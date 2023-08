La recherche assistée par l’IA de Google peut désormais résumer les pages Web pour vous

La version Google de la recherche basée sur l’IA, appelée Search Generative Experience, reçoit des mises à jour dans l’application Google et bientôt dans Chrome. SGE sera en mesure de résumer les pages Web et également de vous montrer des définitions de mots que vous ne connaissez peut-être pas, a déclaré Google dans un article de blog mardi.

le nouveau « SGE pendant la navigation » peut être activé dans la section expérimentale Search Labs de l’entreprise. Il utilisera l’IA de Google pour générer une liste à puces des points clés à partir des informations de la page que vous parcourez. La fonctionnalité est disponible dans l’application Google sur Android et iOS, et Google dit qu’il arrivera sur Chrome dans les jours à venir. Google dit que cela fonctionnera sur certaines des pages Web que vous visitez lorsque vous cliquez sur le bouton « générer » en bas de l’application Google. Vous verrez également une liste de questions la page Web répond et peut accéder à des parties de la page contenant les informations pertinentes.

Récemment, certains éditeurs, dont le New York Times, ont dit Google et d’autres services que leurs articles ne peuvent pas être explorés pour alimenter les moteurs d’IA. On ne sait pas exactement comment la fonctionnalité « SGE pendant la navigation » fonctionnera avec des sites d’actualités comme le Times, bien que le billet de blog de Google note que la fonctionnalité ne fournira pas de points clés pour le contenu marqué comme payant.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’essor rapide de l’IA générative a, pour la première fois depuis longtemps, créé une concurrence pour Google dans l’espace de collecte d’informations. Suite au lancement de ChatGPT d’OpenAI à la fin de l’année dernière, Google n’a pas tardé à développer et à promouvoir l’IA parmi ses produits. À E/S Google plus tôt cette année, la société a annoncé Search Generative Experience, qui intègre les réponses générées par l’IA dans les résultats, entre autres fonctionnalités.

Il y a eu une surabondance d’entreprises qui ont publié des outils et des produits basés sur l’IA cette année, et certains analystes estiment que l’IA générative pourrait ajouter 4,4 billions de dollars en valeur pour l’économie mondiale chaque année. La technologie devrait tout remodeler, de la façon dont nous travaillons à la façon dont nous obtenons des informations. Alors que l’adoption d’outils d’IA générative a explosé, les critiques ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité d’un biais intégré et au potentiel d’utilisation de ces outils pour diffuser de la désinformation.

Pour le moment, le SGE de Google n’est pas ouvert à tout le monde et nécessite que les gens s’inscrivent. Il n’y a pas de calendrier sur le moment où cette version d’AI Search sera mise en ligne au public.

Parmi les autres fonctionnalités de SGE, citons l’intégration de définitions dans les résultats générés par l’IA. Par exemple, si vous recherchez « quel est l’élément le plus courant du tableau périodique », dans le résultat généré par l’IA, vous pouvez passer votre souris sur le mot « proton » et une fenêtre contextuelle apparaîtra avec la définition.

SGE fournira également des réponses aux questions de codage et suggérera du code pour les tâches courantes. Le code sera également codé par couleur, ce qui facilitera l’identification des éléments.

