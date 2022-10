La recherche au sol d’un site amérindien au Kansas retardée

Un plan de recherche de tombes anonymes dans un ancien pensionnat amérindien du Kansas est suspendu en raison d’un désaccord entre une tribu Shawnee et des responsables de l’État et de la ville qui supervisent le site.

La Kansas Historical Society a annoncé l’année dernière que le Kansas Geological Survey de l’Université du Kansas mènerait une enquête radar pénétrant dans le sol à la Shawnee Indian Mission à Fairway.

Cependant, les responsables de Fairway ont déclaré la semaine dernière que la proposition était suspendue indéfiniment après que le chef de la tribu Shawnee, Ben Barnes, eut fait part de ses inquiétudes quant au fait que la tribu n’avait pas été consultée sur la proposition et les plans futurs du site de 12 acres (4,86 hectares).

La tribu Shawnee a fait pression l’année dernière pour une étude du site, anciennement connu sous le nom de Shawnee Indian Manual Labour School. C’était l’une des centaines d’écoles gérées par le gouvernement et les groupes religieux dans les années 1800 et 1900 qui ont retiré les enfants autochtones de leurs familles pour les assimiler à la culture blanche et au christianisme.

L’administrateur de Fairway City, Nathan Nogelmeier, a déclaré dans un communiqué que la Kansas Historical Society, propriétaire du site, avait rencontré Barnes en août et lui avait offert la possibilité de le consulter avant le début des travaux.

Lundi, Barnes a déclaré qu’alors qu’il quittait une réunion à la société historique, il avait reçu un court document disant que l’organisation avait commencé le processus de travail avec l’université sur le travail de pénétration du sol.

“Ce n’est pas une consultation”, a déclaré Barnes. « La consultation est un terme bien défini. Ce n’est pas comme si je laissais un bout de papier entre mes mains.

Plusieurs experts ont déclaré à la tribu que la proposition était insuffisante et ne respectait pas la loi fédérale concernant la consultation des tribus dans de telles situations, a déclaré Barnes.

Dans sa déclaration, Nogelmeier a déclaré que la société historique et la ville de Fairway s’attendent à ce que la tribu Shawnee tente de persuader la législature du Kansas l’année prochaine de transférer la terre de l’État à la nation Shawnee.

“Le KHS s’est officiellement opposé à un tel transfert en raison de son importance historique pour le Kansas, non seulement lorsqu’il fonctionnait comme une école de formation manuelle, mais en raison d’autres événements et périodes liés à l’histoire du Kansas”, a déclaré Nogelmeier. “De plus, le chef Barnes n’a pris aucun engagement sur ce que lui et la nation Shawnee considèrent comme l’utilisation future des terres s’ils deviennent propriétaires du site.”

Tout en reconnaissant que la tribu n’est pas opposée au transfert, Barnes a suggéré que les responsables de l’État et de Fairway tentent d’utiliser la question comme un stratagème politique et que le moment de la déclaration de la semaine dernière soulève des questions quant à savoir si la tribu est la bienvenue dans le processus.

“Je trouve cette insinuation troublante”, a déclaré Barnes. « Nous avons toujours été clairs sur notre vision du site. Peu importe à qui il appartient, il se concentre sur la protection et la restauration. Dire le contraire est manifestement faux, et ils savent que c’est manifestement faux.

La décision d’inspecter les terrains de la mission est intervenue après que le département américain de l’Intérieur a annoncé l’année dernière une initiative nationale pour enquêter sur les internats indiens gérés par le gouvernement fédéral. Cela n’aurait pas inclus la Shawnee Indian Manual Labour School, qui a été fondée en 1939 et dirigée par le ministre méthodiste Thomas Johnson.

À un moment donné, il comptait 16 bâtiments sur environ 2 000 acres (800 hectares) et près de 200 étudiants par an âgés de 5 à 23 ans. Le site actuel de 12 acres (4,86 hectares) abrite actuellement trois bâtiments, qui sont sur registres historiques nationaux et étatiques.

Margaret Stafford, Associated Press