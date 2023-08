La recharge des véhicules électriques maintenant disponible chez Big White

Les amateurs de ski n’ont plus à s’inquiéter d’amener leur Tesla à la montagne et de manquer de jus.

La station a installé des bornes de recharge pour véhicules électriques dans le bâtiment Big White Central Reservations sur le parking de Happy Valley, et sont maintenant pleinement opérationnelles.

« Big White Ski Resort s’engage à offrir des expériences exceptionnelles à nos clients tout en accordant la priorité à nos responsabilités environnementales », a déclaré Michael J Ballingall, vice-président principal. « L’introduction de ces bornes de recharge pour voitures électriques est une étape importante vers la réduction de notre empreinte carbone et l’amélioration de la durabilité globale de nos opérations. »

Avant l’installation de ces stations de 100 kilowatts, les plus proches se trouvaient à plus de 50 kilomètres.

