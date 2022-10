La récession pourrait être un “mal nécessaire” alors que la BoC attend une grande hausse

OTTAWA –

Même si les inquiétudes liées à la récession s’intensifient au Canada, la banque centrale devrait procéder à une autre hausse de taux d’intérêt surdimensionnée la semaine prochaine après que les données ont montré que l’inflation sous-jacente était obstinément persistante malgré un resserrement agressif, ont déclaré les analystes.

Les marchés monétaires parient sur un autre mouvement de 75 points de base lors de la réunion de la Banque du Canada le 26 octobre, portant son taux directeur à un sommet de 14 ans à 4,0 %. Cela s’ajoutera aux augmentations de 300 points de base depuis mars.

Ce rythme effréné de resserrement – et la promesse d’autres à venir – rend les économistes, les consommateurs et les entreprises de plus en plus certains que l’économie canadienne sombrera dans une récession au cours des 12 prochains mois.

C’est peut-être exactement ce que recherche la banque centrale, ont déclaré les analystes.

“Ils ne le diront jamais, mais je pense qu’ils sont parfaitement disposés à courtiser la récession au fond de leur esprit”, a déclaré Derek Holt, responsable de l’économie des marchés financiers à la Banque Scotia. “Je pense qu’ils y sont ouverts comme un mal nécessaire pour lutter contre l’inflation.”

Deux trimestres consécutifs de croissance en baisse sont qualifiés de récession.

L’inflation au Canada a légèrement diminué pour s’établir à 6,9 % en septembre, en deçà du sommet de juin de 8,1 %, mais toujours bien au-dessus de la cible de 2 % de la Banque du Canada. Les pressions sur les prix de base ont montré peu de signes d’apaisement, ont indiqué les données mercredi.

“La Banque du Canada n’a manifestement pas encore abattu le dragon de l’inflation”, a déclaré Karyne Charbonneau, économiste principale chez CIBC Capital Markets, dans une note. La CIBC et d’autres banques ont révisé à la hausse leurs appels à la hausse des taux à 75 points de base contre 50 points de base après les données.

Bien que les augmentations rapides des taux aient apprivoisé au moins une bête – le marché immobilier canadien brûlant alors que les prix sont en baisse de 21,6 % par rapport à leur sommet de février – ce n’est pas encore suffisant pour la banque centrale.

Le gouverneur Tiff Macklem a déclaré la semaine dernière que l’économie restait surchauffée et que des taux plus élevés étaient nécessaires pour la refroidir, ce qui, selon lui, peut être fait sans déclencher de récession.

“Dire que la croissance doit ralentir n’implique pas que nous ayons besoin d’une grande période de croissance négative”, a déclaré Macklem aux journalistes.

“Nous travaillons sur la mise à jour de nos projections et nous verrons où nous atterrirons, mais je pense que vous pouvez vous attendre à une croissance assez modeste”, a-t-il déclaré. “C’est toujours de la croissance. Ce n’est pas une récession.”

Mais Macklem a également averti qu’un dollar américain toujours fort pourrait signifier des taux plus élevés. Plus les taux augmentent, plus le risque qu’un atterrissage en douceur se transforme en récession est grand.

La ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a averti mercredi que le chômage augmenterait et que l’économie ralentirait, mais s’est abstenue d’appeler à une récession.

Une majorité d’entreprises canadiennes, quant à elles, pensent qu’une récession est maintenant probable au cours des 12 prochains mois, selon un sondage de la Banque du Canada cette semaine.

Pourtant, Royce Mendes, responsable de la macro-stratégie au Mouvement Desjardins, a déclaré que les Canadiens s’eniraient à supposer que ce ralentissement serait typique, le qualifiant de “récession induite par la politique monétaire”.

Cela signifie que la banque centrale ne commencera pas à réduire les taux tant que l’inflation ne sera pas “à portée de voix” de la fourchette de contrôle de 1 à 3%, a-t-il déclaré.

Mais c’est une entreprise risquée, estiment les économistes.

“Je ne pense pas qu’ils visent nécessairement une récession”, a déclaré Andrew Kelvin, stratège en chef pour le Canada chez Valeurs Mobilières TD. “Ils visent à restaurer la crédibilité et à faire baisser l’inflation et si cela nécessite une récession, qu’il en soit ainsi.”



(Reportage par Julie Gordon à Ottawa; Reportage supplémentaire par Steve Scherer à Ottawa et Fergal Smith à Toronto; Montage par Josie Kao)