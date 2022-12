La recette bizarre de la pizza Oreo laisse Internet dégoûté, la vidéo devient virale

Internet regorge de vidéos et de photos de plats fusion étranges. De temps en temps, vous pouvez tomber sur des plats bizarres. Cette fois, c’est Oreo Pizza. Oui! Vous avez bien entendu. Une vidéo qui devient virale actuellement montre une recette appelée “Pizza de Oreo”. La vidéo a été mise en ligne par le restaurant Pizza Patos alors qu’ils faisaient la promotion d’un de leurs plats. “N’essayez pas de plaire à tout le monde, vous n’êtes pas une pizza”, lit-on dans la légende. Dans la vidéo, vous pouvez voir une croûte de pizza épaisse avec des Oreos étalés partout.

Au fur et à mesure que la vidéo avance, une personne appuie sur la croûte uniquement pour voir du chocolat en couler. La croûte contient également du chocolat blanc et des pépites de chocolat noir et des garnitures. Regardez la vidéo virale :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a recueilli plus de 142 000 likes. “Crise cardiaque”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Les gens ne semblent pas impressionnés par le plat car beaucoup soulignent que cela équivaut au diabète. “C’est la première fois que je ne veux pas manger d’aliments sucrés”, a écrit une autre personne.

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo bizarre du processus de fabrication des omelettes est devenue virale sur Internet, laissant tous les amateurs d’omelettes mal à l’aise. Dans un clip qui fait le tour d’Internet, on peut voir la personne se préparer pour sa spécialité expérimentale en mettant des œufs dans un verre. Cependant, plus loin dans la vidéo, il y ajoute des morceaux d’oreo. Il y ajoute également du sirop de chocolat. Après avoir fouetté le tout, il le met dans une casserole, ajoute des biscuits oreo et laisse cuire. Dans la vidéo, on peut voir un homme commenter à quel point le plat est mauvais.

Plus tôt, un vendeur de nourriture indien a expérimenté les ingrédients traditionnels de ce plat incontournable en y ajoutant du coco-cola et de l’oreo. Une vidéo bizarre de son processus de fabrication d’omelettes est devenue virale sur Internet, laissant tous les amateurs d’omelettes mal à l’aise. Dans un clip qui fait le tour du web, on voit le vendeur indien préparer sa spécialité expérimentale en chauffant la poêle avec quelques gouttes d’huile. Le début semble normal, cependant, il devient bizarre lorsque le vendeur vide une petite bouteille de coco-cola dans la casserole. Eh bien, cela ne suffisait pas, il ouvre alors un petit paquet de biscuits Oreo et les écrase tous dans la poêle, préparant ainsi son étrange sauce pour l’omelette.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici