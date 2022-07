La recherche de 50 millions de dollars de Chipotle pour l’avenir de la restauration rapide

Chipotle teste un assistant de cuisine autonome, Chippy, qui propose une solution robotisée pour fabriquer des frites dans les restaurants. Courtoisie : Chipotle

Les longues files d’attente à l’heure du déjeuner au Chipotle Mexican Grill en attente de commande pourraient servir de bonne métaphore de l’approche de Chipotle en matière d’investissement dans l’innovation : bien que vous deviez peut-être attendre un peu pour obtenir des résultats, la marque de tacos et de burrito favorise la technologie du monde entier qui est va changer la façon dont les restaurants fonctionnent et les clients pensent à la nourriture. Ce n’est pas exactement un nouveau sentiment de la part de l’entreprise. Le directeur de la technologie, Curt Garner, note que Chipotle, inspiré par Uber, est passé au numérique pour la première fois en 2016 avec son application, puis a rapidement construit de l’espace dans chacun de ses restaurants afin que les employés n’aient jamais à choisir entre servir les clients debout devant eux ou ceux qui a commandé numériquement. Mais investir dans l’innovation qui change le monde a pris un nouveau sens pour Chipotle en avril lorsqu’il a lancé Cultivate Next, son fonds de capital-risque de 50 millions de dollars destiné à apaiser les pressions de compression des marges du secteur de la restauration, en s’attaquant aux défis de la pénurie de main-d’œuvre à la hausse des coûts alimentaires et clients à passer plus de temps à manger dans leurs magasins. “Nous réfléchissons à la manière de développer et de faire évoluer l’entreprise à travers de nombreuses lentilles”, a déclaré Garner, notant que le fonds représente une opportunité pour Chipotle d’évoluer de la simple adaptation au changement technologique à sa création. “Il y a la croissance des restaurants, il y a la croissance et la mise à l’échelle de notre activité numérique et il y a aussi la poursuite de la mission de cultiver un monde meilleur et de changer la façon dont les gens pensent d’où vient leur nourriture.” Le nouveau fonds de capital-risque de Chipotle pourrait être un phare pour les investisseurs alors que le secteur de la restauration continue de lutter contre d’importants vents économiques contraires. Les analystes rechercheront des exemples concrets des deux premiers points de Garner – une nouvelle technologie qui promet de rationaliser et d’étendre les opérations de Chipotle – lorsque Chipotle publiera ses résultats du deuxième trimestre le 26 juillet. Chipotle a généralement enregistré des chiffres de croissance positifs depuis 2016, lorsque la chaîne faisait face à des problèmes de sécurité alimentaire – elle a connu une croissance des ventes à près de deux chiffres à l’échelle du système entre 2017 et 2020, selon Morningstar. Mais il n’est pas à l’abri de la baisse générale du marché d’aujourd’hui. Alors que les estimations consensuelles prévoient que Chipotle affichera un chiffre d’affaires de 2,24 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de près de 19 % d’une année sur l’autre, et un bénéfice trimestriel de 9,04 $ par action, en hausse de 21 %, son action est en baisse de plus de 20 % depuis le début de l’année. “Le problème est du côté des marges”, a déclaré Sean Dunlop, analyste actions chez Morningstar. Alors que Chipotle et le secteur de la restauration ont connu un léger ralentissement de la croissance des ventes des magasins comparables, la hausse des coûts de la nourriture, de la main-d’œuvre et des services publics, combinée à une tendance des consommateurs à moins s’aventurer hors de chez eux, “pince le P&L de Chipotle”, a déclaré Dunlop, notant que la pression durera probablement jusqu’en 2024. Les chaînes exploitées par leurs propriétaires comme Chipotle et Starbucks pourraient également s’en tirer moins bien que les entreprises franchisées car “elles supportent elles-mêmes tous ces coûts inférieurs à la ligne”, a-t-il ajouté. Un autre obstacle potentiel pour les actions de Chipotle : la syndicalisation des travailleurs. Début juin, un magasin Chipotle Mexican Grill à Augusta, dans le Maine, a déposé une pétition pour une élection syndicale, le premier des restaurants de la chaîne à se joindre à la récente campagne d’organisation à travers les États-Unis qui a balayé des entreprises d’Apple à Starbucks.

Un robot de livraison autonome a fourni l’étincelle

Comme tous les autres investisseurs en capital-risque, Chipotle cherche à entrer au rez-de-chaussée des entreprises en démarrage développant une technologie révolutionnaire. Contrairement aux sociétés de capital-risque typiques, Chipotle ne recherche pas un retour sur investissement spécifique sur une période donnée. “Le succès pour nous est multiforme”, a déclaré Garner. “C’est une chance pour nous d’améliorer nos activités d’exploitation et cette amélioration pourrait devenir plus importante que ce que nous obtiendrions en termes de rendements financiers stricts sur le capital.” La notion de fonds de capital-risque est apparue l’année dernière après Chipotle a investi dans Nuro, une startup soutenue par SoftBank qui utilise la technologie de conduite autonome, dans des Prius et des véhicules personnalisés, pour livrer des produits d’épicerie et d’autres marchandises.

Domino’s teste Nuro, une voiture autonome pour la livraison de pizzas à Houston. Source : Dominos

“Nous y avons trouvé beaucoup de traction en termes de synergies de culture, d’idées et d’innovation et nous nous sommes demandé s’il y avait une opportunité d’étendre notre influence et de devenir un accélérateur de ces idées”, a déclaré Garner au podcast Sand Hill Road sur le thème de la Silicon Valley. en mai. L’équipe de direction de Chipotle s’est retrouvée à présenter toutes sortes d’idées, mais n’avait pas d’entonnoir formel pour passer au crible les opportunités en tant que fournisseur ou partenaire, a déclaré Garner. L’investissement record dans la technologie des restaurants – y compris le matériel et les logiciels pour la gestion des restaurants, les réservations, la dotation en personnel, les paiements mobiles et la gestion des stocks – a atteint plus de 4 milliards de dollars en 2021, et il est sur la bonne voie pour battre cela cette année. Des centaines d’entreprises ont exprimé leur intérêt pour le premier tour de Chipotle, qui cible les fonds d’amorçage aux startups de série B. Garner a déclaré que Chipotle annoncera ses premiers choix dans les prochaines semaines. Les observateurs de l’industrie disent s’attendre à ce que l’argent de Chipotle suive les points faibles de l’industrie. “Après la pandémie, de nombreuses personnes investissent pour moderniser et améliorer l’expérience client et font des choses pour réduire les coûts de main-d’œuvre”, a déclaré Eric Symon, vice-président du Enterprise Process Innovation Center chez Panasonic System Solutions Company of Amérique du Nord. Symon constate une demande pour des solutions telles que les casiers alimentaires intelligents à température contrôlée de Panasonic qui dissuadent les vols à emporter et les confusions, qui immobilisent les employés qui doivent refaire des commandes. Il constate également une demande d’applications d’intelligence artificielle pour aider les gérants de restaurant à prévoir les heures de pointe de la journée afin qu’ils puissent mieux équiper leurs magasins. À cette fin, Chipotle a déjà investi dans un outil de gestion de la main-d’œuvre basé sur l’IA qui analyse des dizaines de variables telles que la météo et les promotions disponibles pour déterminer une dotation en personnel plus efficace dans les restaurants. Il déploie également un programme de formation basé sur l’IA, qui aide les employés de restaurant à gravir les échelons jusqu’à la direction.

Le travail d’un fabricant de chips de tortilla automatisé