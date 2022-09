DIXON – The Next Picture Show accueillera une réception d’ouverture pour la 18e exposition annuelle d’art Farms and Barns à partir de 18 h vendredi à la galerie au 113 W. First St.

L’artiste de Dixon, Jayne Rose, est juge et décerne des prix aux artistes pour leur travail. Une animation musicale sera assurée par Well Strung.

L’exposition est gratuite et ouverte au public. Il se déroule jusqu’au 22 octobre.

L’exposition se concentre sur l’Amérique rurale. Quelque 91 œuvres d’art en acrylique, encre à alcool, photographie numérique, huile, pastel, soie et aquarelle sont incluses – certaines d’artistes locaux.

Pour information, visitez nextpictureshow.org/event/farms-barns-exhibition/2022-09-10/.

Photographie numérique “Looking Through” par Letha Catalina (Photo fournie avec l’aimable autorisation du Next Picture Show)