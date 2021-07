La recherche dans l’effondrement d’un condo à Miami passe du sauvetage à la récupération

SURFSIDE, Floride – Les efforts de recherche dans un immeuble en copropriété de la région de Miami qui s’est effondré le 24 juin sont passés du sauvetage à la récupération mercredi, une annonce dévastatrice que de nombreuses familles de disparus attendaient depuis des jours.

Le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Raide Jadallah, a déclaré aux familles qu’après avoir fouillé toutes les zones de débris que les autorités ont conclues, il serait désormais presque impossible de trouver des personnes en vie.

Les équipes d’urgence retireraient les chiens de sauvetage et les appareils sonores, mais continueraient de rechercher dans les décombres les corps des victimes, a déclaré Jadallah aux familles lors d’un briefing privé mercredi.

Les équipes ont fouillé les décombres des tours Champlain Sud à Surfside pendant 14 jours, dans l’espoir de sauver les survivants de l’effondrement catastrophique. Le seul survivant récupéré a été retrouvé quelques heures après l’arrivée des sauveteurs sur les lieux.

Plus tôt mercredi, le nombre de morts dans la tragédie est passé à 46 alors que 10 corps ont été retirés des décombres. Environ 90 personnes sont toujours portées disparues. Les équipages continueront à chercher leurs restes.

Les experts disent que la décision de passer d’une mission de sauvetage à une mission de récupération est compliquée et implique des centaines de facteurs. Parmi eux : peser la sécurité des sauveteurs contre la possibilité de retrouver des survivants.

Thomas Miller, directeur du National Volunteer Fire Council en Virginie-Occidentale, a qualifié cette décision de « la décision la plus difficile que vous ayez jamais prise au monde ».

« Quand les équipages arrivent, il y a déjà des victimes. Notre objectif n’est pas d’ajouter plus de victimes à la scène en blessant les sauveteurs », a-t-il déclaré.

La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a ravalé ses larmes lundi en annonçant que 10 autres corps avaient été retrouvés, ajoutant que 32 des victimes avaient été identifiées et les membres de leur famille informés.

« Notre engagement dans cette mission est profondément personnel », a déclaré Levine Cava à propos des équipes de secours qui travaillent sans relâche depuis deux semaines. « Nous sommes très reconnaissants envers ces héros de tous les jours. Ce sont des super-héros. »

Les vents forts de la tempête tropicale Elsa ont causé des problèmes avec les grues amenées pour déplacer les débris, mais la tempête a principalement contourné la zone, ont déclaré les autorités.

« La recherche et le sauvetage se sont poursuivis et nous avons de la chance que le temps se soit dégagé ce matin », a déclaré Levine Cava.

Jadallah a déclaré que les équipages « ont fait un retrait important de la pile et ont pu se rendre dans différentes zones pour inspecter ».

Les dernières découvertes sombres ont été faites quelques heures après que les journalistes aient été autorisés à s’approcher pour la première fois de l’énorme tas de débris, bien que l’accès ait été limité à la partie du bâtiment qui a implosé il y a trois jours. L’accès n’était pas autorisé du côté est, où environ 200 agents de recherche et de sauvetage ont travaillé dur sur le tas de décombres de l’effondrement d’origine.

L’air était chargé d’humidité et de poussière. La montagne de gravats était dominée par d’énormes morceaux de béton, des barres d’armature dépassant, des cadres de lit et des climatiseurs.

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi matin qu’il n’était pas clair si les défauts de la structure étaient propres au bâtiment, à sa construction ou à son entretien. Les implications de l’effondrement pour les nouvelles réglementations de l’État ne sont pas non plus claires.

« Je pense que nous devons obtenir ces réponses définitives », a-t-il déclaré.

DeSantis a discuté de l’effet de la tragédie sur Surfside, dans toute la Floride « et dans le monde entier ». Plus de 500 premiers intervenants sont venus de tout l’État et du pays, a-t-il déclaré, félicitant ceux qui travaillent pour trouver des corps – et des survivants.

« Les premiers intervenants sont investis dans cette mission », a-t-il déclaré. « Vous devez retirer ces gars de cette pile, ils veulent être là. … C’est quelque chose de vraiment profond en eux en termes d’accomplissement de la mission. »

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré que les ingénieurs avaient effectué des tests dans le bâtiment Champlain Towers North pour voir s’il présentait des problèmes structurels. Une analyse des données pourrait prendre des mois, a-t-il déclaré.

Burkett a déclaré que 3 millions de dollars avaient été collectés ou promis pour aider les familles. L’argent continue d’affluer, a-t-il dit, et il ira immédiatement aux familles.

DeSantis a déclaré que les résidents de la Floride étaient profondément en deuil.

« Je ne pense pas que l’État sera jamais tout à fait le même », a déclaré DeSantis.

