La recherche dans ChatGPT est là – et les moteurs de recherche IA s’améliorent

Salut les amis ! Bienvenue à Installateur N°59, votre guide des meilleurs et Bord-le truc le plus au monde. (Si vous êtes nouveau ici, bienvenue, tellement excité que vous nous avez trouvés, et vous pouvez également lire toutes les anciennes éditions sur le Installateur page d’accueil.)

J’ai également pour vous de nouveaux produits de recherche d’IA intéressants, du nouveau matériel Apple, quelques documentaires à regarder ce week-end, une application de calendrier pour Windows et bien plus encore.

Oh, et merci à tous ceux qui m’ont contacté l’acquisition d’Omnivore. Ce qui est nul. J’ai entendu beaucoup de gens se demander où aller ensuite, et comme je me sens en partie responsable d’avoir fait accéder certains d’entre vous à une application qui est en train de mourir, je vais vous aider à le comprendre ! Mais j’ai besoin d’aide : qu’en est-il d’Omnivore, ou de toute autre application de lecture, êtes-vous à 100 % besoin? Faites-moi part de vos envies et je verrai si je peux nous orienter tous dans la bonne direction.

Très bien, il y a beaucoup de choses à faire cette semaine. Allons-y.

(Comme toujours, la meilleure partie de Installateur ce sont vos idées et vos conseils. Sur quoi voulez-vous en savoir plus ? Quelles astuces géniales connaissez-vous et que tout le monde devrait faire ? Quelle application tout le monde devrait-il utiliser ? Dites-moi tout : [email protected]. Et si tu connais quelqu’un d’autre qui pourrait apprécier Installateurtransmettez-le-leur et dites-leur de s’abonner ici.)

La goutte

Partage d’écran

Il y a quelques semaines, je suis allé à New York et je me suis promené dans un café appelé Chèque de café. Cela a été lancé par un gars nommé David Cogen, que vous reconnaîtrez peut-être comme le visage de LeDéverrouiller Chaîne YouTube. Au début de cette année, après plus d’une décennie en tant que créateur, il décide d’ouvrir un café. Et je continue à être un créateur. D’une manière ou d’une autre.

J’ai passé une heure avec David à parler de tout ça, ce qui s’est transformé en un épisode vraiment amusant de Le Vergecast. Mais j’ai laissé David se demander toujours comment il avait équilibré tout cela – et se demander ce que je pourrais dire sur ses priorités depuis son écran d’accueil. Alors je lui ai demandé de partager !

Voici l’écran d’accueil de David, ainsi que quelques informations sur les applications qu’il utilise et pourquoi :

Le téléphone : Pixel 9 Pro. Je passe toujours complètement sur le téléphone sur lequel je fais une vidéo, et comme je suis très en retard sur les critiques (voir le Bordcast épisode pour en savoir plus), c’est le prochain au programme.

Le fond d’écran : Celui qui est fourni par défaut sur le téléphone. Je change de téléphone si souvent que je ne change généralement pas le fond d’écran à moins que ce ne soit désagréable. Dans ce cas, je prendrai toujours quelque chose de minimaliste dans le site de Google. Fonds d’écran application (peut-être un paysage pour me rappeler à quoi ressemble l’extérieur).

Les applications : Spotify, téléphone, Gmail, Chrome.

J’ai généralement le widget à horloges multiples, car il m’affiche automatiquement mon heure actuelle et mon heure de retour à New York, ce que je trouve incroyablement utile lorsque je voyage autant que moi. Sinon, la section outils a Notiondont je suis un grand utilisateur après qu’Evernote ait empiré au fil du temps – il l’a remplacé, avec Airtable.

Ce dossier s’est depuis récemment agrandi grâce au café comme je l’ai maintenant Base d’attache pour planifier mes baristas, Popeline pour faire récupérer et livrer nos chiffons de nettoyage, Shopify pour l’inventaire/POS/ventes/analyse obsessionnelle de données, Anneau pour toutes les caméras de l’espace et pour nous assurer que les livraisons de lait arrivent à l’heure au milieu de la nuit (nous utilisons un service appelé Odékoqui a une clé et apporte les provisions / met le lait dans les réfrigérateurs pour nous), et Espace de pairs pour m’assurer de pouvoir répondre aux demandes de location de l’espace arrière.

J’ai également demandé à David de partager quelques choses qui l’intéressent en ce moment. Voici ce qu’il a renvoyé :

Ce n’est probablement pas une surprise, mais le café. En particulier, je vais commencer à rôtir dans le café bientôt et j’ai donc hâte de m’approvisionner en haricots provenant de divers endroits, de m’améliorer dans la torréfaction de ces haricots et de peaufiner les torréfactions pour en tirer différentes saveurs.

bientôt et j’ai donc hâte de m’approvisionner en haricots provenant de divers endroits, de m’améliorer dans la torréfaction de ces haricots et de peaufiner les torréfactions pour en tirer différentes saveurs. Je souhaite également suivre davantage de cours et assister à davantage d’événements autour du café pour essayer d’en apprendre davantage sur le monde du café et sur ce que les gens de ce monde expérimentent également. Et finalement trouver comment équilibrer ces deux mondes du café et de YouTube, mais, vous savez, commençons par le commencement.

Crowdsourcing

Voici ce que Installateur la communauté est active cette semaine. Je veux aussi savoir ce que tu fais en ce moment ! E-mail [email protected] ou envoyez-moi un message sur Signal — @davidpierce.11 ​​— avec vos recommandations pour tout et n’importe quoi, et nous présenterons ici certains de nos favoris chaque semaine. Pour encore plus de recommandations, consultez les réponses à cet article sur les discussions.

« J’ai vu que tu avais Café-Golf sur l’écran d’accueil de votre iPad Mini. Il a IAP et est vraiment ok. Tu ferais mieux d’essayer Golfer sur Mars. C’est la version légèrement plus raffinée de Golf dans le désert par le même développeur. Le meilleur jeu de golf rapide de tous les temps. – Casey

«L’histoire de la disparition d’Arc au profit d’un nouveau navigateur m’a donné un coup de pouce dans la recherche d’une nouvelle maison. J’ai vu un commentaire sur le Bord histoire qui mentionnait Navigateur Zenle présentant comme étant Arc mais construit à partir de Firefox. J’ai essayé et j’adore ça ! – Tom

« J’ai encore joué avec différents navigateurs Web. Cela se résumait à Courageux et Vivaldi j’ai essayé pendant un moment de devenir chauffeur quotidien, mais j’ai opté pour Vivaldi. J’adore ça. Il est beaucoup plus vif que la dernière fois que je l’ai essayé, et il présente en outre l’avantage des extensions Chrome et de nombreuses personnalisations tout en garantissant la confidentialité. Je pense avoir trouvé mon nouveau navigateur Web. -Jos

«Je suis un Boîte aux lettres accro à l’enregistrement de films et cette semaine, j’ai trouvé une application vraiment sympa pour enregistrer la télévision ! Ça s’appelle Marathon. La conception de l’application est géniale. -Garrett

« J’ai commencé à jouer Rivaux d’Éther IIun nouveau jeu de combat de plateforme indépendant comme Super Smash Bros.et c’est *tellement* très amusant. La courbe d’apprentissage est abrupte, mais cela en vaut vraiment la peine. – Anuj

«J’adore la nouvelle saison de Contraction sur Apple TV Plus. Je ne suis pas souvent émotif, mais ils le tuent (et moi. Je ne suis pas sûr de vouloir voir où va l’histoire père/fils). Je le recommande vivement.” – Matthieu

« Retéléchargement Goutte de pluie après la disparition d’Omnivore. Heureusement, j’ai enregistré ma configuration pour le plugin Obsidian, le changement a donc été facile. – Tynan

« J’ai attrapé autant de World Series que possible, mais le Apple Sports l’activité en direct était géniale pour garder une trace lorsque je ne pouvais pas la regarder. -Justin

«J’ai lu le Rouge montant série à cause d’un de mes collègues. La façon dont vous vous laissez emporter par les personnages et le fait que chaque livre s’appuie sur les précédents, c’est devenu l’une de mes séries préférées que je ne saurais trop recommander. -Travis

Se déconnecter

C’est mardi le jour des élections ! Sauvage, important, fascinant, terrifiant, me faisant ressentir beaucoup de sentiments. Mais ce que j’aime sans équivoque dans la saison électorale, c’est la nouvelle série de reportages sur certaines des bizarreries les plus étranges et les plus ennuyeuses du processus politique américain. Vous détestez tous les textes politiques ? Le Wall Street Journal a une enquête amusante dans leur façon de travailler, Le Washington Post a bonnes astuces pour les éteindreet nos amis à Voix a fait un super podcast sur la façon dont ils sont devenus un tel fléau. Autre part, Cléo Abram a réalisé une superbe vidéo expliquant pourquoi vous ne pouvez pas voter en ligne, une question qui revient sans cesse.