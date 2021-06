Olivia Munn parle des mauvais traitements infligés aux femmes asiatiques dans un nouveau spécial YouTube Originals.

« Recipe for Change », diffusé mercredi sur la chaîne YouTube Jubilee, rassemble des célébrités, des chefs, des militants et des alliés pour rendre hommage à la culture asiatique et insulaire du Pacifique et discuter des défis auxquels la communauté est confrontée, y compris une augmentation des actes de violence. Le spécial est produit par SpringHill Company de LeBron James.

Les signalements de crimes haineux anti-asiatiques à la police dans 16 grandes villes ont augmenté de plus de 164 % au cours des trois premiers mois de 2021, selon le Center for the Study of Hate and Extremism de la California State University, San Bernardino.

En plus de Munn, l’ancienne patineuse artistique Michelle Kwan, le comédien Hasan Minhaj et le cinéaste Eugene Lee Yang se sont associés aux chefs Jet Tila, Alvin Cailan et Melissa King pour organiser un dîner pour la bande dessinée Margaret Cho ; Jay Shetty, auteur de « Pensez comme un moine » ; les acteurs Auli’i Cravalho, BD Wong, Sophia Bush, Asia Jackson, Simu Liu Ross Butler et Brandon Flynn ; la journaliste Lisa Ling ; la gymnaste Katelyn Ohashi ; la militante des droits civiques Amanda Nguyen ; président et chef de la direction de Time’s Up Now Tina Tchen; et le fondateur de Jubilee Media Jason Y. Lee.

Dans un clip exclusif de la spéciale, Ohashi partage qu’une relation de lycée est devenue abusive. « Même lorsque mes parents l’ont découvert, (je) n’ai jamais été encouragée à dire quoi que ce soit ou à parler », dit-elle, « et honnêtement, c’est la première fois que je dis quelque chose à voix haute. »

Nguyen dit qu’elle peut comprendre : ses parents ont remis en question sa décision de parler publiquement de son viol en 2013. « Mes parents n’ont pas compris », se souvient-elle. « Ils se disaient : ‘Et ta carrière ? Pourquoi tu parles de ça ?' »

« On nous demande tout le temps de simplement l’accepter », dit Munn, avant de donner des conseils sur la façon dont les hommes peuvent être de meilleurs alliés. « C’est d’abord, comprendre que personne ne vient à notre aide », dit-elle. « La façon dont nous sommes traités et dont nous sommes victimisés est d’une manière très honteuse pour le reste du monde. C’est toujours sexuel.

« Et, ce n’est pas seulement par les hommes », poursuit-elle. « C’est par d’autres femmes qui peuvent ne pas aimer notre apparence parce que nous avons été qualifiées d' »exotiques ». Cela semble être quelque chose qu’une femme blanche ne peut pas atteindre, mais je n’aime pas être appelé exotique. J’ai été appelé exotique toute ma vie. Je veux juste l’être. «

En avril, Munn a rejoint des stars telles que Ken Jeong et Winston Duke pour faire la lumière sur l’histoire de la violence anti-asiatique en Amérique dans une annonce d’intérêt public. Les acteurs et les célébrités passent une bougie allumée en partageant une chronologie des sentiments et de la violence anti-asiatiques aux États-Unis. « La violence anti-asiatique n’est pas nouvelle, elle fait partie de notre mémoire collective », a déclaré Munn.

Une partie de cette mémoire collective comprend le Page Act de 1875, le Chinese Exclusion Act de 1882 et les camps de concentration japonais de 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale, mentionnés comme des exemples de haine anti-asiatique à travers l’histoire.

Munn, dont la biographie Instagram se lit « Proud Asian American », a également exprimé son intention de mettre fin à la haine et à la violence asiatiques sur les réseaux sociaux. Elle a lancé le mois de mai du patrimoine asiatique américain et insulaire du Pacifique en partageant une photo de sa mère sur Instagram.

« Je démarre le #aapiheritagemonth avec cette photo de ma belle maman », a-t-elle légendé l’image. « #VietRefugee #Vietnamese #Chinese #AsianAmerican »

Contribution : N’dea Yancey-Bragg et Elise Brisco