La récession britannique sera presque aussi profonde que celle de la Russie, prédisent les économistes

LONDRES – La contraction économique du Royaume-Uni en 2023 sera presque aussi profonde que celle de la Russie, s’attendent les économistes, car une forte baisse du niveau de vie des ménages pèse sur l’activité.

Dans ses perspectives macroéconomiques pour 2023, Goldman Sachs prévoient une contraction de 1,2 % du PIB réel du Royaume-Uni au cours de cette année, bien en deçà de toutes les autres grandes économies du G-10 (Groupe des Dix). Cela devrait être suivi d’une expansion de 0,9 % en 2024, prévoit le prêteur.

Ce chiffre ne place que légèrement la Grande-Bretagne devant la Russie, qui, selon la banque, connaîtra une contraction de 1,3 % en 2023 alors qu’elle continue de faire la guerre en Ukraine et de faire face aux sanctions économiques punitives des puissances occidentales. Cela sera suivi d’une expansion de 1,8 % en 2024, selon les chiffres de Goldman.

Le géant de Wall Street prévoit des expansions américaines de 1% en 2023 et de 1,6% en 2024. L’Allemagne – la deuxième pire performance parmi les grandes économies après la Russie et le Royaume-Uni – devrait connaître une contraction de 0,6% cette année, puis augmenter de 1,4% la prochaine an.

Les projections de Goldman pour le Royaume-Uni sont inférieures à ce qu’il cite comme un consensus du marché qui esquisse une contraction de 0,5 % en 2023 et une expansion de 1,1 % en 2024. Cependant, l’OCDE a également prévu que le Royaume-Uni accusera un retard considérable par rapport aux autres pays développés dans les années à venir. malgré les mêmes vents contraires macroéconomiques, rapprochant Londres en termes de performances de la Russie que du reste du G-7.

La zone euro et le Royaume-Uni sont tous deux déjà en récession, ont conclu l’économiste en chef de Goldman Jan Hatzius et son équipe, car les deux ont subi une “augmentation beaucoup plus importante et plus longue des factures d’énergie des ménages” qui conduira l’inflation à des sommets plus élevés que ceux observés. autre part.