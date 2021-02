NEW YORK (AP) – La liste des «demandes d’aide» pour les postes de direction dans le journalisme devient soudainement très longue.

Les recherches de nouveaux leaders dans des marques comme le Washington Post, ABC News et le Los Angeles Times arrivent à un moment de changement rapide dans l’industrie de l’information et une attention accrue accordée à la diversité dans les rôles décisionnels.

Les deux dernières ouvertures ont eu lieu cette semaine lorsque Marty Baron, le rédacteur en chef qui a transformé le Post au cours des huit dernières années, et le président d’ABC News, James Goldston, ont tous deux annoncé leur démission au cours des deux prochains mois.

Le Los Angeles Times est plus avancé dans sa recherche d’un successeur au rédacteur en chef Norman Pearlstine. L’agence de presse Reuters cherche à remplacer son rédacteur en chef, Stephen Adler, qui prend sa retraite le 1er avril. Le HuffPost et Vox Media ont également besoin de dirigeants.

Dean Baquet, rédacteur en chef du New York Times, fait l’objet de spéculations, à la fois parce que son travail est l’anneau d’or du journalisme et qu’il a 64 ans. Par tradition, le principal rédacteur en chef du Times démissionne avant d’atteindre 66 ans.

Le chef de CNN, Jeff Zucker, dont le nom a été fréquemment invoqué par l’ancien président Donald Trump lors des batailles de son administration avec les médias, devrait annoncer prochainement s’il va ou non passer à autre chose.

Baron et Goldston ont tous deux cité la fin d’un cycle électoral intense et son rythme exhaustif de nouvelles comme un moment naturel pour tourner la page.

«C’est l’épuisement des stéroïdes», a déclaré Joel Kaplan, doyen associé pour les études supérieures professionnelles à la Newhouse School of Public Communications de l’Université de Syracuse.

Ces mesures offrent aux agences de presse une chance d’oindre une nouvelle génération de dirigeants à un moment où les entreprises ont besoin d’être agiles et, après un calcul provoqué en partie par la réaction de la société à la mort de George Floyd au printemps dernier, soucieux d’avoir un personnel et des histoires qui reflètent leurs communautés.

«Ce que nous allons devoir faire, c’est vraiment regarder beaucoup de gens qui ne sont pas les suspects habituels», a déclaré Jill Geisler, une experte en leadership médiatique à l’école de communication de l’Université Loyola de Chicago.

L’histoire continue

Les questions de diversité ont troublé plusieurs organes de presse au cours de l’année écoulée. Le Los Angeles Times a publiquement accepté à la fois comment le journal a historiquement alimenté le racisme de la ville avec sa couverture, et comment il manquait encore d’écrivains et de gestionnaires minoritaires.

Le Washington Post a nommé Krissah Thompson le premier rédacteur en chef du journal pour la diversité et l’inclusion. Le principal rédacteur en chef du Philadelphia Inquirer a démissionné après que de nombreux membres du personnel aient été irrités par un titre sur une histoire sur les troubles post-Floyd.

La semaine dernière, CBS a mis deux cadres en congé administratif pour enquêter sur des accusations d’intolérance envers les minorités et les femmes dans certaines de ses opérations d’information locales. Un défaut sur le dossier de Goldston était le licenciement d’un responsable des relations avec les talents d’ABC qui avait fait des remarques insensibles au racisme.

Dans ce contexte, «l’une de ces entreprises pourrait vouloir faire une déclaration», a déclaré Richard Prince, qui blogue sur les problèmes des minorités dans l’industrie de l’information.

Un a déjà été fait en décembre lorsque le président de longue date de MSNBC, Phil Griffin, a démissionné et a été remplacé par Rashida Jones, une femme noire qui a gravi les échelons chez NBC News.

Kevin Merida, vice-président senior d’ESPN et ancien rédacteur en chef du Washington Post, est un nom sur de nombreuses listes en tant que recruteur potentiel.

Il y a eu des progrès discrets dans les petits médias. Ce mois-ci, Manny Garcia a été nommé rédacteur en chef de l’Austin American-Statesman et David Ng à la tête de la salle de presse du Providence Journal.

Les organes de presse à la recherche de dirigeants sont beaucoup plus complexes qu’ils ne l’étaient auparavant. Baron’s Post compte près du double du nombre d’employés qu’il avait à ses débuts il y a huit ans, avec une solide unité vidéo et un journalisme de données. Le successeur de Goldston ne supervisera pas seulement «World News Tonight», mais aussi «The View» et le blog FiveThirtyEight.

Trois questions qui ont fait la une des journaux indésirables pour Baquet au cours des deux derniers mois étaient celles que peu de ses prédécesseurs auraient pu imaginer.

Le Times a dû admettre qu’il ne pouvait pas se porter garant du personnage central dans un podcast primé produit par son unité audio, a déclaré qu’il avait discipliné un journaliste pour avoir utilisé une insulte raciale lors d’une réunion d’étudiants parrainée par le Times et a mis fin au contrat d’un rédacteur en chef qui a tweeté qu’elle avait des «frissons» en voyant l’avion de Joe Biden atterrir.

«Est-il étonnant que certains de ces éditeurs veuillent lever la main et dire qu’il est temps de prendre leur retraite?» Dit Kaplan.

Les problèmes financiers de l’industrie de l’information au cours des deux dernières décennies ont aminci le pipeline habituel de dirigeants, a déclaré Geisler. Les meilleurs nouveaux peuvent être trouvés dans des endroits inhabituels, ou ne pas avoir de profil élevé parce qu’ils ont gardé la tête baissée et travaillé.

Les nouveaux dirigeants devront démontrer qu’ils sont sensibles aux objectifs d’inclusion, à l’écoute de leur personnel et capables d’inspirer ceux qui travaillent pour eux à produire un excellent journalisme, a-t-elle déclaré.

«Vous allez vouloir que les employés aient plus que jamais leur mot à dire dans ces décisions», dit-elle. «Les dirigeants vont être contrôlés, presque comme du crowdsourcing.»

C’est un moment, dit-elle, qui demande de la créativité.