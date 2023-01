La recherche de suspects dans le “massacre” de 6 en Californie se poursuit

VISALIA, Californie (AP) – Un tireur s’est tenu au-dessus d’une mère de 16 ans tenant son bébé de 10 mois dans ses bras et leur a tiré des balles dans la tête lors d’une attaque effrontée dans une communauté agricole du centre de la Californie qui a fait six morts dans une maison lié à la drogue et aux armes à feu, a déclaré mardi un shérif.

Le shérif du comté de Tulare, Mike Boudreaux, a déclaré que l’adolescente fuyait la violence tôt lundi lorsque les tueurs l’ont rattrapée devant une maison à Goshen, une communauté du centre de la Californie d’environ 3 000 habitants dans la vallée agricole de San Joaquin, et ont abattu la jeune mère et son enfant ” à la manière d’un assassinat.

“Rien de tout cela n’était par accident”, a déclaré Boudreaux lors d’une conférence de presse mardi. “C’était délibéré, intentionnel et horrible.”

Boudreaux a déclaré que la maison était liée aux gangs et à la drogue, mais mardi, il est revenu sur ses commentaires précédents aux journalistes selon lesquels la violence était probablement un cartel, affirmant que les enquêteurs étudient toujours cette possibilité.

Il a ajouté que toutes les personnes abattues n’étaient pas des trafiquants de drogue ou des membres de gangs – et a déclaré que parmi les victimes présumées innocentes figurent l’adolescente, sa grand-mère et, bien sûr, le bébé.

Une récompense de 10 000 $ est offerte pour toute information menant à l’arrestation des suspects.

Samuel Pina a déclaré que sa petite-fille, Alissa Parraz, âgée de 16 ans, et son bébé de 10 mois, Nycholas Nolan Parraz, figuraient parmi les personnes tuées.

“Je ne sais pas quel genre de monstre ferait ça”, a-t-il déclaré lundi à l’Associated Press.

Pina a déclaré que Parraz et son bébé vivaient avec le côté paternel de la famille à Goshen, et que l’oncle de son père, le cousin de son père, sa grand-mère et son arrière-grand-mère avaient également été tués.

Il dit que la famille est sous le choc.

“Cela arrive par grosses vagues”, a-t-il déclaré.

Boudreaux a déclaré au Los Angeles Times qu’il semblait qu’Alissa Parraz et son enfant avaient reçu une balle dans la tête alors qu’elle tentait de s’enfuir. Un député a trouvé les corps du nourrisson, bercé dans les bras de sa mère, dans un fossé à l’extérieur de la maison. Une femme âgée semble avoir reçu une balle dans la tête alors qu’elle dormait.

Boudreaux a déclaré au journal qu’il pensait que la violence était liée à un cartel, mais n’a pas nommé l’organisation sur laquelle enquêtent les enquêteurs.

“Si (ils) tirent spécifiquement sur tout le monde dans la tête, ils savent ce qu’ils font … (et) ils sont à l’aise avec ce qu’ils font”, a déclaré le shérif au Times.

Les députés ont répondu lundi vers 3h30 du matin aux informations faisant état de plusieurs coups de feu tirés sur la résidence de Goshen non constituée en société, à environ 35 miles (56 kilomètres) au sud-est de Fresno.

“En fait, le rapport indiquait qu’un tireur actif se trouvait dans la zone en raison du nombre de coups de feu tirés”, a déclaré Boudreaux lors de la conférence de presse.

Les députés ont trouvé deux victimes mortes dans la rue et une troisième personne tuée par balle dans l’embrasure de la résidence, a déclaré Boudreaux.

Trois autres victimes ont été retrouvées à l’intérieur de la maison, dont un homme qui était encore en vie mais qui est décédé plus tard dans un hôpital, a-t-il déclaré.

Le bureau du shérif avait précédemment déclaré que la mère adolescente avait 17 ans et que son enfant avait 6 mois.

La Californie rurale n’est pas étrangère à la violence liée à la drogue. En 2020, sept personnes ont été tuées par balle dans une petite ville rurale du comté de Riverside où la propriété avait été utilisée pour une opération illégale de culture de marijuana – une pratique courante dans cette région.

L’année suivante, un homme s’est accidentellement suicidé alors qu’il travaillait dans la culture illégale de marijuana de sa famille à Forbestown, dans le comté de Butte. Son père et ses deux frères ont été accusés d’avoir déplacé son corps pour empêcher les enquêteurs de découvrir le site de culture.

La chercheuse de l’Associated Press Rhonda Shafner à New York a contribué à ce rapport.

The Associated Press