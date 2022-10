La réception de l’artiste pour Susanne Nestory aura lieu le 19 octobre au Sauk Valley Community College – Shaw Local

DIXON – Sauk Valley Community College, 173 Illinois Route 2, organisera une réception pour l’artiste Susanne Nestory de midi à 13h30 le mercredi 19 octobre à la SVCC Art Gallery.

L’accueil est gratuit et ouvert au public.

La SVCC Art Gallery accueille actuellement l’exposition de Nestory, “The Oregon Years”. L’exposition présente des peintures illustrant une réponse visuelle à la façon dont Nestory se souvient d’avoir rencontré un «lieu» – silencieux et clair, présent et absent, se formant et s’effondrant; une identité qui refusait de prendre forme. L’exposition se termine le mercredi 19 octobre.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à glenn.s.bodish@svcc.edu.