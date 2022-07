La recherche de Jordan Naterer a pris fin tragiquement il y a un an à Manning Park – Kelowna Capital News

C’était il y a un an – le 7 juillet 2021 – lorsque la recherche désespérée de neuf mois du jeune Jordan Naterer s’est terminée à Manning Park.

Marquant l’anniversaire d’un dénouement déchirant, le père de Jordan, Greg Naterer, a déclaré: “Jordan nous manque énormément et nous souhaitons pouvoir le tenir à nouveau pour lui dire à quel point il est aimé et manqué.”

Le sergent de la GRC de Princeton. Rob Hughes a déclaré que l’histoire de Jordan, la recherche et l’enquête, resteront toujours avec lui.

“C’était intense et c’était émouvant.”

Sans vergogne, il a admis avoir été ému aux larmes à plusieurs reprises lors de sa rencontre avec les parents de Jordan.

Jordan, qui vivait à Vancouver, avait 25 ans lorsqu’il est parti le week-end de Thanksgiving en 2020 pour une randonnée solitaire et une nuit de camping à Manning Park.

Il a été porté disparu trois jours plus tard, après avoir omis de se présenter à un dîner de vacances avec des amis.

Le service de police de Vancouver, la GRC de Princeton et Princeton Ground Search and Rescue ont mené la recherche de l’homme. Lorsque cela a été annulé en raison de la météo et du manque de résultats, sa famille a pris le relais.

Greg et sa femme Josie, qui ont voyagé depuis la maison familiale de Terre-Neuve, ont organisé un effort exhaustif pour retrouver Jordan.

Ils ont lancé une campagne Go Fund Me qui a permis de recueillir plus de 140 000 $. Ils ont également utilisé des ressources personnelles, employant des hélicoptères, des techniciens en avalanche, des pisteurs, un secouriste, un ancien officier militaire et des spécialistes privés en recherche et sauvetage.

Ils ont fait voler des drones au-dessus des zones vers lesquelles Jordan aurait pu aller, et des volontaires ont visionné des milliers d’heures de vidéo.

“C’est notre enfant et nous n’abandonnons pas nos enfants”, a déclaré Josie au Spotlight.

Le dimanche 4 juillet 2021, un chercheur a localisé la tente et le sac à dos de Jordan, près du sommet de Frosty Mountain. Ces efforts de recherche officiels ont renouvelé, et ses biens personnels et ses restes ont été découverts le 7 juillet, près d’un lit de ruisseau, à environ trois kilomètres du camping.

C’est Josie qui a écrit la première nécrologie de Jordan ce jour-là, à un groupe Facebook de partisans et d’amis de la famille.

“Le chemin final de la Jordanie a finalement été déterminé”, lit-on. «Après avoir accidentellement perdu le sentier de randonnée dans des conditions de neige inattendues à Frosty Mountain… Jordan Naterer a mené une bataille courageuse pour s’échapper d’un terrain dangereux. Sa distance remarquable parcourue à travers les drainages dans les pires conditions de blizzard imaginables témoigne de son effort surhumain pour survivre.

Jordan était ingénieur électricien de premier cycle à l’Université Memorial et venait de terminer sa maîtrise à l’Université de la Colombie-Britannique.

Il était un boursier du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada qui aimait la musique, la poésie et la cuisine.

Il laisse également dans le deuil deux soeurs, Julia et Veronica.

“Jordan a une présence active dans nos vies tous les jours”, a déclaré Greg.

“Nous resterons toujours une famille de cinq personnes, dont Jordan.”

