passe bien, mais à l’époque, je pensais que je ne voulais vraiment pas ouvrir une boîte de vers.

En décembre, la star de Loose Women, Coleen Nolan, a révélé qu’elle pensait avoir retrouvé son frère disparu dans un épisode de At Home With The Nolans.

Leur neveu potentiel a contacté Coleen pour lui dire que sa mère voulait parler.







(Image: Quest Red)



La personnalité de la télé a expliqué à ses sœurs: «Je suis donc assise à regarder la télé avec la famille l’autre soir, et je reçois un message sur les réseaux sociaux d’un type adorable qui pense que sa mère pourrait être notre sœur perdue depuis longtemps!

Coleen lit le message: «Son certificat de naissance a été altéré, mais le nom de son père sur le certificat de naissance est Thomas Nolan.

«Maman a cherché en vain pendant des années son père biologique et sa mère a même ordonné un test ADN.

Les sœurs attendent maintenant les résultats ADN pour savoir si la femme est en fait leur sœur perdue.