La recette du succès d’Erik ten Hag à Man United ne comprend pas de tongs et la coordination des couleurs

Erik ten Hag dirige un navire serré à Manchester United alors qu’il cherche à exploiter chaque once de potentiel de son équipe.

Le Néerlandais a connu une première saison réussie à Old Trafford, remportant la Coupe Carabao, atteignant la finale de la FA Cup et terminant à la troisième place de la Premier League.

2 Ten Hag a apporté des changements très subtils dans les coulisses d’Old Trafford Crédit : Getty

2 Il est conçu pour extraire chaque once de potentiel de ses joueurs Crédit : AFP

Cependant, Ten Hag tient à obtenir plus de son équipe avec certaines de ses méthodes bizarres qui se révèlent.

Selon le Courrier quotidienles joueurs doivent arriver au club avec le bon code couleur, y compris des chaussettes noires ou blanches, la décision étant envoyée par e-mail à chaque joueur la nuit précédente.

Ten Hag est informé de toute infraction et a même interdit aux joueurs de porter des tongs.

Les joueurs de Man United doivent également prendre leur petit-déjeuner ensemble, tandis que les téléphones portables sont strictement interdits.

En termes de charge de travail, Ten Hag a insisté sur le fait que les engagements commerciaux de United ont été réduits de trois à deux jours lors de leur tournée américaine, l’accent étant mis sur le repos supplémentaire de ses joueurs.

Les joueurs ont également été équipés de capteurs musculaires pour vérifier la fatigue, de moniteurs de glycémie et de patchs anti-transpiration pour évaluer leur hydratation.

Il a même fait venir deux chefs et deux nutritionnistes afin de s’assurer que ses joueurs puissent se conditionner de la meilleure façon possible.

Avec Man United désireux de se battre pour le titre de Premier League, les gains marginaux seront de la plus haute importance et Ten Hag et ses joueurs espèrent sans aucun doute que son souci du détail portera ses fruits à la fin de la saison.