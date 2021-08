La récente vague de chaleur n’est pas due à Covid pour les décès excessifs

La flambée des températures observées à travers le pays est à blâmer pour les décès excessifs – pas les infections à coronavirus, ont affirmé les experts.

Des données récentes ont révélé que la vague de chaleur pourrait avoir « tué l’équivalent d’un gros porteur rempli de personnes en l’espace d’une semaine » – après qu’il a été signalé qu’il y avait eu 800 décès supplémentaires.

Les Britanniques ont afflué vers les plages et les parcs pendant la canicule du mois dernier Crédit : Alamy

Dans la seconde moitié d’août, les Britanniques devraient cuire à nouveau, car le mercure devrait être plus chaud que d’habitude.

Les experts ont maintenant averti qu’il fallait faire plus attention par temps chaud.

Les données de la semaine se terminant le 23 juillet montrent qu’il y a eu 9 744 décès en Angleterre et au Pays de Galles.

L’Office for National Statistics (ONS) indique que ce chiffre est de 7,2 pour cent supérieur à la moyenne quinquennale.

Alors que le nombre de décès de Covid est passé de 308 au cours de la semaine se terminant le 23 juillet par rapport à 213 la semaine précédente, les experts ont déclaré que l’augmentation globale des décès pourrait être due à la vague de chaleur observée le mois dernier.

Le professeur Paul Hunter, professeur de médecine à la Norwich School of Medicine de l’Université d’East Anglia, a expliqué : « Les trois dernières semaines de statistiques sur les décès de l’ONS montrent des décès signalés dépassant la moyenne pour la même semaine pour les années 2015 à 2019.

« Au cours de la période du 3 au 23 juillet, il y a eu 1 667 décès supplémentaires enregistrés dont seulement 728 (44 %) ont été enregistrés comme étant dus à Covid.

« Donc, bien que Covid ait contribué à ces décès excessifs, il ne peut pas expliquer la majorité.

« Je soupçonne que certains de ces décès excessifs seront liés à la vague de chaleur que nous avons vue au milieu du mois. »

AVERTISSEMENTS MÉTÉO

Le Met Office avait précédemment émis des avertissements météorologiques aux Britanniques après que les températures aient grimpé à 32 ° C.

De nombreuses personnes luttent contre la chaleur et il est impératif que par temps chaud, vous fassiez attention aux personnes plus âgées et plus jeunes, car elles pourraient ne pas toujours être en mesure de prendre soin d’elles-mêmes.

Le professeur Hunter a ajouté: « Dans une revue systématique du risque de décès pendant la vague de chaleur, les plus grands facteurs de risque de décès pendant une vague de chaleur étaient le fait d’être confiné au lit, de ne pas quitter la maison tous les jours, d’être incapable de prendre soin de soi et de souffrir d’une maladie psychiatrique préexistante .

Le graphique ci-dessus de l’ONS montre les décès à travers le pays. Les barres bleues montrent les décès n’impliquant pas Covid, et les barres vertes montrent les décès liés à Covid. Depuis le début de l’année, il y a eu une nette diminution des décès – en particulier depuis mars Crédit : ons

« Parmi une série d’autres facteurs associés à un risque réduit de décès, il y avait l’augmentation des contacts sociaux.

« Le message ici est que pendant une vague de chaleur, même pendant Covid, il est important que nous rendions toujours visite à nos amis, parents et voisins les plus vulnérables car c’est l’un des moyens de réduire le nombre de décès. »

Le professeur Hannah Cloke, professeur d’hydrologie à l’Université de Reading, a déclaré que la vague de chaleur avait été mortelle et que le Met Office avait eu raison d’émettre des avertissements.

Elle a expliqué: « Ces dernières données sur la surmortalité de l’ONS pour la semaine se terminant le 23 juillet montrent environ 800 décès de plus que ce à quoi nous nous attendions à cette période de l’année. Moins de la moitié des décès enregistrés suggèrent Covid-19 comme cause.

« Bien que la véritable cause de ces décès supplémentaires devra être étudiée de plus près, c’était la semaine de la canicule dans une grande partie du pays, avec des températures maximales atteignant les 30 et des températures minimales ne descendant pas beaucoup en dessous des adolescents. »

Le professeur Cloke a ajouté que les données sont le premier indicateur de l’impact de la canicule sur les décès.

Elle a ajouté : « La chaleur vient peut-être de tuer l’équivalent d’un gros porteur plein de monde en l’espace d’une semaine.

Comment rester en sécurité pendant la canicule fermez les rideaux des pièces exposées au soleil pour qu’il reste plus frais à l’intérieur et rappelez-vous qu’il peut faire plus frais à l’extérieur qu’à l’intérieur

buvez beaucoup de liquide – emportez beaucoup d’eau avec vous lorsque vous sortez – et évitez l’excès d’alcool

essayez de rester à l’abri du soleil entre 11h et 15h, lorsque les rayons UV sont les plus forts et qu’il fera le plus chaud

utilisez votre four le moins possible pour éviter toute surchauffe

rafraîchissez votre lit en mettant vos draps ou votre bouillotte au congélateur juste avant de vous coucher

créez un système de climatisation maison en plaçant un ventilateur derrière un bol rempli d’eau glacée

marchez à l’ombre, appliquez de la crème solaire et portez un chapeau à large bord si vous devez sortir par temps chaud

évitez de faire de l’exercice ou de vous exercer pendant les heures les plus chaudes de la journée

ne laissez jamais personne dans un véhicule fermé et garé, en particulier les nourrissons, les jeunes enfants ou les animaux

faites attention à ceux qui peuvent avoir du mal à rester au frais et à s’hydrater – les personnes âgées, celles qui souffrent de maladies sous-jacentes et celles qui vivent seules sont particulièrement à risque

« Cela suggère que le Met Office a eu raison d’émettre son tout premier avertissement concernant le risque de chaleur. Mais cela suggère également que parler aux gens du risque de chaleur n’est pas suffisant.

« Nous devons revoir de toute urgence les plans du Royaume-Uni pour faire face aux vagues de chaleur actuelles et futures, ou nous verrons plus de gens mourir des vagues de chaleur année après année.

« Il serait inacceptable que la société accepte ce nombre de décès dus à une inondation ou à un accident. Il est tout à fait inacceptable d’accepter ce nombre de décès dus à la chaleur, surtout quand nous savons que nous sommes confrontés à un problème croissant à l’avenir.

Les prévisions du Met Office prévoient « une période plus sèche et plus chaude que la moyenne à partir de la mi-août » avec « des températures supérieures à la moyenne ».

Et le mercure pourrait monter à environ 30C.

La nation devra d’abord traverser une période d’averses et d’averses, avec un temps plus humide prévu au cours des deux prochaines semaines.

Le météorologue du Met Office, Dan Stroud, a déclaré: «C’est assez sombre, surtout cette semaine.

« Jeudi ne s’annonce pas comme une belle journée, presque automnale en termes de pluie.

«Mais il y a un signal du 10 au 11 août environ pour que les conditions plus sèches deviennent plus fréquentes. Les températures seront inférieures à la normale au début, mais auront tendance à être supérieures à la moyenne à partir du milieu du mois, en particulier dans le Nord. »