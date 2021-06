La recherche de survivants se poursuit, les retards météorologiques

SURFSIDE, Floride – Une semaine après l’effondrement d’un immeuble en copropriété de 12 étages à l’extérieur de Miami, les agents de recherche ont promis de poursuivre les efforts de sauvetage 24 heures sur 24 alors que le nombre de morts atteignait 16.

La maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a annoncé mercredi lors d’une conférence de presse que quatre autres victimes avaient été identifiées, portant le total à 16 morts et 147 toujours portées disparues.

Elle a précisé que les familles de 12 victimes avaient été prévenues et que quatre familles attendaient toujours des nouvelles de leurs proches.

Alors que les familles s’accrochent à la perte d’espoir, le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré mercredi que beaucoup lui avaient demandé quand les efforts passeraient d’une mission de sauvetage à une mission de récupération et se demandaient combien de temps une personne pourrait survivre sous les tas de décombres.

Les autorités ont réitéré que le travail sur le site était un effort de recherche et de sauvetage, et que les travailleurs continueraient à passer au crible les décombres, à écouter et à rechercher des signes de vie.

« Nous ne laissons personne de côté », a déclaré Burkett mercredi. « Cela va continuer jusqu’à ce que nous sortions tout le monde de là. »

Les familles ont également exprimé leur frustration face à de possibles phénomènes météorologiques violents dans les prochains jours qui pourraient retarder davantage les efforts massifs de recherche et de sauvetage qui incluent des centaines de sauveteurs tournant par équipes de 12 heures sur le site. Le président Joe Biden a annoncé mardi que lui et la première dame Jill Biden se rendraient jeudi sur le site de l’effondrement.

Voici ce que l’on sait mercredi :

Le procureur de la République envisage de poursuivre l’enquête du grand jury

La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré lors d’une conférence de presse mardi qu’elle travaillait avec des experts pour identifier les réformes des normes de construction et d’autres changements « pour garantir qu’une tragédie comme celle-ci ne se reproduira plus jamais ».

La procureure de l’État, Katherine Fernandez Rundle, a déclaré qu’elle poursuivrait une enquête du grand jury sur ce qui a conduit à l’effondrement.

Levine Cava a déclaré qu’elle soutenait pleinement une telle enquête. Lorsqu’on lui a demandé ce que le grand jury rechercherait, Levine Cava a répondu : « Comme nous tous, réponds. »

« Nous avons des gens qui attendent et attendent et attendent des nouvelles », a déclaré Levine Cava aux journalistes. «Nous les avons confrontés à la nouvelle qu’ils pourraient ne pas voir leurs proches sortir vivants et espérer toujours contre tout espoir qu’ils le feront. Ils apprennent que certains de leurs proches sortiront comme des parties du corps. C’est le genre d’information qui est juste atroce pour tout le monde. »

L’examen ne s’arrêtera pas là. Lundi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le président Joe Biden pensait que les raisons de l’effondrement devaient faire l’objet d’une enquête et que diverses agences fédérales fournissaient déjà leur expertise.

Le National Institute of Standards and Technology – une branche du département américain du Commerce qui a également enquêté sur l’attaque terroriste du 11 septembre – a déjà indiqué qu’il examinerait la catastrophe, et le gouverneur de Floride Ron DeSantis a déclaré que l’État pourrait intervenir si nécessaire.

Le sénateur d’État Jason Pizzo n’attend pas. Il a déclaré au réseau USA TODAY qu’il prévoyait de déposer une législation qui se concentrerait probablement sur les exigences en matière de construction, les normes de réinspection des bâtiments plus anciens, le risque d’intrusion d’eau de mer et les obligations financières des associations de copropriétés.

Les équipages se battent contre la météo, le temps d’identifier les victimes

Les équipes d’urgence ne se contentent pas de lutter contre les intempéries estivales, le feu couvant et les débris dangereux dans leur course pour trouver des victimes portées disparues. Ils luttent contre le temps, la chaleur, l’eau et d’autres facteurs qui rendront plus difficile l’identification des morts.

Plus la recherche est longue, plus il est probable que les restes humains se soient considérablement décomposés, rendant l’identification de l’ADN plus difficile, selon les experts.

Les enquêteurs recherchent d’abord des vêtements ou des pièces d’identité dans les poches ou les sacs à main des victimes. Cependant, la plupart des résidents dormaient et ne portaient peut-être pas de vêtements facilement identifiables et n’avaient peut-être pas leur permis de conduire.

Les corps de nombreuses victimes peuvent avoir été écrasés dans l’effondrement, rendant impossible une identification facile. La prochaine option pour les enquêteurs est de rechercher des dents et des travaux dentaires, qui peuvent être comparés aux radiographies dentaires. Ils recherchent des signes d’implants médicaux, qui peuvent avoir des numéros d’identification, et vérifient les empreintes digitales par rapport aux dossiers officiels.

Mais la force de tonnes de gravats peut avoir pulvérisé des mâchoires et des dents. L’exposition à la chaleur, à l’humidité et aux précipitations du sud de la Floride, ainsi qu’un feu couvant, de l’eau et d’autres liquides dans les décombres peuvent avoir effacé les empreintes digitales, a déclaré Victor Weedn, médecin légiste en chef du Maryland et expert en ADN à la faculté du département des sciences médico-légales de l’Université George Washington. .

Les familles expriment leur frustration face aux retards météorologiques

Des conditions météorologiques extrêmes dans les prochains jours pourraient retarder les efforts de recherche et de sauvetage, a déclaré mercredi Kevin Guthrie, de la Division de gestion des urgences de Floride.

Guthrie a déclaré que son équipe travaillait avec le National Hurricane Center et les météorologues de l’État pour élaborer des plans d’urgence en cas de phénomènes météorologiques violents, y compris les cyclones tropicaux, ajoutant qu’ils pourraient avoir besoin de libérer des actifs de l’État centrés sur le site de l’effondrement afin de répondre aux phénomènes météorologiques violents. Mardi, Guthrie a déclaré que la menace de phénomènes météorologiques violents avait incité les responsables de l’État à demander au gouvernement fédéral l’équipe supplémentaire.

« Si un système se développe, nous avons un plan d’urgence … sur la façon dont nous continuerons à réagir ici tout en répondant à l’ouragan », a déclaré Guthrie.

Deux systèmes de tempêtes dans l’Atlantique pourraient devenir des dépressions tropicales dans les prochains jours, mais on ne sait pas s’ils peuvent affecter les États-Unis, selon le National Hurricane Center, qui donne à l’un d’eux 80% de chances de se développer.

Mardi après-midi, les sauveteurs ont sonné un klaxon pour la deuxième fois au cours de la journée de travail, signalant aux travailleurs d’évacuer temporairement l’approche d’un orage accompagné d’éclairs.

Burkett, le maire de Surfside, a déclaré avoir reçu des questions de membres de la famille frustrés sur les raisons pour lesquelles les efforts de sauvetage s’arrêtaient pendant les orages.

Les autorités demandent des dons pour soutenir les familles en deuil

Les gens peuvent envoyer des dons aux familles touchées par l’effondrement de la copropriété sur supportsurfside.org. Les responsables ont averti qu’un faux site Web de dons avait déjà été signalé.

Au cours de deux conférences de presse, Burkett a raconté l’histoire d’Ellie Shella, 12 ans, qui a perdu son père et un oncle dans l’effondrement et priait lorsqu’il l’a rencontrée sur le site.

Mardi soir, Burkett a déclaré que la mère d’Ellie était en difficulté financière, soulignant que le père d’Ellie était le pourvoyeur de la famille.

La mère d’Ellie a demandé de l’aide pour sa famille. Burkett a déclaré avoir raconté son histoire à Mary Snow, PDG de la Coral Gables Community Foundation. L’organisation exploite le site Web supportsurfside.org et a collecté 1,9 million de dollars de dons.

« Cela fonctionne, vos dons ont un impact », a déclaré Burkett.

Se souvenir de ceux qui sont morts

Les autorités ont publié les noms des victimes identifiées : Stacie Fang, 54 ans ; Marcus Joseph Guara, 52 ans ; Frank Kleiman, 55 ans ; Michael Davis Altman, 50 ans; Leon Oliwkowicz, 80 ans, et son épouse Christina Beatriz Elvira de Oliwkowicz, 74 ans ; Luis Bermudez, 26 ans, et sa mère Ana Ortiz, 46 ans ; Antonio Lozano, 83 ans ; Gladys Lozano, 79 ans ; Manuel LaFont, 54 ans ; et Hilda Noriega, 92 ans.

La première victime identifiée était Fang, dont le fils de 15 ans a été tiré vivant de l’épave.

Noriega a été la dernière victime identifiée et sa famille a été prévenue mardi soir. Dans un rapport, la famille a remercié les premiers intervenants et les fonctionnaires de l’avoir identifiée.

« Les Noriegas ont perdu le ‘cœur et l’âme’ et la ‘matriarche’ de leur famille, mais s’en sortiront cette fois en embrassant l’amour inconditionnel pour lequel Hilda était connue », indique le communiqué. « La famille a demandé l’intimité alors qu’elle fait face à cette perte horrible et douloureuse. »

Des survivants recherchent des animaux perdus dans les décombres

De nombreux survivants sont également désespérés de retrouver leurs animaux de compagnie qui ont disparu au milieu des décombres.

La Friends of Miami Animals Foundation a annoncé mardi une hotline pour les résidents à la recherche d’animaux de compagnie et espère créer une base de données des animaux disparus.

Deux chats – Mia et Coco – sont les seuls animaux qui se trouvent peut-être encore à l’intérieur de la partie des tours Champlain Sud qui est toujours debout et qui a été évacuée, selon la Friends of Miami Animal Foundation.

La fondation a demandé à plusieurs résidents de se renseigner sur leurs animaux de compagnie disparus, mais les deux seuls qui étaient sûrs d’être restés dans le bâtiment sont Mia et Coco, a déclaré un représentant de la fondation à USA TODAY.

Le comté de Miami Dade et les services animaliers de Miami Dade sont au courant des animaux disparus signalés et sont prêts à « répondre au besoin », selon un communiqué de la fondation.

Les commerçants locaux débordés

Les propriétaires d’entreprises de Surfside ont été tellement dépassés par la tragédie de la semaine dernière qu’il a fallu plusieurs jours à certains d’entre eux pour retourner au travail.

Martie Robbins, propriétaire de la bijouterie 7th Plateau, vit à Hollywood, en Floride. Mais son magasin est présent sur Surfside depuis 50 ans, à quelques pâtés de maisons de l’effondrement qui a jusqu’à présent fait 12 morts.

« Je n’ai même pas pu entrer au travail avant hier », a déclaré Robbins mardi. « Je ne voulais pas ouvrir le magasin, je ne voulais pas, vous savez. Comme qui se soucie de ceci par rapport à cette tragédie ? »

Bien qu’elle ne les connaisse peut-être pas tous par leur nom, Robbins peut voir les visages de ses clients dans les portraits des disparus et des morts.

Abe et Peggy Sreter, propriétaires du restaurant casher The Carrot, vivent à proximité, à Bal Harbour.

Sreter a déclaré qu’elle avait trois amis qui ont survécu à l’effondrement. Mais elle connaît également certains des disparus, comme quelqu’un qu’elle considère comme un « client et ami », Brad Cohen. Les Sreter et Cohen fréquentent la même synagogue, la Shul de Bal Harbour.

Comme Robbins, Sreter s’est également absenté du travail pendant quelques jours, consumé par le chagrin.

« Cela m’a affecté mentalement pendant quelques jours », a déclaré Sreter. « Je me sentais tellement triste d’être ici. Mais hier j’ai dit que c’est ça, tu dois revenir, tu dois t’occuper de tes affaires. »

