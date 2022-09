La recette d’œufs brouillés préférée de la reine Elizabeth II comprenait 2 ingrédients inhabituels

Une nutritionniste qui prétend connaître la recette d’œufs brouillés préférée de la reine Elizabeth a révélé que l’ancien monarque aimait l’ajout de deux ingrédients inhabituels dans la recette du petit-déjeuner. La nutritionniste identifiée comme étant Lee Holmes a déclaré qu’elle avait reçu la recette royale d’un ami anonyme qui cuisinait pour Sa Majesté il y a plusieurs années. La recette de l’œuf brouillé préféré de la reine a été partagée sur le site Web en ligne de Holmes alors qu’elle rendait hommage au monarque le plus ancien de l’Empire britannique. Vous vous demandez quels étaient les deux ingrédients inhabituels ajoutés à la recette du petit-déjeuner ?

Lee Holmes a expliqué: “Madame aimait parfois commencer la journée avec un petit-déjeuner riche en protéines et ces œufs étaient adaptés à la façon dont elle les aimait particulièrement.” Depuis que Holmes a appris la recette royale, elle prépare des œufs brouillés selon la même méthode. Elle a ajouté: «Depuis que j’ai reçu cette recette il y a quelques années, je fais ces œufs régulièrement et ils sont spectaculaires! Je les fais toujours quand des amis viennent rester.

Selon le nutritionniste, la recette unique a été complétée par l’ajout de zeste de citron et de noix de muscade, qui ont chéri les papilles du monarque bien-aimé.

Ingrédients nécessaires pour faire les œufs brouillés préférés de la Reine

3 œufs bruns

1 cuillère à soupe de lait

1 cuillère à soupe de beurre ou d’huile d’olive extra vierge

Poivre noir concassé

1 cuillère à café de zeste de citron râpé

Sel de mer selon le goût

Une pincée de muscade moulue

Ciboulette et harengs ciselés (facultatif)

Comment faire les œufs brouillés préférés de la Reine ?

La recette simple à réaliser consiste à fouetter les œufs et le lait dans un bol jusqu’à ce qu’ils soient bien combinés.

Ajoutez du sel de mer au mélange selon votre goût, puis prenez une petite poêle et faites chauffer le beurre ou l’huile d’olive à feu doux-moyen.

À l’étape suivante, ajoutez le mélange d’œufs dans la poêle à frire, tout en veillant à baisser le feu.

Continuez à déplacer l’œuf avec une spatule pour qu’il ne colle pas au fond.

Avant que les œufs ne commencent à prendre, ajoutez du zeste de citron, de la noix de muscade, du poivre et du sel supplémentaire si nécessaire.

Mélangez bien le mélange et servez immédiatement. Pour la garniture, on peut utiliser de la ciboulette et des harengs ciselés.

