La recherche de personnes disparues reprend alors que la catastrophe de Yeti Airlines met en évidence les dangers de voler au Népal

Des centaines de membres du personnel d’urgence ont repris lundi une mission de recherche et de récupération au Népal à la suite d’un accident d’avion mortel qui a une fois de plus mis en évidence les dangers du transport aérien dans un pays souvent considéré comme l’un des endroits les plus risqués pour voler.

Sur 72 personnes à bord, au moins 69 ont été tuées et leurs corps retrouvés après le crash d’un vol de Yeti Airlines près de la ville de Pokhara dimanche.

La recherche se poursuit pour les trois autres personnes toujours portées disparues, mais le surintendant en chef de la police du district de Kaski, Ajay KC, a déclaré lundi que les chances de retrouver des survivants étaient « extrêmement faibles », car les travailleurs utilisaient une grue pour retirer les corps de la gorge.

Quarante et une victimes ont désormais été identifiées, selon la compagnie aérienne. Leurs restes seront remis aux membres de leur famille, selon les responsables de la compagnie aérienne et la police locale.

Les autopsies ont été retardées parce qu’une équipe d’experts médico-légaux n’est arrivée à Pokhara que lundi après-midi, heure locale.

L’accident est la pire catastrophe aérienne dans la nation himalayenne en 30 ans. Il s’agit également du troisième pire accident d’aviation de l’histoire du Népal, selon les données de l’Aviation Safety Network.

Les experts disent que des conditions telles que le mauvais temps, la faible visibilité et la topographie montagneuse contribuent à la réputation notoirement dangereuse du Népal pour l’aviation.

Dimanche, le vol Yeti Airlines avait presque terminé son court trajet entre la capitale Katmandou et Pokhara lorsqu’il a perdu le contact avec une tour de contrôle. Une quinzaine de ressortissants étrangers se trouvaient à bord, selon l’autorité de l’aviation civile du pays.

La pilote du vol abattu avait perdu son mari – un copilote de la même compagnie aérienne – dans un accident similaire en 2006, selon un porte-parole de Yeti Airlines.

Anju Khatiwada avait décidé de devenir pilote après la mort de son mari, Dipak Pokhrel, et a utilisé l’argent de l’assurance pour se rendre aux États-Unis pour sa formation, a déclaré Sudarshan Bartaula à CNN. Elle travaillait pour la compagnie aérienne depuis 2010 et avait plus de 6 300 heures d’expérience de vol.

“C’était une femme courageuse avec tout le courage et la détermination. Elle nous a quittés trop tôt », a-t-il déclaré.

Khatiwada était capitaine et volait avec un pilote instructeur pour une formation supplémentaire au moment de l’accident, a ajouté Bartaula.

Pokhara, une ville au bord d’un lac, est une destination touristique populaire et une porte d’entrée vers l’Himalaya. Il sert de point de départ au célèbre itinéraire de randonnée du circuit de l’Annapurna, avec plus de 181 000 étrangers visitant la région en 2019.

Un comité gouvernemental enquête actuellement sur la cause de l’accident, avec l’aide des autorités françaises. L’avion Yeti Airlines a été fabriqué par la société aérospatiale ATR, dont le siège est en France.

La boîte noire de l’avion, qui enregistre les données de vol, a été récupérée lundi et sera remise à l’autorité de l’aviation civile, ont indiqué des responsables.

Les conditions météorologiques capricieuses ne sont pas le seul problème pour les opérations aériennes. Selon un rapport de sécurité de 2019 de l’Autorité de l’aviation civile du Népal, la “topographie hostile” du pays fait également partie du “grand défi” auquel sont confrontés les pilotes.

Le Népal, un pays de 29 millions d’habitants, abrite huit des 14 plus hautes montagnes du monde, dont l’Everest, et ses magnifiques paysages accidentés en font une destination touristique prisée des randonneurs.

Mais ce terrain peut être difficile à naviguer depuis les airs, en particulier par mauvais temps, et les choses sont aggravées par la nécessité d’utiliser de petits avions pour accéder aux régions les plus reculées et les plus montagneuses du pays.

Les avions de 19 sièges ou moins sont plus susceptibles d’avoir des accidents en raison de ces défis, selon le rapport de l’Autorité de l’aviation civile.

Katmandou est la principale plaque tournante du Népal, d’où partent bon nombre de ces petits vols.

L’aéroport de la ville de Lukla, dans le nord-est du Népal, est souvent considéré comme l’aéroport le plus dangereux du monde. Connue comme la porte d’entrée de l’Everest, la piste de l’aéroport est aménagée à flanc de falaise entre les montagnes, plongeant directement dans un abîme à la fin. Il a connu plusieurs accidents mortels au fil des ans, notamment en 2008 et 2019.

Un manque d’investissement dans des avions vieillissants ne fait qu’ajouter aux risques de vol.

En 2015, l’Organisation de l’aviation civile internationale, une agence des Nations Unies, a donné la priorité à l’aide au Népal par le biais de son partenariat d’assistance à la mise en œuvre de la sécurité aérienne. Deux ans plus tard, l’OACI et le Népal ont annoncé un partenariat pour résoudre les problèmes de sécurité.

Bien que le pays ait ces dernières années amélioré ses normes de sécurité, des défis subsistent.

En mai 2022, un vol Tara Air au départ de Pokhara s’est écrasé dans une montagne, tuant 22 personnes.

Début 2018, un vol US-Bangla Airlines reliant Dhaka, la capitale du Bangladesh, à Katmandou s’est écrasé à l’atterrissage et a pris feu, tuant 51 des 71 personnes à bord.

Et en 2016, un vol de Tara Air s’est écrasé alors qu’il empruntait le même itinéraire que l’avion qui a été perdu dimanche. Cet incident impliquait un avion Twin Otter récemment acquis volant dans des conditions claires.