La recette bizarre de Parle-G Halwa redevient virale, Internet l’appelle “la fonte du cœur et des reins”

Si vous êtes viral keeda, alors la glace Maggi et le chocolat Dosa ne seront plus une surprise pour vous. Des combinaisons alimentaires étranges envahissent Internet, ce qui les rend très difficiles à « digérer ». Une autre vidéo culinaire bizarre qui est devenue virale comprenait des biscuits Parle-G combinés avec du lait en poudre pour faire un plat sucré indien appelé Halwa. Comme les deux articles sont exclusivement les favoris de tous les temps dans les ménages indiens, les internautes ont exprimé leur mécontentement face à l’étrange mélange.

Dans le clip, on pouvait voir une dame commencer le processus de fabrication de Parle-G Halwa en faisant frire deux paquets de biscuits dans une poêle. Elle a ensuite transféré les biscuits frits dans un bol pour les broyer en une fine poudre et la laisser reposer. La vidéo a ensuite montré comment elle préparait un mélange de sucre, d’eau et de lait en poudre, puis y versait les biscuits en poudre. À la fin, elle a ajouté des noix de cajou et des noix pour les former en boules de Laddoos. En un rien de temps, les utilisateurs ont commencé à affluer vers la section des commentaires pour l’appeler “la fonte du cœur et des reins”.

Pour être honnête, le cœur et les reins fondent – ​​Mohammed Futurewala (@MFuturewala) 8 décembre 2022

« Si vous allez faire autant d’efforts, pourquoi ne pas utiliser de l’atta (blé) ou du sooji (semoule) au lieu des biscuits ? Honnêtement, c’est un peu répugnant », a suggéré un internaute. Un autre Twitterati a répondu: “Je n’aime pas le bouton svp” tandis que quelqu’un a creusé et a fait un commentaire sarcastique, “endez-moi laddoo ke pakode tal do (faites frire ces Laddoos à la fin)”. Comme les utilisateurs ne pouvaient pas arrêter de faire des commentaires amusants et de donner leur suggestions, l’un d’eux a écrit : « Une étape de plus est nécessaire : versez-le dans l’évier et faites couler le robinet à pleine force jusqu’à ce qu’il disparaisse complètement dans le drain.

Si vous allez faire autant d’efforts, pourquoi ne pas utiliser de l’atta ou du sooji au lieu des biscuits. Honnêtement, c’est un peu répugnant.— Harmeen Soch (@HarmeenSoch) 8 décembre 2022

Une étape de plus est nécessaire : versez-le dans l’évier et faites couler le robinet à pleine force jusqu’à ce qu’il disparaisse complètement dans le drain. — Rahul (notself@mstdn.ca) (@notself) 8 décembre 2022

Cependant, ce n’est pas la première fois que les gens essaient de faire du Halwa avec des biscuits Parle-G. L’année dernière, une autre vidéo du Recette Parle-G Halwa est devenu viral sur Internet, ce qui a également dégoûté les internautes.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici