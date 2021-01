« Nous avons encore l’espoir de trouver des gens et de sauver des vies », a déclaré le porte-parole de la police Dag Andre Sylju à la chaîne publique norvégienne NRK.

Aucun blessé n’a été signalé, mais une dizaine de personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans ce que le Premier ministre Erna Solberg a qualifié de « probablement l’un des plus grands glissements de terrain que nous ayons eu ».

Plus de 1 000 personnes ont été évacuées et les responsables ont déclaré que jusqu’à 1 500 personnes pourraient être déplacées de la région par crainte de nouveaux glissements de terrain.

Le glissement de terrain a coupé une route à travers Ask, qui abrite quelque 5 000 personnes, et a laissé un ravin profond en forme de cratère que les voitures ne pouvaient pas traverser. Des photographies et des séquences vidéo montraient des scènes dramatiques de bâtiments au bord du ravin.