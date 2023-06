La recherche de l’acteur disparu Julian Sands reprend 5 mois après sa disparition en randonnée

La police a repris la recherche de l’acteur disparu Julian Sands le 17 juin.

Sands a été porté disparu pour la première fois le 13 janvier alors qu’il n’était pas revenu d’une randonnée sur le mont Baldy en Californie.

Le département du shérif du comté de San Bernardino a effectué samedi une perquisition impliquant plus de 80 volontaires de recherche et de sauvetage, selon un communiqué publié par les autorités.

Sands n’a pas été localisé et la police a noté que certaines parties de la montagne « restent inaccessibles en raison des conditions alpines extrêmes ». Certaines des zones comprennent des ravins qui ont plus de 10 pieds de neige malgré un temps plus chaud.

JULIAN SANDS MYSTERY: LES CHERCHEURS TENANT TOUJOURS ESPOIR L’ACTEUR A SURVÉCU AU MILIEU DE « CONDITIONS EXTRÊMES »

« Le cas de la personne disparue de M. Sands reste actif et les efforts de recherche se poursuivront dans une capacité limitée », indique un communiqué du département du shérif. Le département du shérif du comté de San Bernardino a précisé à Fox News Digital que la recherche reste une mission de sauvetage et n’est pas passée à la récupération.

Les autorités ont effectué huit recherches terrestres et aériennes pour Sands totalisant plus de 500 heures de bénévolat depuis janvier.

Vers la fin de février et en mars, une série de puissants tempêtes ont frappé les montagnes de San Bernardino. Juste avant l’atterrissage, le National Weather Service a émis son tout premier avertissement de blizzard pour la région.

À la fin de l’événement météorologique rare, les communautés montagnardes étaient recouvertes de près de 10 pieds de neige. Les routes ont été fermées, les habitants sont restés sans électricité pendant des jours et les shérifs ont signalé 13 décès sous enquête, mais ont jugé qu’une seule personne était décédée en tant que « corrélation directe avec la météo ».

L’ami de Sands, Kevin Ryan, gardait espoir que l’acteur « survivrait » sur le mont Baldy lors d’une précédente interview avec Fox News Digital.

« L’une des choses, comme je l’ai dit, c’est à quel point Julian est avancé, et c’est un gars intelligent, et je garde espoir qu’il résiste et, vous savez, qu’il survive », a déclaré Ryan fin janvier.

Il a ajouté : « Je sais à quel point [he] est, et je sais à quel point il est intelligent et préparé. Alors, je tiens le coup. Si quelqu’un peut s’en sortir, il le peut. Et c’est tout ce sur quoi je peux compter pour le moment. Alors je m’en tiens à ça et je dis une prière pour lui. »

REGARDER: KEVIN RYAN DIT QU’IL GARDE L’ESPOIR QUE SON AMI, JULIAN SANDS, RETOURNERA À LA MAISON EN TOUTE SÉCURITÉ

Sands est connu pour ses rôles dans « The Killing Fields », « A Room With A View », « Leaving Las Vegas » et « Warlock ».

Il est également apparu dans « Océan 13 », « La fille au tatouage de dragon », « Arachnophobie », « Boxing Helena » et « Médaillon ».

L’acteur britannique a deux filles avec sa femme Evgenia Citkowitz. Il a également un fils d’un précédent mariage.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.