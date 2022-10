La réception d’ouverture de l’exposition TNPS Water Street Studios aura lieu le 4 novembre – Shaw Local

DIXON – The Next Picture Show, 113 W. First St., organisera une réception d’ouverture pour sa nouvelle exposition d’art Water Street Studios de 18 h à 20 h le vendredi 4 novembre.

La musique à la réception sera interprétée par Al et Jeannie Brown de Wyanet.

L’exposition comprend des œuvres de 23 artistes de la région de Chicago. L’exposition d’art original sur tous les supports comprendra des techniques mixtes, de l’acrylique, de l’huile, du pastel, du fusain, de la sculpture et de l’aquarelle. Les œuvres d’art présentées dans l’exposition proviennent des Water Street Studios à Batavia.

L’exposition sera visible du samedi 29 octobre au samedi 10 décembre. Les heures d’ouverture sont de 10 h à 16 h du mardi au samedi.