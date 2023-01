La recherche de militants disparus s’intensifie dans l’ouest du Mexique

Des agriculteurs ont bloqué des routes à la frontière entre les États de l’ouest du Mexique, Michoacan et Colima, pour protester contre la disparition de l’avocat Ricardo Lagunes et de l’instituteur Antonio Díaz.

MEXICO CITY – L’inquiétude grandit au Mexique jeudi sur le sort de deux militants écologistes et communautaires qui ont disparu il y a cinq jours dans un coin dangereux de l’ouest du Mexique.

Le gouvernement a annoncé jeudi qu’il avait envoyé des soldats, la Garde nationale et des avions pour rechercher le couple, dont le véhicule criblé de balles a été retrouvé dimanche sur une route de la région, où des cartels de la drogue en guerre sont actifs.

“Actuellement, des recherches sont menées sur terre et dans les airs dans la région”, a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

L’activiste Sergio Oceransky, de la Fondation Yansa, a déclaré que les agriculteurs avaient bloqué les routes dans la région pour exiger que les autorités trouvent Lagunes et Díaz.

Les deux avaient été actifs dans la lutte contre une énorme mine de minerai de fer dans la ville d’Aquila. Les habitants se plaignent depuis longtemps que l’énorme mine à ciel ouvert a causé de la pollution et attiré la violence dans la région, tout en offrant peu d’avantages aux résidents. La mine Aquila n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La ville d’Aquila est située dans la région de l’État occidental de Michoacan, qui a longtemps été disputée entre les cartels de la drogue. Les deux ont disparu dimanche soir à la frontière entre le Michoacan et l’État voisin de Colima.

Díaz était un chef de file dans la communauté majoritairement autochtone d’Aquila, tandis que Lagunes était depuis longtemps impliquée dans la défense des communautés de plusieurs États dans le cadre de conflits fonciers et de développement.

María de Jesús Ramírez Magallón, l’épouse de Lagunes, a déclaré dans un communiqué que “l’abandon, l’exclusion et l’inégalité ont maintenu nos communautés dans la pauvreté et nous ont rendus vulnérables à la dynamique de violence et de décadence de nos communautés”.