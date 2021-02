La recette de crêpes du deuxième siècle prouve que les Romains avaient la même dent sucrée qu’aujourd’hui

Le jour des crêpes, ou mardi gras, est célébré au Royaume-Uni, en Irlande et dans certaines parties du Commonwealth un mardi de février ou de mars en se gorgeant de crêpes avant les 40 jours du carême.

Avant toujours le mercredi des Cendres, le jour des crêpes tombe 47 jours avant Pâques.

De nombreux Britanniques descendent dans la rue pour participer à des courses de crêpes.

Dans d’autres pays, la journée est célébrée par un carnaval et est appelée Mardi Gras, ou «mardi gras», la dernière nuit de consommation d’aliments gras avant le début de la période de jeûne du carême.

Quand est le jour des crêpes?

Le jour des crêpes tombe le mardi 16 février en 2021, 47 jours avant Pâques le dimanche 4 avril.

Cependant, la journée des crêpes aura toujours lieu entre le 3 février et le 9 mars.

Qu’est-ce que le mardi gras?

L’expression «mardi gras» est dérivée du mot «ratatiné» qui signifie «absoudre» et les chrétiens considèrent tous les torts dont ils pourraient avoir besoin pour se repentir ce jour-là.

Étant le dernier jour de la saison du mardi gras, ceux qui observent le mardi gras feront un sacrifice, le plus souvent se livrant à la nourriture, avant de commencer le jeûne rituel de la saison du carême, qui commence le mercredi des Cendres.

Pourquoi des crêpes?

Les crêpes sont consommées comme repas le mardi gras car c’était un bon moyen de consommer des aliments riches et gras tels que les œufs, le lait et le sucre avant les 40 jours du carême.

Pendant le Carême, de nombreux chrétiens s’abstiendraient de manger des aliments qui leur procureraient du plaisir comme la viande, les produits laitiers ou les œufs.

En plus de manger des crêpes, le Royaume-Uni a une riche histoire de célébration de la journée de manière étrange et merveilleuse.

Au XVIIe siècle, de nombreuses villes anglaises ont organisé des matchs de football mafieux le mardi gras.

À Ashbourne, dans le Derbyshire, le match de football Royal Shrovetide a toujours lieu chaque année.

Le Pancake Day était aussi autrefois une «demi-fête» et des courses de crêpes auraient lieu et se déroulent encore dans les villes et villages du Royaume-Uni.

La tradition a commencé à Olney, dans le Buckinghamshire, lorsqu’une femme au foyer, tout en préparant des crêpes, aurait perdu la notion du temps et se serait précipitée vers l’église en portant toujours sa poêle à frire et en la jetant pour l’empêcher de brûler.