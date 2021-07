La récession de Covid n’a duré que deux mois, la plus courte de l’histoire des États-Unis

« En déterminant qu’un creux s’est produit en avril 2020, le comité n’a pas conclu que l’économie est revenue à fonctionner à capacité normale », le NBER dit dans un communiqué . « Le comité a décidé que tout ralentissement futur de l’économie serait une nouvelle récession et non une continuation de la récession associée au pic de février 2020. La base de cette décision était la durée et la force de la reprise à ce jour. »

La récession de Covid-19 est dans les livres comme l’une des plus profondes mais aussi la plus courte de l’histoire des États-Unis, a déclaré lundi le documenter officiel des cycles économiques.

« Cependant, pour décider s’il faut identifier une récession, le comité évalue la profondeur de la contraction, sa durée et si l’activité économique a globalement diminué dans l’ensemble de l’économie (la diffusion de la récession) », indique le communiqué.

« Le récent ralentissement avait des caractéristiques et une dynamique différentes de celles des récessions précédentes. Néanmoins, le comité a conclu que l’ampleur sans précédent de la baisse de l’emploi et de la production, et sa large portée dans l’ensemble de l’économie, justifiaient la désignation de cet épisode comme une récession, même bien que le ralentissement ait été plus bref que les contractions précédentes », ajoute le communiqué.

En tout état de cause, la récession de Covid est de loin la plus brève de l’histoire, le recul de janvier à juillet 1980 étant le suivant à six mois. La plus longue a duré d’octobre 1873 à mars 1879, soit une durée de 65 mois.

La décision dans cette affaire de mettre fin à la récession il y a plus d’un an n’a toutefois pas été une surprise. De nombreux économistes avaient depuis longtemps prononcé la baisse, avec un PIB annualisé en hausse de 4,3% et 6,4% au cours des deux derniers trimestres et en passe de bondir de 7,5% au deuxième trimestre 2021, selon la Réserve fédérale d’Atlanta.

Le NBER a déclaré qu’il avait également fondé sa décision sur les tendances du PIB et du revenu intérieur brut. La plupart des indicateurs économiques sont revenus aux niveaux d’avant Covid, bien que le plus important, l’emploi, ait pris du retard. Il y a encore 7,1 millions d’Américains de moins au travail maintenant qu’ils ne l’étaient en février 2020, avant le début de la pandémie.