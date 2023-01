La recette de thé à la noix de coco pour femme attire l’attention d’Internet

Les hivers sont le moment idéal pour prendre des tasses de thé chaudes. Non seulement il vous aide à vous sentir bien, mais c’est aussi le parfait chauffe-mains. Maintenant, vous n’avez même pas besoin de vous soucier de sortir quelques ustensiles pour y arriver. Tout ce que vous avez à faire est d’être ingénieux. Si vous avez une coque de noix de coco, autant essayer cette recette de thé frais à la noix de coco. Dans la vidéo publiée sur Instagram, une femme commence hors caméra en mettant une coquille de noix de coco creuse sur la cuisinière, après qu’elle se soit réchauffée, elle ajoute de l’eau, du gingembre, du lait, de la cardamome et du sucre. Et voilà : le parfait thé à la noix de coco !

Découvrez le clip qui fait maintenant le tour des réseaux sociaux.

Les amateurs de thé réunis dans la section commentaires, déjà impressionnés par la méthode innovante de fabrication de leur boisson préférée. Beaucoup étaient curieux de savoir s’il y avait une distinction entre le goût du thé ainsi préparé et celui de n’importe quel thé ordinaire. L’utilisateur qui a partagé le clip a fait savoir aux gens qu’il avait un goût assez similaire, seul ce thé avait une légère saveur de noix de coco. Un utilisateur d’Instagram a commenté : « Maintenant, je sais quoi faire si je me perds dans la jungle et que je n’ai pas de pateela (chaudière) pour faire du chai. J’adore l’idée ! C’est en fait bon pour le camping.

Pour certains utilisateurs, le plus grand obstacle à la préparation de ce thé était la peur de leur mère. Personne ne voulait se faire gronder par sa mère pour avoir ruiné sa cuisine. Un utilisateur a écrit : « Aisa toh kabhi nahi hone dengi meri Mumma. Maar agar khana hai toh he karen aisa kaam (ma mère ne laisserait jamais cela arriver. N’essayez cela qu’au cas où vous voudriez vous faire battre) “

Un autre commentaire disait: “En tant que personne qui aime le thé, je veux l’essayer.”

Pendant ce temps, une question sérieuse est apparue dans la section des commentaires. L’un des utilisateurs a déclaré que quelque chose comme une coquille de noix de coco était sûr de prendre feu lorsqu’il était placé sur une flamme nue. Comment se fait-il alors que l’obus de la vidéo n’ait pas pris feu ? L’utilisateur d’Instagram, Kavita Rai, qui a partagé ce clip a donné une explication. Elle a fait savoir aux gens que si la noix de coco était mise à feu doux, il n’y avait rien à craindre. Kavita a également demandé aux gens d’être prudents et de vérifier que la noix de coco n’avait pas de trous avant de la mettre sur la cuisinière.

Souhaitez-vous jamais essayer de faire ce thé dans une coquille?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici