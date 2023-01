La récente tenue “étrange” de ‘Wheel of Fortune’ Vanna White critiquée par les fans: ‘Pourquoi accepterait-elle de porter ça’

Vanna White a porté plus de 7 000 tenues sur “Wheel of Fortune”, mais c’est son dernier ensemble qui fait sensation.

L’hôtesse du jeu télévisé est sortie mercredi soir dans une robe asymétrique rose vif avec un pantalon noir en dessous.

Le look audacieux de la femme de 65 ans a pris d’assaut les médias sociaux car elle a reçu pas mal de critiques sur son style, certains fans qualifiant sa tenue d'”étrange”.

“Le styliste de Vanna White a besoin d’un jour de congé…”, a tweeté un utilisateur.

Un autre a écrit : “Aujourd’hui, la tenue de Vanna White a fait ce qu’aucune tenue ne devrait faire à moins qu’il s’agisse d’une soirée costumée. Tant de ratés ces derniers temps.”

Une autre a demandé: “Pourquoi accepterait-elle de porter ça”, ajoutant un emoji qui vomit.

D’autres, cependant, ont pris goût à son choix de mode et ont ignoré les ennemis.

“Vanna White dans sa tenue de super-héros Marvel ce soir”, disait un tweet.

“#vannawhite a l’air vraiment bien sur @WheelofFortune ce soir !!! Où vas-tu Vanna !!! #adorerla tenue”, a ajouté un autre.

Plus de fans ont qualifié la tenue unique de White de “funky et cool”, et un utilisateur de Twitter a demandé pourquoi l’hôtesse du jeu télévisé était critiquée en premier lieu.

“Qu’est-ce que c’est, elle est superbe dans cette robe. Laisse-lui une pause. Continue, ma fille !!”

Le mois dernier, White a admis qu’elle ne se souciait pas de chaque vêtement qu’elle portait sur “Wheel of Fortune”.

“Je n’aime pas toutes les tenues que je porte parce que j’ai l’impression qu’il y a tellement de millions de personnes qui regardent et ont des goûts différents, et j’essaie de plaire à tout le monde”, a expliqué la co-animatrice au magazine People.

Elle a ajouté qu’elle essaie d’être “polyvalente”, car les téléspectateurs pourraient être fans de son look.

White a co-animé “Wheel of Fortune” avec Pat Sajak depuis 1982.

Au cours des quatre dernières décennies, a-t-elle révélé, elle n’a jamais été autorisée à conserver aucune de ses tenues de jeu télévisé.

“Ce qui se passe, c’est que les créateurs envoient leurs vêtements au studio, je les porte, puis ils les ramènent parce que la plupart d’entre eux sont des échantillons”, a-t-elle déclaré au point de vente. White a noté que les chaussures et les accessoires qu’elle porte sont les siens.

En septembre 2021, Sajak, 76 ans, a révélé que lui et White étaient “plus proches de la fin que du début” de l’animation du jeu télévisé. White a plus de mal à dire au revoir. Elle a révélé au magazine People que ce serait “déprimant” de s’éloigner de son rôle de co-animatrice.