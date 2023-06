La recherche de survivants se termine avec plus de 260 morts dans un accident de train en Inde

Les efforts de sauvetage ont pris fin pour le pire accident de train en Inde depuis plus de deux décennies, qui a fait au moins 261 morts, ont annoncé samedi des responsables.

Un train de voyageurs a déraillé et en a heurté un autre vendredi dans le district oriental de Balasore, dans l’État d’Odisha. Un train a également heurté un train de marchandises garé à proximité, provoquant un naufrage désastreux de wagons mutilés et blessant 1 000 personnes.

Un rapport préliminaire du gouvernement a identifié une possible erreur de signal comme cause de la tragédie, a rapporté Reuters.

Le nombre de morts a atteint 261, selon un porte-parole de South Eastern Railway.

PLUS DE 200 MORTS DANS UN ACCIDENT DE TRAIN INDIEN HORRIFIQUE

La vidéo montre les suites de la catastrophe, avec 10 à 12 autocars déraillés et une multitude de personnes travaillant dans les équipes de secours pour soigner les blessés et extraire les corps de l’épave.

Des personnes ont été vues à la recherche de membres de leur famille sur le site et dans les hôpitaux voisins.

Des témoins ont décrit des familles écrasées sous des wagons, des corps sans membres et du sang recouvrant les voies. Un secouriste a déclaré à Reuters que les cris et les gémissements des blessés et de ceux qui ont perdu des membres de leur famille étaient « horribles et déchirants ».

Le Premier ministre Narendra Modi s’est rendu sur les lieux pour inspecter l’épave et parler aux secouristes. Il a également rendu visite aux survivants dans les hôpitaux voisins.

DES DIZAINES CRAIGNENT LA MORT EN INDE APRÈS UNE COLLISION DE TRAINS DE PASSAGERS ET DE FRET

Le gouvernement indien indemnisera les familles des morts avec 1 million de roupies (12 000 dollars), tandis que les blessés graves recevront 200 000 roupies et les blessés légers recevront 50 000 roupies, a déclaré le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw.

« C’est un gros accident tragique », a déclaré Vaishnaw, cité par Reuters. « Nous nous concentrons entièrement sur les opérations de sauvetage et de secours, et nous essayons de faire en sorte que les blessés reçoivent le meilleur traitement possible. »

La collision s’est produite vendredi vers 19h00 (13h30 GMT) lorsque le Howrah Superfast Express de Bengaluru à Howrah au Bengale occidental est entré en collision avec le Coromandel Express de Kolkata à Chennai.

Après une vaste opération de recherche et de sauvetage – impliquant des centaines de pompiers, de policiers et d’équipes de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe ainsi que des chiens renifleurs – les autorités ont mis fin à l’opération de sauvetage. Les travailleurs ont commencé à nettoyer les débris pour rétablir le trafic ferroviaire.

Indian Railways affirme que son réseau transporte plus de 13 millions de personnes chaque jour. Mais les critiques ont dénoncé le bilan de sécurité du monopole d’État, soulignant le vieillissement des infrastructures.

Des responsables indiens cités par Reuters ont décrit l’accident comme « extrêmement tragique » et ont appelé à ce que la sécurité ferroviaire soit la priorité numéro un du réseau ferroviaire.

L’incident de vendredi a été l’accident ferroviaire le plus meurtrier depuis 1981, lorsqu’un train a plongé d’un pont dans une rivière de l’État du Bihar, tuant environ 800 personnes.

Reuters a contribué à ce rapport.