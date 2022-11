La recette bizarre de ‘chai ice-cream’ du vendeur laisse Internet vexé

Une tasse de chai ou de thé peut faire ou défaire la journée d’une personne. Ce n’est pas n’importe quelle autre boisson mais une émotion pour les Indiens. Un vendeur de produits alimentaires a expérimenté la recette en mélangeant la boisson chaude avec de la crème glacée pour créer une nouvelle « glace Chai ». Et nous ne savons pas comment réagir à cela. La vidéo de l’étrange recette de glace au thé est devenue virale, laissant de nombreux amateurs de chai dégoûtés. Dans le clip, on peut voir le vendeur verser une tasse de thé sur la plate-forme de fabrication de crème glacée.

À l’étape suivante, il utilise deux petites tasses de ce qui semble être du lait et une sorte de sirop de coco. Après avoir mélangé les ingrédients, le vendeur ajoute à nouveau un trait de sirop au chocolat. Continuant à écraser tous les ingrédients ensemble, il les étale dans les bonnes proportions pour les congeler pendant quelques minutes, avant de les retirer de la plate-forme sous forme de crème glacée. Regardez la vidéo virale ici :

La crème glacée chai expérimentale a laissé beaucoup de gens choqués et même dégoûtés. La recette traditionnelle du chai peut varier d’une famille à l’autre et d’une ville à l’autre, il n’y a donc pas une seule méthode qui définit la bonne façon de préparer la boisson chaude, mais l’idée de la convertir en crème glacée n’a pas

Depuis sa sortie, le clip a amassé plus de 8 lakh likes ainsi que des milliers de commentaires sur Facebook. Un utilisateur a commenté: “De nos jours, les gens font n’importe quoi, et ils pensent qu’ils peuvent le vendre et gagner de l’argent”, a ajouté un autre, “Le chai et la crème glacée ont tous deux été détruits avec succès.” Un autre a plaisanté: “S’il vous plaît, faites de la glace au poulet tandoori et au poulet au piment.” Pendant ce temps, un utilisateur a suggéré au vendeur d’utiliser ensuite Harpic dans sa recette.

Bien que la recette du thé varie selon les cultures, les continents et les familles, les ingrédients de base de la préparation du thé indien consistent généralement en du thé mélangé à des épices telles que la cardamome, le gingembre, le trèfle, la cannelle et le poivre noir. Le mélange de thé est bouilli avec de l’eau et du lait, puis sucré avec du sucre, du miel ou du jaggery.

