La recherche de restes à la décharge de Winnipeg pourrait prendre des années et coûter jusqu’à 184 millions de dollars : étude de faisabilité

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

La recherche des restes de deux femmes des Premières Nations dans une décharge de la région de Winnipeg pourrait prendre jusqu’à trois ans et coûter 184 millions de dollars, selon une étude examinant si une recherche réussie est possible.

L’étude, obtenue par La Presse canadienne, a examiné les différents scénarios et défis liés à la recherche d’un site d’enfouissement et a conclu qu’une enquête sur le site d’enfouissement de Prairie Green est réalisable.

L’Assemblée des chefs du Manitoba a prévu une conférence de presse vendredi à midi pour discuter des résultats et partager les prochaines étapes.

Des dirigeants de l’assemblée, des membres de la Première Nation de Long Plain et des membres de la famille de Rebecca Contois, Morgan Harris et Marcedes Myran – trois femmes autochtones que Jeremy Skibicki est accusé d’avoir tué – devraient être présents.

De gauche à droite : Morgan Beatrice Harris, Marcedes Myran et Rebecca Contois. Jeremy Skibicki est accusé de meurtre au premier degré dans la mort des trois femmes, ainsi que d’une quatrième, que les membres de la communauté ont nommée Buffalo Woman, car la police ne connaît pas son identité. (Soumis par Cambria Harris, Donna Bartlett et Darryl Contois)

L’étude de faisabilité met en garde contre des « risques considérables » dans une recherche en raison de l’exposition à des produits chimiques toxiques et à l’amiante, mais que renoncer à la recherche pourrait être plus nocif pour les familles de Harris et Myran.

Les restes de Contois ont été retrouvés à la décharge Brady Road de la ville de Winnipeg en juin 2022. La police de Winnipeg a déclaré croire que Harris et Myran se trouvaient quelque part dans Prairie Green, un établissement privé de la municipalité rurale de Rosser.

« Ne pas effectuer la recherche pourrait causer une détresse considérable aux membres de la famille de la victime », indique le rapport.

« L’impact de ne pas effectuer de recherche et de récupération humanitaire pour les restes de Morgan et Marcedes, alors qu’il est possible qu’ils se trouvent dans la décharge de Prairie Green, pourrait avoir des répercussions durables sur les familles, les amis, les proches et les Premières Nations et les Autochtones. collectivités au Manitoba et partout au Canada.

Un comité dirigé par des Autochtones et dirigé par l’Assemblée des chefs du Manitoba a commandé l’étude de faisabilité après que la police a déclaré qu’elle ne fouillerait pas le site de Prairie Green en raison du passage du temps et du grand volume de matériel déposé là-bas.

Le comité comprenait des membres de la famille, des dirigeants des Premières Nations, des experts médico-légaux et des représentants de la province et de la ville.

L’étude indique qu’il n’est pas garanti qu’une recherche permettrait de localiser les restes des femmes.

Cela pourrait prendre un à trois ans et coûterait entre 84 et 184 millions de dollars.

Une pancarte avec une photo de Rebecca Contois, dont les restes ont été retrouvés au site d’enfouissement de Brady Road, est accrochée à l’extérieur du dépotoir dans le sud de Winnipeg plus tôt cette année. Le signe et d’autres incluent le hashtag #searchthelandfill. (Alexia Bille/Radio-Canada)

Le rapport indique que la police pense que les restes des femmes ont été laissés dans une poubelle à trois jours d’intervalle au début de mai 2022. Le contenu de la benne à ordures a été envoyé à la décharge de Prairie Green le 16 mai.

Skibicki a été accusé de meurtre au premier degré dans la mort des trois femmes, ainsi que d’une quatrième qui reste non identifiée mais que les dirigeants autochtones ont nommée Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman.

La police n’a pas retrouvé sa dépouille.

Le rapport indique que les gouvernements devraient tenir compte des coûts sociétaux potentiels de la conduite d’une recherche, y compris l’impact émotionnel sur les familles.

« Rien dans une recherche potentielle de cette taille et de cette ampleur n’est facile, et le coût pour les familles et les communautés des Premières Nations et autochtones doit être pris en compte avec les soutiens appropriés mis à disposition », indique-t-il.

« Jusqu’à ce que Marcedes et Morgan soient correctement renvoyés chez eux, ces femmes, leurs familles et toutes nos communautés endurent un sacrilège. »

Les plans de recherche proposés dans le rapport tiennent compte des souhaits de la famille, des enseignements traditionnels, des dangers et des risques, des processus de recherche, des besoins en équipement et en personnel, des délais et des coûts.

Le comité s’est référé à des études sur d’autres recherches de sites d’enfouissement et a déclaré qu’elles sont complexes, qu’elles peuvent être importantes et qu’il n’y a pas d’approche « taille unique ».

Certaines des principales préoccupations décrites dans le rapport concernaient la santé et la sécurité. Il est recommandé que les équipes de matières dangereuses soient sur place en tout temps pour surveiller la qualité de l’air, agir en tant qu’agents de sécurité et effectuer la décontamination du personnel qui se trouve dans une fosse d’excavation ou qui travaille à proximité des matériaux excavés.

Une autre préoccupation est la possibilité d’une rupture latérale. Le rapport indique que l’excavation le long d’une pente de débris pourrait entraîner un glissement de terrain.

Le comité affirme que l’utilisation d’un tapis roulant pour fouiller les débris serait la meilleure option.

Afin de procéder à une recherche, Prairie Green devrait soumettre une proposition à un organisme de réglementation pour approuver l’excavation et le transport des matériaux.

Le rapport ne dit pas qui devrait payer pour la recherche.

Il a été soumis la semaine dernière au cabinet du ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller. Ottawa a fourni 500 000 $ à l’Assemblée des chefs du Manitoba pour l’étude.

Cambria Harris dit dans le rapport qu’elle a l’impression de vivre dans un « film d’horreur » depuis qu’elle a découvert le meurtre de sa mère et la décision de la police de ne pas fouiller la décharge.

Harris a exprimé sa rage sur la Colline du Parlement en décembre et a demandé aux gouvernements de prendre plus au sérieux la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

« Ces femmes n’ont jamais été respectées dans la vie, et elles ont été lamentablement abandonnées par les gouvernements et les différents niveaux de systèmes », a-t-elle écrit.

« Dans la vie et dans la mort, nous les avons quand même laissé tomber en prenant la décision de ne pas rechercher les restes connus pour être là depuis des mois. »

L’étude demande également un financement accru pour les soutiens sociaux et les refuges pour sans-abri.

Il recommande des systèmes de suivi GPS obligatoires et des caméras orientées vers l’arrière dans les camions à ordures au Canada, ainsi que des vidéos de surveillance installées aux entrées et sorties des décharges.

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104 (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.

Les personnes à l’extérieur du Manitoba peuvent composer le 1-844-413-6649, une ligne d’appel de soutien indépendante, nationale et sans frais qui fournit une assistance émotionnelle.