La recette Dosa d’un vendeur de rue laisse Internet dégoûté, les gens l’appellent “l’arrêt cardiaque sur une assiette”

Le dosa est un aliment mince semblable à une crêpe, qui est principalement servi régulièrement au petit-déjeuner par la majorité des ménages du sud de l’Inde. Cependant, un vendeur de dosa a récemment expérimenté les ingrédients traditionnels du plat en y ajoutant des noix de cajou, une variété d’épices et du paneer. Une vidéo de son processus de fabrication de dosa est devenue virale sur Internet, mais elle a mis tous les amateurs de dosa assez mal à l’aise. Dans le clip qui fait le tour d’Instagram, le vendeur commence sa recette en versant de la pâte à dosa dans une poêle bien chaude. Notamment, Masala Dosa comprend une délicieuse garniture de pommes de terre, mais le mélange du vendeur de fruits ne suit pas la même recette.

Après avoir versé le mélange de dosa, l’homme y dépose une énorme barre de beurre, suivie de tomates, de poivrons, de chou, de noix de cajou, d’oignons et d’une variété d’épices sèches. Ensuite, beaucoup de mayonnaise est versée sur la montagne de légumes avant qu’elle ne soit bien mélangée. À l’étape suivante, la personne remplit le dosa avec beaucoup de fromage et verse à nouveau un peu de beurre fondu avant d’ajouter de petits morceaux de paneer. La garniture est bien mélangée puis un pot de terre chaud est sorti et toute la garniture est placée à l’intérieur. Le vendeur ajoute un peu plus de beurre sur le mélange, sort le dosa et le place sur le pot en terre.

L’utilisateur d’Instagram qui a partagé la vidéo de cette recette expérimentale a demandé : « Utilisez votre créativité et dites-moi comment nommeriez-vous ce dosa. J’appellerais simplement cela le dosa le plus exagéré. Regardez la vidéo virale ci-dessous :

Cette recette de petit-déjeuner courante est préférable dans la majorité des cuisines du sud de l’Inde. Par conséquent, le dosa expérimental a laissé beaucoup de dégoûtés et choqués. Étant donné que le dosa traditionnel varie d’une famille à l’autre et d’une ville à l’autre, il n’y a pas de recette unique qui définit le dosa, mais l’idée du vendeur indien de mettre des tonnes de fromage et de beurre dans le plat ne plaît pas aux internautes.

Un utilisateur a écrit : « Arrêt cardiaque sur une assiette », un autre a ajouté : « Une assiette de cholestérol géant, s’il vous plaît ! Un autre a déclaré: “C’est la pire nourriture que j’aie jamais vue.” Pendant ce temps, un internaute a commenté : “Bhaiya ne cheese me thoda sa dosa dala hai (le vendeur a ajouté du dosa dans le fromage, pas du fromage dans le dosa)”, “Ces personnes gâchent l’identité du dosa”, a déclaré un autre. La vidéo a amassé plus de 32 000 likes sur l’application de partage de photos. L’emplacement de la boutique du vendeur indien n’a pas été divulgué dans la vidéo virale.

