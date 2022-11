La recherche de solutions pousse à la course pour sauver les salines de l’Utah

WENDOVER, Utah (AP) – Dans le désert de l’Utah, une étendue sans arbres de cristaux de sel blanc immaculé attire depuis longtemps les coureurs de vitesse casse-cou, les cinéastes et les touristes obsédés par les médias sociaux. C’est tellement plat que certains jours, les visiteurs jurent de voir la courbure de la terre.

Le terrain blanc scintillant des Bonneville Salt Flats, vestige d’un lit de lac préhistorique qui est l’un des nombreux paysages d’un autre monde de l’Ouest américain, sert de piste de course pour les records du monde de vitesse terrestre et de toile de fond pour des films comme “Independence Day” et “The L’Indien le plus rapide du monde.

Mais il devient de plus en plus mince à mesure que ceux qui le chérissent réclament des changements pour le sauver.

La recherche a maintes et maintes fois montré que l’eau saumâtre de l’aquifère sous les appartements s’épuise plus rapidement que la nature ne peut la reconstituer. Comme les eaux souterraines à proximité remplacent la saumure riche en minéraux, l’évaporation produit moins de sel que les cycles historiques d’inondation et d’évaporation laissés sur le paysage.

Il s’est aminci d’environ un tiers au cours des 60 dernières années. L’empreinte globale a diminué à environ la moitié de sa taille maximale en 1994. La croûte maintient les pneus au frais à grande vitesse et offre une surface idéale pour la course – à moins que les inondations saisonnières ne se retirent ou ne laissent derrière elles une couche instable de sel. Les coureurs ont du mal à trouver une piste suffisamment longue pour atteindre des vitesses record avec seulement 8 miles de piste contre 13 miles (20 kilomètres) il y a plusieurs décennies.

Les scientifiques s’accordent largement à dire que des années de surexploitation de l’aquifère par l’exploitation minière de potasse à proximité ont été à l’origine du problème, mais insistent sur le fait qu’il n’y a aucune preuve tangible que le simple fait de payer la société minière pour renvoyer l’eau dans la région le résoudra au milieu d’activités humaines préjudiciables comme l’extraction de minéraux ou la conduite de voitures de course.

La potasse est un sel à base de potassium principalement utilisé dans le monde entier comme engrais pour des cultures telles que le maïs, le soja, le riz et le blé. Il est extrait dans plus d’une douzaine de pays à travers le monde, principalement dans des lits de lacs préhistoriques comme celui de Bonneville.

Il est extrait d’autres salines emblématiques, y compris au Chili, où l’épaisseur ne diminue pas de la même manière.

Dans l’Utah, après trois décennies d’études sur les salines, rien n’a ralenti la détérioration. Mais les responsables financent une nouvelle étude alors qu’ils tentent de trouver une solution. Les chercheurs cherchent à déterminer pourquoi le sel se fane et ce qui peut être fait pour l’arrêter. Dans le cadre d’un projet de recherche d’un million de dollars mené par l’étude géographique de l’Utah, les scientifiques recueillent des données pour comprendre les effets du changement climatique, de la course, du repavage du sel et de l’exploitation de la mine sur des terres fédérales louées sur la préservation des Salt Flats.

Le sel s’amincit alors que le changement climatique entraîne l’Occident dans sa troisième décennie de sécheresse, mais on ne sait pas comment cela affecte les modèles d’inondations saisonnières sur lesquels le paysage s’appuie pour maintenir sa taille et son empreinte.

La frustration déborde pour Dennis Sullivan, un constructeur automobile et coureur qui a établi un record de vitesse sur terre dans son roadster de rue modèle T de 1927. Son organisation, la Salt Flats Racing Association, est convaincue que la société minière de potasse qui extrait les minéraux des appartements est la principale raison de l’épuisement de l’aquifère. Mais plutôt que de pointer du doigt cette direction, lui et d’autres coureurs blâment le Bureau américain de la gestion des terres, qui supervise la zone et est tenu par la loi fédérale d’équilibrer les utilisations multiples et de la préserver maintenant et à l’avenir.

Pour sauver le paysage, dit Sullivan, le gouvernement américain doit trouver 50 millions de dollars sur 10 ans pour payer Intrepid Potash, la société minière, pour déverser l’eau saumâtre qu’elle a puisée dans la terre dans les appartements. Il se hérisse de voir plus de temps et d’argent consacrés à la recherche alors que pour lui la solution est claire.

“Dans le monde d’où je viens, vous étudiez quelque chose, vous déterminez les changements que vous devez apporter, vous apportez les changements, puis vous revenez en arrière et l’étudiez à nouveau pour voir si vos changements ont eu un effet dessus”, a déclaré Sullivan. “C’est ridicule de continuer à l’étudier jusqu’à ce que vous fassiez quelque chose.”

Le paysage fragile est devenu moins fiable pour les coureurs, qui ont dû annuler les événements de la «Semaine de la vitesse» prévus cet automne après l’inondation des salines et les ont laissés sans assez d’espace pour continuer.

Bien que les coureurs insistent sur le fait que la réponse est évidente, les scientifiques soutiennent qu’il n’y a aucune preuve tangible que le simple retour de l’eau saumâtre inversera les effets de l’extraction et maintiendra les salines.

Sullivan ne blâme pas Intrepid Potash; il a un contrat de location avec le gouvernement fédéral. Il dit que les gestionnaires des terres n’ont pas investi dans la préservation du paysage ou dans la reconstitution du sel qui en est extrait.

Intrepid Potash n’a pas répondu aux questions de l’Associated Press.

Jeremiah Bernau, un géologue travaillant sur l’étude avec l’Utah Geological Survey, a déclaré que la société minière avait déjà versé du sel et qu’il n’était pas clair si c’était la réponse.

Une étude de 2016 a révélé que les zones les plus sensibles à l’éclaircie étaient les endroits où des courses sont organisées. En termes simples, cela change la façon dont l’eau peut circuler à travers la croûte, a déclaré Bernau.

«Chaque utilisation va avoir une sorte d’impact sur elle. Il s’agit simplement d’essayer de les classer, de comprendre l’ampleur de cet impact et ce que nous pouvons faire pour l’atténuer ou le comprendre », a déclaré Bernau lors d’une récente visite de la région, où des journalistes l’ont accompagné alors qu’il mesurait l’épaisseur du sel et la profondeur de l’aquifère.

“Mon travail essaie de comprendre comment cela fonctionne et quelles sont les actions que nous pouvons faire pour aider à préserver ce paysage”, a-t-il déclaré.

Les partisans de l’étude actuellement en cours espèrent, en cas de succès, que le gouvernement fédéral envisagera de rendre plus de sel afin d’anticiper les conflits et de permettre aux coureurs et aux mineurs de continuer comme ils l’ont fait.

Si l’étude montre que la dépose de sel est efficace, le géologue de l’État de l’Utah, Bill Keach, a déclaré qu’il s’attend à ce que les coureurs utilisent ces informations pour demander un financement fédéral afin de poursuivre le projet.

En 2019, lorsque les législateurs de l’Utah ont donné le feu vert à l’initiative, ils ont alloué 5 millions de dollars, à condition que le gouvernement fédéral fournisse également un financement, pour restituer l’eau saumâtre nécessaire à la préservation de la croûte de sel.

Le représentant Steve Handy, un républicain qui a dirigé l’effort, a déclaré que les lobbyistes des coureurs avaient initialement suggéré que le gouvernement fédéral répondrait à l’investissement de l’Utah avec 45 millions de dollars supplémentaires, donnant au programme les 50 millions de dollars qui, selon Sullivan et d’autres coureurs, sont nécessaires pour maintenir le statut. quo.

Le représentant américain Chris Stewart, qui représente la région, a assuré à Handy que son bureau travaillait pour sécuriser les fonds. Sans preuves tangibles, la couche de sel restaurerait la croûte, les 45 millions de dollars ne se sont pas matérialisés, mais Stewart a déclaré dans un communiqué qu’il “reste absolument déterminé à trouver des solutions fondées sur la science” pour sauver la croûte.

L’Utah a récupéré la majorité du financement après n’avoir obtenu aucun fonds fédéral de contrepartie.

“Ils font ce qu’ils peuvent avec 1 million de dollars, ce qui n’est pas assez répandu”, a déclaré Handy, notant que c’était finalement le travail du gouvernement fédéral, et non de l’Utah, de gérer la terre.

Mais si les solutions et la mesure dans laquelle les différentes parties sont responsables sont discutables, personne ne conteste que le paysage est un joyau qui mérite d’être préservé. À genoux, la croûte de cristaux fondus ressemble à du pop-corn. De loin, la surface ressemble à la lune et attire chaque jour des centaines de visiteurs, certains venant vêtus de robes aux couleurs vives au coucher du soleil à la recherche de l’image parfaite.

« Le fait que vous puissiez sortir ici et voir cette vaste étendue blanche avec une si belle texture sur la croûte. Cela libère quelque chose, peut-être plus primitif en vous-même », a déclaré Bernau en regardant au loin.

Sam Metz et Brady Mccombs, Associated Press