La recherche de Pep Guardiola pour la gloire européenne loin de chez soi alors que Manchester City est au bord de l’histoire

Il n’y a pas de place pour les questions lorsqu’on parle du pur génie du cerveau espagnol Pep Guardiola, qui est une fois de plus à l’aube de la gloire, comme il l’a fait à de nombreuses reprises depuis qu’il a pris les rênes de son club catalan bien-aimé.

Cette fois, cependant, ses joueurs porteront une goutte de couleur différente, arboreront un badge différent et représenteront une nation différente, lors d’une journée qui pourrait s’avérer historique pour le club du côté bleu de Manchester.

Le tacticien catalan de 52 ans a goûté à la gloire continentale avec Barcelone mais n’a pas réussi à imiter le succès après son départ du territoire espagnol.

Il a essayé et échoué à la tête du géant allemand du Bayern Munich et n’a pas encore été en mesure de soulever le trophée le plus convoité d’Europe depuis son déménagement en Angleterre.

Mais tout cela pourrait changer alors que City se dirige vers la finale de l’UEFA Champions League 2023 en tant que grand favori contre un club qui a une fière histoire dans le tournoi, l’Inter Milan.

L’UCL est également le trésor de prédilection des Anglais depuis le rachat du club par ses propriétaires d’Abu Dhabi.

La nation du Moyen-Orient a réussi à financer l’incroyable ascension au premier plan du football interclubs international et a réussi le coup de maître de la corde à Guardiola en 2016.

Le génie espagnol a réussi à faire de City l’équipe à battre pendant son mandat dans la ville portuaire. Ses 5 trophées de Premier League en 7 ans de règne dans sans doute la ligue la plus compétitive au monde en disent long sur l’ampleur de ses réalisations.

Mais, ce qui est plus attrayant, c’est le fait qu’il a réussi à faire du football une forme d’art absolu, sans avoir à faire de compromis sur le résultat final.

Il a failli remédier à son record de victoires au poste de titre le plus prestigieux lors de son départ du Barca lors de la campagne 2020-21, mais a laissé passer l’occasion entre ses doigts alors que Chelsea de Thomas Tuchel a fini par remporter la victoire et tout le butin qui va avec. à la cause de Manchester City.

Une foule d’experts et d’amateurs de football ont trébuché lors du dernier obstacle principalement à cause de son expérimentation de gros matchs consistant à choisir de mettre au banc les deux milieux de terrain de son choix à Rodri et Fernandhinho, ce qu’il n’avait pas fait depuis plus d’un demi-siècle. jeu menant au grand jour.

Il a collé à ses tripes le jour, mais a raté le grand prix. Le choix de Guardiola lors de la finale contre Chelsea a été souligné comme sa prétendue habitude de trop réfléchir aux grandes occasions. Cela aurait semblé être un moment de génie unique dans une vie si le résultat avait basculé en sa faveur et aurait justifié l’ego auquel a droit un manager aussi accompli que Guardiola.

On ne pouvait qu’imaginer si Guardiola réussirait à nouveau un geste aussi surprenant que celui d’il y a quelques années, et peut-être que cette fois-ci réussirait également à relever le défi. Ce serait sûrement un témoignage de sa sagesse footballistique qui a eu un impact majeur non seulement sur le club de Manchester, mais aussi sur l’écosystème plus large du football.

Comme le dit le vieil adage, « Une fois mordu, deux fois timide ». Et fidèle au vieil adage, Guardiola pourrait choisir de commencer la même formation que lors de la décimation en demi-finale de son équipe de l’équipe la plus titrée de l’histoire du tournoi, le Real Madrid.

Kevin De Bruyne et compagnie. a fait du jeu une école absolue alors qu’ils se frayaient un chemin devant les géants espagnols, un peu comme s’ils avaient écarté plusieurs poids lourds en route vers ce point de la compétition.

Mais, Guardiola pourrait être accusé de beaucoup de choses, mais « timide » n’en est probablement pas une et ne soyez pas choqué s’il pense effectivement à surprendre la population folle de football sur la plus grande scène du football de club., encore une fois .