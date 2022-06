La récession frappera au premier semestre 2023, le Dow Jones se dirige vers le bas: les directeurs financiers

Traders travaille sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 5 mars 2020.

De nombreux pronostiqueurs économiques et sélectionneurs d’actions de Wall Street ont clairement indiqué leur position sur l’inflation et la réponse politique de la Réserve fédérale : l’économie et les marchés vont empirer avant de s’améliorer. De nombreux directeurs financiers de grandes entreprises sont d’accord avec eux, selon les résultats de la dernière enquête du CNBC CFO Council.

Plus de 40% des directeurs financiers citent l’inflation comme le risque externe n ° 1 pour leur entreprise, et en approfondissant les résultats de l’enquête du T2, les liens entre la géopolitique et les prix de l’alimentation et de l’énergie, et l’inflation, ressortent clairement du C- suite classement des facteurs externes qui pèsent sur leurs perspectives actuelles. Près d’un quart (23%) des directeurs financiers citent la politique de la Réserve fédérale comme le plus grand facteur de risque, et alors que l’administration Biden se bat pour trouver des moyens d’augmenter l’approvisionnement en pétrole et que les navires russes naviguent avec du blé ukrainien saisi au milieu des inquiétudes concernant une grave crise mondiale de l’insécurité alimentaire, 14 % des directeurs financiers ont cité la guerre russo-ukrainienne comme le risque commercial n° 1.

Les directeurs financiers ne sont pas tous d’avis que la Fed ne sera finalement pas en mesure de contrôler l’inflation. Un peu plus de la moitié (54%) expriment leur confiance dans la banque centrale, mais cela ne suffit toujours pas à modifier leur vision de la direction que prennent les conditions économiques et les décisions politiques actuelles : vers une récession.

Selon la majorité (77 %) des directeurs financiers ayant répondu à l’enquête, une récession se produira au cours du premier semestre de 2023. Aucun directeur financier ne prévoit une récession au plus tard au second semestre de l’année prochaine, et aucun directeur financier ne pense que l’économie évitera une récession.

L’enquête du CNBC CFO Council Q2 est un échantillon des perspectives actuelles parmi les principaux responsables financiers. Elle a été menée auprès de 22 directeurs financiers de grandes organisations entre le 12 mai et le 6 juin.

Le 10 ans du Trésor, qui a déjà doublé cette année à environ 3%, devrait flirter avec les 4% d’ici fin 2022, selon 41% des CFO. Un pourcentage égal de directeurs financiers s’attendent à ce que le 10 ans n’atteigne pas plus de 3,49 % d’ici la fin de l’année. Mais sur les marges, on s’inquiète de la hausse encore plus rapide des taux, avec quelques valeurs aberrantes du Conseil prévoyant un 10 ans qui dépasse 4% d’ici la fin de l’année.

La Banque centrale européenne a annoncé jeudi qu’elle augmenterait ses taux pour la première fois depuis plus d’une décennie alors que ses perspectives d’inflation augmentaient considérablement.

Les perspectives de croissance de l’économie américaine et de l’économie mondiale se sont assombries. Le tracker GDPNow de la Réserve fédérale d’Atlanta prévoit un deuxième trimestre consécutif de croissance négative, ce qui correspond à une définition classique de la récession. La Banque mondiale vient de réduire ses perspectives de croissance mondiale, avertissant qu’une période de stagflation comme les années 1970 est possible et avec son président David Malpass déclarant : « Pour de nombreux pays, la récession sera difficile à éviter. L’Organisation de coopération et de développement économiques a également revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale cette année.

Les perspectives économiques, avec une inflation élevée et des taux en hausse, se répercutent sur la vision du directeur financier de la prochaine étape du marché boursier : elle sera plus faible, selon l’enquête.

La majorité (77 %) des directeurs financiers s’attendent à ce que le Dow Jones Industrial Average tombe en dessous de 30 000 avant même d’atteindre un nouveau sommet, ce qui représenterait une baisse de plus de 18 % par rapport à son niveau actuel. Dans un marché où chaque rebond peut être un « chat mort », plus de la moitié (55 %) des directeurs financiers affirment que le leader actuel restera à sa place : l’énergie affichera la plus forte croissance parmi tous les secteurs de l’économie au cours des six prochaines années. mois.

Mohamed El-Erian a déclaré que toute personne pleinement investie devrait « retirer quelques jetons de la table » dans une interview avec « Squawk Box » de CNBC plus tôt cette semaine.

Mercredi dernier, le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a émis un avertissement sur l’économie et a dit « préparez-vous ».

Mais un point de vue clé qui ressort des directeurs financiers est que de nombreuses entreprises planifient au-delà des vents contraires à court terme. Il y a un bras de fer dans les résultats de l’enquête entre une détérioration des perspectives et des indications de nombreuses entreprises selon lesquelles elles ne réduisent pas leurs dépenses ou leurs embauches. Bien qu’il y ait eu des gros titres du secteur de la technologie sur la conservation de l’argent, le ralentissement ou le gel des nouvelles embauches, et même le retrait des offres d’emploi actuelles, les entreprises du CFO Council ne rentrent pas dans leurs coquilles. Deux fois plus de directeurs financiers (36 %) déclarent qu’ils augmenteront leurs dépenses au cours de la prochaine année que de diminuer (18 %), tandis que près de la moitié (46 %) déclarent qu’ils maintiendront au moins les niveaux de dépenses actuels. Et les entreprises sont toujours en mode embauche, plus de la moitié (54 %) déclarant que les effectifs augmenteront au cours des 12 prochains mois. Seuls 18% anticipent une diminution des effectifs.